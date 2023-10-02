Akbank’ta bayrak değişimi

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer: “Bankamızda çok önemli bir bayrak değişimi gerçekleştiriyoruz. Kurumumuzda 21 senedir önemli görevler üstlenmiş, 12 yıla yakın da Genel Müdürlük yapmış olan Sayın Hakan Binbaşgil, görevini Sayın Kaan Gür’e devrederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak çok önemli bir pozisyona geçiyor. Kendisine tüm emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, Akbank Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım. Hakan Bey’in uzmanlığı ve bilgi birikimiyle bu yeni pozisyonda da Akbank’a önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni Genel Müdürümüz Kaan Bey, 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesiyle çok deneyimli bir isim. 2011-2017 yılları arasında Akbank üst yönetiminde de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kaan Gür; bütün tecrübesiyle yuvaya geri dönüyor. Kendisinin Hakan Bey’den aldığı bu güçlü bayrağı daha da iyi noktalara taşıyacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Bankamıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

"Yakın desteklerim sürecektir"

Hakan Binbaşgil de konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Eski bir Akbanklı ve lider takımımızın başarılı bir üyesi olan Sayın Kaan Gür’e Genel Müdürlük görevini teslim etmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyuyorum. Akbank’ın yeni dönemde de yenilikçi stratejik çizgisini aynı şekilde başarıyla devam ettireceğine, güçlü lider takımı ve yetkin çalışanlarıyla paydaşları için en iyi değeri yaratacağına inanıyorum. Bu vesileyle uzun yıllar güvenini ve desteklerini hep arkamda hissettiğim başta Sayın Suzan Sabancı Dinçer olmak üzere Yönetim Kurulumuza, birlikte çok iyi bir ekip çalışması sergilediğimiz yakın mesai arkadaşlarıma ve tüm Akbanklılara içten teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönemde de bankamızın gelişimine olan yakın desteklerim sürecektir. Başta müşterilerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza da gösterdikleri güven ve yakın iş birliği için teşekkür ederim.”

"Yepyeni ufuklara taşımak için hazırız”

Akbank’ın yeni Genel Müdürü Kaan Gür ilk açıklamasında, “Akbank’a bu önemli görev için yeniden katılmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Akbank’ın Genel Müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Akbank’ın önümüzdeki dönemde, Sayın Hakan Binbaşgil’in bizlere bıraktığı sağlam temeller üzerinde daha da büyüyüp gelişeceğine olan inancım tam. Akbank, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Akbank’taki güçlü ekiple birlikte bu mirası daha da yüceltmek, yepyeni ufuklara taşımak için hazırız” dedi.