Aktif büyüklüğü ilk çeyrekte 300 milyar TL'ye dayandı
1990 yılında kurulan Anadolu Hayat Emeklilik, 35. kuruluş yılını kutluyor. Şirketin Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, “Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak yaklaşık 290 milyar TL’ye ulaştı” dedi.
Bu sene 35. yılını kutlayan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigortası, bireysel emeklilik ve otomatik katılım kapsamında toplamda 5 milyon aktif müşteriye ve yaklaşık 290 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi ve halka açık ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılı itibarıyla gönüllü BES katılımcı sayısı, otomatik katılım fon büyüklüğü ve ürün çeşitliliğiyle özel şirketler arasındaki öncü konumunu sürdürdü.
“10 farklı BES ve hayat sigortası ürünümüz satışta”
Şirketin 35. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, “35 yıl önce çıktığımız bu yolda, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki birçok alanda sektöre liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Dijital kanallar üzerinden müşterilerimize en iyi kullanıcı deneyimini sunma vizyonu ile dijital olgunluğumuzu artırmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz BES ve hayat sigortası ürünleriyle ilgili birçok işlemi selfservis olarak dijital kanallarımızdan yapabiliyor.
Sektörde dijital kanallar aracılığıyla 10 farklı BES ve hayat sigortası ürününü satışa sunan tek şirket olarak; finansal gücümüz, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, yenilikçi ürünlerimiz ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla, önümüzdeki dönemde de müşterilerimize iyi bir gelecek sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin bize duyduğu 35 yıllık güven, gelecekte atacağımız adımlara ilham olmayı sürdürecek” dedi.
Anadolu Hayat Emeklilik’in 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre, gönüllü BES ve otomatik katılım toplamındaki fon büyüklüğü 240,7 milyar TL’ye ulaştı.
Otomatik katılım branşında 12,9 milyar TL'lik büyüklük
Kaygalak, “Yılın ilk çeyreğinde gönüllü BES fon büyüklüğünde %11,6 oranında büyüme gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, bu kategoride 227,8 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile sektörde güçlü konumunu koruyor. Otomatik katılım branşında ise 12,9 milyar TL fon büyüklüğü ile özel sermayeli şirketler arasında liderliğimizi sürdürüyoruz. Aktif büyüklüğümüz 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak yaklaşık 290 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü finansal yapımızla, sürdürülebilir büyümemizi istikrarlı şekilde devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Anadolu Hayat Emeklilik, “Herkese İyi Gelecek” mottosuyla hazırladığı ilk entegre faaliyet raporunu da 2025’te yayımladı. 2020 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk sigorta ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, karbon ayak izini sıfırlamakla kalmayıp çevresel ve toplumsal etki alanında da çeşitli projelere imza attığını duyurdu.
Sürdürülebilir Sigortacılık İlkeleri’ni (PSI) imzalayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama taahhüdünü pekiştiren şirket, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) ve Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri (UN PRI) gibi küresel sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin imzacısı oldu. Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) de 2021 yılında katılmıştı.
“Herkes için Gelecek Sigortası” dijital kanallardan satışa sunuldu
Anadolu Hayat Emeklilik, yaşam teminatı içeren hayat sigortası ürünü “Herkes için Gelecek Sigortası”nı online kanalları AHE Mobil ve AHE Online platformları üzerinden müşterileriyle buluşturdu.
19 ila 70 yaş arası herkesin kolaylıkla sahip olabileceği bu üründe, ayda minimum 1.500 TL ya da tercihe göre 30 ABD doları veya 30 euro prim ödemesi yapılabiliyor. Sigorta süresi 10 yıl olarak belirlenen bu ürün Türk lirası, Amerikan doları veya euro cinsinden birikim yapma imkânı sunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Herkes için Gelecek Sigortası, yüksek vergi avantajı ile birikim yapmak isteyenler için online satış kanalımıza özel olarak kurguladığımız bir ürün.
Kişi, kendisi ve ailesi için yaptığı prim ödemelerinin tamamını, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirebiliyor; böylece yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda vergi avantajı elde edebiliyor. Bunun yanı sıra; anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet, acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmeti ve Anadolu Sigorta’dan satın alınacak ürünlerde indirim avantajlarına da sahip oluyor” dedi.
“Çocuğum için BES katılımcı sayısıyla sektör lideriyiz”
“350 bine ulaşan ‘Çocuğum için BES’ katılımcı sayısıyla sektörde açık ara liderliğini koruyoruz” diyen Kaygalak, şöyle konuştu: “Anadolu Hayat Emeklilik, erken yaşta birikim yapmayı teşvik eden ürün ve hizmetleriyle bu alanda da sektöre yön vermeye devam ediyor. Yenilikçi ürün gamına bir ilki daha ekleyen şirketimiz, Türkiye’nin ilk gümüşe dayalı emeklilik yatırım fonunu kurdu. Anadolu Hayat Emeklilik, başarılarla dolu 35 yıllık yolculuğunda müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve çok kanallı pazarlama alanlarında sektöre yön veren projeleriyle öne çıkıyor, son yıllarda aldığı ödüllerle de fark yaratıyor.