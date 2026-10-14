Karadeniz kapandı narenciye dalda kaldı

Türkiye’nin en önemli na­renciye üretim merkezle­rinden Adana’da limonun bahçede kilogram fiyatı 5 liraya, mandalina ise 5-7 liraya kadar ge­riledi. Rusya-Ukrayna savaşıyla gemi trafiğine kapanan Karade­niz’de trafiğin biran önce açılma­sını talep eden sektör temsilcile­ri, konteyner başına 3 bin dolara giden gemiler yerine 9 bin dolar tır parası ödemek zorunda kal­dıklarını söyledi.

Türkiye’nin en önemli limon ve mandalina üre­tim merkezlerinden Adana’da hasat sürüyor. Limonda kesim tarihi 11 Eylül, ihracat tarihi ise 21 Eylül olarak açıklanırken, üre­ticiler sezon başından bu yana bekledikleri fiyatlara ulaşamadı. İlk hasat başladığında kilogramı 8-12 liradan alıcı bulan limonun fiyatı şu anda 5 liraya kadar ge­riledi. Depolarda önceki dönem­den kalan limonların bulunması ve Arjantin ile Güney Afrika gibi ülkelerden gelen ürünlerin piya­sada yer alması da fiyatlar üze­rinde baskı oluşturdu.

Limonun iç piyasadaki kilog­ram fiyatlarının 4-6 lira bandın­da seyrettiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 55 milimetrenin al­tındaki küçük boy limonların ise alıcı bulamadığı için ağaçta kal­dığını söyledi.

İhracat talebi olmasına rağ­men yüksek nakliye maliyetle­ri nedeniyle ürünlerin istenilen miktarda yurt dışına gönderile­mediğini ifade eden Doğan, “Şu anda limona talep var ancak Ka­radeniz’de gemi trafiği kapalı olduğu için ürünlerimizi istedi­ğimiz ölçüde gönderemiyoruz. Tır bulabilen tüccarlar ürünle­rini kara yoluyla sevk edebili­yor. Tırla Rusya ve Ukrayna’ya gönderimin maliyeti 9-10 bin doları bulurken gemiyle bu ra­kam yaklaşık 3 bin dolar. Arada ciddi bir fark var. Bu fark üreti­cinin ve tüccarın cebinde kal­saydı ürünlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanırdı” dedi.

“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştük”

Doğan, fabrikaların da yeterli kapasitede çalışamadığını, üreti­min ve ihracatın hareketlenebil­mesi için ürün fiyatlarının üreti­ciyi tatmin edecek seviyeye ulaş­ması gerektiğini kaydetti.

Sorunun çözümü için geçtiği­miz hafta Cumhurbaşkanı Yar­dımcısı Cevdet Yılmaz ile Cum­hurbaşkanlığı Külliyesi’nde gö­rüştüklerini anlatan Mehmet Akın Doğan, Karadeniz’deki ge­mi trafiğine alternatif güzergah­ların değerlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Doğan, Hatay’ın Erzin ve Dört­yol ilçeleri üzerinden demir yolu bağlantısıyla Gürcistan güzerga­hının kullanılmasının da gündeme getirildiğini ifade ederek, görüş­mede konuyla ilgili çalışma yapıl­ması talebini ilettiklerini ve gele­cek yanıtı beklediklerini söyledi.

“Mandalinada da hasat yavaşladı”

Adana’da erkenci mandalina­da kesim tarihi 29 Eylül, ihracat tarihi ise 6 Ekim olarak açıkla­nırken, üreticiler bu üründe de bekledikleri ihracat seviyesine ulaşamadı. İlk hasatta kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan manda­linanın fiyatı, ihracat ve nakliye sorunları nedeniyle bahçede 5-7 liraya kadar geriledi.

Yüksek nakliye maliyetlerinin ürünlerin yurt dışındaki satışı­nı da zorlaştırdığını belirten Do­ğan, “Mandalinada hasat başladı­ğında fiyatlar 8-10 lira seviyesin­deydi. Ancak nakliye maliyetleri yüksek olduğu için ürünlerimi­zi istediğimiz miktarda göndere­miyoruz. Ürün karşı pazara ulaş­tığında maliyetler nedeniyle satı­şı da zorlaşıyor. Gemiyle sevkiyat yapılabilseydi şu anda hasadın büyük bölümü tamamlanmış ola­caktı” diye konuştu.

“Çiftçi de tarım işçisi de bekliyor”

Geçmiş yıllarda bu dönemde ürünlerin önemli bölümünün tüccara satıldığını ve yurt dışına gönderildiğini belirten Doğan, bu yıl ise limon ve erkenci mandalinada kesim ve ihracat tarihlerinin açıklanmasına rağmen çok sayıda ürünün halen bahçelerde beklediğini söyledi. Doğan, “Şu anda kesilecek çok ürünümüz var ancak hasat istediğimiz şekilde devam etmiyor. Ürünü kesebilmek için karşı taraftan talep olması ve gönderimin ekonomik olması gerekiyor. Talep var ama ürün gönderildiğinde para kazandırmayınca ihracat yapılamıyor. Bu nedenle çiftçimiz kara kara düşünüyor, tarım işçilerimizin önemli bir bölümü de iş olmadığı için boşta kalıyor. Alternatif ihracat yollarının bir an önce devreye alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.