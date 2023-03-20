Akıllı sulama sistemleri esular 3,85 milyon TL fon hedefliyor

Su ve enerji ihtiyacını azaltarak tarımsal verimliliği artırmak üzere IoT alt yapılı akıllı sulama sistemleri geliştiren esular, paya dayalı kitle fonlama turunda. 20 Mart Pazartesi günü fonbulucu platformunda yatırımcılarla buluşan girişim, şirket paylarının %7’sinin arzıyla 3,85 milyon TL fon hedefliyor. Yatırım turu sonrası ticarileşmeye hazır olan ürün ve servislerinin rakipler karşısındaki avantajlarıyla büyümeye odaklanacak olan esular, 19 Mayıs 2023’e kadar yatırım turunu sürdürecek.

Su ve enerji tasarrufu sağlayarak tarımsal üretim alanlarındaki verimliliği artırmak üzere teknoloji tabanlı çözümler geliştiren esular girişimi, paya dayalı kitle fonlama turunu başlattı. fonbulucu platformunda 19 Mayıs 2023’e kadar yatırımcılarla bir arada olacak olan girişim, şirket paylarının %7’sinin arzıyla 3,85 milyon TL fon talep ediyor.

Yüzde 20 bedelsiz pay verilecek

Yatırım turunun başlama tarihi olan 20 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya kredi kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 bedelsiz pay vereceğini duyuran esular; merkezi haberleşme istasyonu, vana ve sensör kontrol ünitesi olmak üzere üç donanım ve bir yazılımdan oluşan akıllı sulama sistemiyle çiftçiler, uygulayıcılar ve üreticilere tam otomatik IoT yapılı akıllı sulama sistemleri sunuyor. Geniş kapsama alanına sahip olup ek enerji ihtiyacı duymadan, kablosuz, pilli vana ve sensörler ile tarımsal sulama sürecini tam otomatik hale getiren şirket, kullanıcılarının maksimum verime minimum maliyetle ulaşmasını sağlıyor.

Daha az kaynakla daha fazla üretim

Artan enerji fiyatları, kuruyan göller, yağış rejimlerinin değişmesi veya tamamen kaybolması ile birlikte üretim son derece zorlu bir hal almış durumda. Birkaç 10 yıl içinde 10 milyara ulaşacağı öngörülen dünya nüfusu, sadece üretimin değil daha azı ile daha fazlasını üretmenin kritik olacağına dikkat çekiyor. Artan toplumsal bilinçle birlikte artık mevcut sorunlar ciddiye alınmakta ve tüm kurumlar tam kapsamlı çözüm arayışına giriyor.

Suyun yönetilmesini ve bu noktadaki altyapı eksikliğini merkeze aldıklarını ifade eden esular Kurucu Ortağı ve CEO’su Erhan Sandal, sadece üretmenin değil aynı zamanda kaynakları doğru kullanarak doğru üretmenin öneminin altını çiziyor. Hem daha etkin su kullanımını hem de su kaynaklı enerji ve işçilik optimizasyonu sağlarken, yapay zeka destekli çözümlerle kayıp, kaçak, patlak gibi ek maliyet yaratan sorunları gidererek değer yarattıklarını söyleyen Erhan Sandal, “Vizyonumuz, gelecekte tarım ve su sektöründe sunduğumuz çözümlerle hem üreticilere hem de yatırımcılarımıza yüksek fayda sağlamak olacak.

Dünya kaynakları hızla azalırken, daha fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamanın gelecekte dünya çapında büyük bir sorun olacağını ve dolayısıyla tarımsal üretimin daha da önemli hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda, daha iyi üretim teknikleri içinde gerçek çözümler geliştirmek ve bu çözümlerin bir parçası olmak oldukça önemli. esular, teknolojinin gücünü arkasını alarak ve daha az kaynak kullanarak daha fazlasını üretmenin mümkün olduğunu ispatlamış durumda” ifadelerini kullanıyor.

1,5 milyon TL doğrudan satış geliri

2021 yılında başlattığı pek çok B2B satış görüşme sürecini başarı ile sonuçlandıran girişim, bu satışlardan 1,5 milyon TL doğrudan satış geliri elde etti. Alınan ödüller ve TEYDEB 1507 desteği ile birlikte 2022 yılında 2 milyon TL’yi geçen bir hacim yakaladı. 2023 yılı içinde hem devam eden projeler hem de B2B tarafından gelen ön satışlarla birlikte benzer rakamları garanti altına aldı. Bunun yanında Osmaniye, Şanlıurfa, Mersin, Konya, İzmir, Bursa gibi bölgelerdeki çiftçilere ulaşarak ürünün satışını sağladı.

Sandal, “2019 - 2020 faaliyetlerimizi kendi kaynaklarımız ve satış gelirlerimiz ile yürütsek de artan talepler ve belirlediğimiz sorunların yarattığı ihtiyaçların artması ile birlikte yatırım süreçlerimizi hızlandırmaya karar verdik. Bu süreçte İTÜ BigBang 2021 süreci ile elde ettiğimiz nakdi ödüller sayesinde büyümemizi hızlandırdık ve ivmelenmeye başladık. Geldiğimiz noktada hedeflediğimiz sulama ve su yönetim alanındaki ihtiyaçlar küresel ısınma ve iklim krizinin etkisini artırmasıyla birlikte artmaya devam etmekte. Bu pazardan alacağımız payı artırmak ve büyüme yolunda kullanmak üzere yatırım turuna çıkmaya karar verdik” diyor.

Yurt dışına açılacak

Gelecek yıllara yeni yatırımlar, pazarlama faaliyetleri ve gelişen teknolojik çözümlerle hazırlanan esular, özellikle 2023 yılı ilk yarısında yeni kurumsal müşterilerden gelen ilk siparişlere odaklanacak. Girişim, katı model (kutu) tasarımları ile teknolojik anlamda kendini sahada kanıtlamış ürünün üretim sürecini yeniden planlayarak daha işlevsel ve geniş bir pazara ulaşmayı hedefliyor. 2023 yılı ikinci çeyrekte geliştirilmiş endüstriyel tasarıma sahip ürünlerinin lansmanını yapacak olan esular, 2023 dördüncü çeyrekte yurt dışı pazarlara açılacak. Girişim bu kapsamda, geliştirdiği teknolojilere ihtiyaç duyan Özbekistan, Azerbaycan gibi su stresi altındaki bölgelerin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen üretici ülkelerinde faaliyet göstermeyi planlıyor.