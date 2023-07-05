AKİB’in 2023 ilk yarı ihracatı 7,15 milyar $

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, ihracat hacminde en güçlü artışları ise Suudi Arabistan, Yunanistan ve Rusya pazarlarında yakaladıklarını belirtti.

Yılın ilk yarısında en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinden elde ettiklerini belirten Kılıçer, “ Bu dönemde en fazla ihracatı 2 milyar dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 1,58 milyar dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 940,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine Ocak-Haziran döneminde Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 888,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 548,3 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 546 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 170,5 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 160 milyon dolarlık ihracata imza attılar” diye konuştu. Onur Kılıçer, AKİB’in son 12 aylık ihracatının ise 16,22 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.