AKMİB’den Almanya ve Çin’de yeni fırsat arayışı

Eylül ayında ise bölge ihracatı yüzde 20 artışla 353,5 milyon do­lar oldu. AKMİB, dokuz aylık per­formansıyla Türkiye’nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı­na yüzde 16 katkı sağladı.

İhracatın yüzde 65’i mineral yakıtlardan

AKMİB’in ürün gruplarına göre ihracatında mineral yakıtlar, mi­neral yağlar ve ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu grupta dokuz ayda yak­laşık 2,74 milyar dolarlık ihracat yapılırken toplam ihracat içinde­ki payı yüzde 65 oldu. Plastikler ve mamulleri, yüzde 17 pay ve 699,4 milyon dolarla ikinci sırada yer al­dı. Anorganik kimyasallar ise 263,5 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 6 payla üçüncü sırada bulundu.

İtalya ilk sırada, Fas ve Malta’da yüksek artış

Ülke bazında en fazla ihracat yapılan pazar 468,3 milyon dolar­la İtalya oldu. Bu ülkeyi 370,1 mil­yon dolarla İspanya ve 360,3 mil­yon dolarla Romanya izledi.

İhracat artış oranlarında ise Fas ve Malta öne çıktı. Fas’a ya­pılan dış satım yüzde 873 arta­rak 209,6 milyon dolara, Malta’ya ihracat yüzde 483 artarak 281,8 milyon dolara yükseldi. İspan­ya’ya ihracat da yüzde 156 arttı. AKMİB’in ihracat performansı­nın yanı sıra sektördeki teknolo­jik dönüşüm ve yeni iş fırsatları­nı takip etmeye de odaklandığını belirten Hıradağı, geçen ay Al­manya ve Çin’de düzenlenen fu­arlara katıldıklarını bildirdi.

Çin’in Şanghay kentindeki ICIF 2026 Uluslararası Kimya Sana­yi Fuarı ile Almanya’nın Frank­furt kentindeki Automechanika Frankfurt 2026 Fuarı’nı değerlen­diren Hıradağı, otomotiv sektö­ründe elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla kimyasal ürün ve malzemelerde de dönüşüm ya­şandığını söyledi. Yapıştırıcı, kap­lama, boya, plastik, kauçuk, özel kimyasallar ve batarya teknoloji­lerinde kullanılan girdilerin Türk kimya sektörü için yeni ihracat fırsatları oluşturduğunu kaydetti.

ICIF 2026’da ise Çin’in üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı ve tedarik zincirindeki gücünün in­celendiğini belirten Hıradağı, hammadde ve ara ürünlerden özel kimyasallara, üretim teknolojile­rinden ekipmanlara kadar farklı alanlarda yeni iş birliği ve tedarik bağlantılarının değerlendirildiği­ni ifade etti. Hıradağı, dijitalleş­me, akıllı üretim, enerji verimlili­ği ve düşük karbonlu üretim alan­larındaki gelişmelerin firmaların rekabet gücünü artıracak yatırım­lar açısından önem taşıdığını vur­guladı.