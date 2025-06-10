Aktif büyüklüğü ilk çeyrekte 300 milyar TL'ye dayandı

Bu sene 35. yılını kut­layan Anadolu Hayat Emeklilik, hayat sigor­tası, bireysel emeklilik ve oto­matik katılım kapsamında toplamda 5 milyon aktif müş­teriye ve yaklaşık 290 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.

Şir­ketten yapılan açıklamaya gö­re, Türkiye’nin ilk hayat si­gortası şirketi ve halka açık ilk emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılı iti­barıyla gönüllü BES katılım­cı sayısı, otomatik katılım fon büyüklüğü ve ürün çeşitliliğiy­le özel şirketler arasındaki ön­cü konumunu sürdürdü.

“10 farklı BES ve hayat sigortası ürünümüz satışta”

Şirketin 35. yıl dönümü­ne ilişkin değerlendirmeler­de bulunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Ser­kan Uğraş Kaygalak, “35 yıl ön­ce çıktığımız bu yolda, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörler­deki birçok alanda sektöre li­derlik etmekten gurur duyuyo­ruz. Dijital kanallar üzerinden müşterilerimize en iyi kulla­nıcı deneyimini sunma viz­yonu ile dijital olgunluğumu­zu artırmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz BES ve hayat sigortası ürünleriyle ilgili bir­çok işlemi selfservis olarak di­jital kanallarımızdan yapabi­liyor.

Sektörde dijital kanallar aracılığıyla 10 farklı BES ve hayat sigortası ürününü satışa sunan tek şirket olarak; finan­sal gücümüz, müşteri mem­nuniyetine verdiğimiz önem, yenilikçi ürünlerimiz ve sür­dürülebilirlik yaklaşımımız­la, önümüzdeki dönemde de müşterilerimize iyi bir gele­cek sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimizin bize duydu­ğu 35 yıllık güven, gelecekte atacağımız adımlara ilham ol­mayı sürdürecek” dedi.

Anadolu Hayat Emeklilik’in 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre, gönüllü BES ve otoma­tik katılım toplamındaki fon büyüklüğü 240,7 milyar TL’ye ulaştı.

Otomatik katılım branşında 12,9 milyar TL'lik büyüklük

Kaygalak, “Yılın ilk çeyreğin­de gönüllü BES fon büyüklü­ğünde %11,6 oranında büyüme gösteren Anadolu Hayat Emek­lilik, bu kategoride 227,8 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile sektör­de güçlü konumunu koruyor. Otomatik katılım branşında ise 12,9 milyar TL fon büyük­lüğü ile özel sermayeli şirketler arasında liderliğimizi sürdü­rüyoruz. Aktif büyüklüğümüz 2025'in ilk çeyreğinde bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak yaklaşık 290 mil­yar TL’ye ulaştı. Güçlü finansal yapımızla, sürdürülebilir bü­yümemizi istikrarlı şekilde de­vam ettiriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Hayat Emeklilik, “Herkese İyi Gelecek” motto­suyla hazırladığı ilk entegre fa­aliyet raporunu da 2025’te ya­yımladı. 2020 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilir­lik Endeksi’nde yer alan ilk si­gorta ve emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik, kar­bon ayak izini sıfırlamakla kal­mayıp çevresel ve toplumsal et­ki alanında da çeşitli projelere imza attığını duyurdu.

Sürdü­rülebilir Sigortacılık İlkeleri’ni (PSI) imzalayarak sürdürüle­bilir kalkınmaya katkı sağla­ma taahhüdünü pekiştiren şir­ket, Birleşmiş Milletler Çev­re Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) ve Birleşmiş Mil­letler Sorumlu Yatırım İlkele­ri (UN PRI) gibi küresel sür­dürülebilirlik inisiyatiflerinin imzacısı oldu. Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Söz­leşmesi’ne (UN Global Compa­ct) de 2021 yılında katılmıştı.

“Herkes için Gelecek Sigortası” dijital kanallardan satışa sunuldu

Anadolu Hayat Emeklilik, yaşam teminatı içeren hayat sigortası ürünü “Herkes için Gelecek Sigortası”nı online kanalları AHE Mobil ve AHE Online platformları üzerinden müşterileriyle buluşturdu.

19 ila 70 yaş arası herkesin kolaylıkla sahip olabileceği bu üründe, ayda minimum 1.500 TL ya da tercihe göre 30 ABD doları veya 30 euro prim ödemesi yapılabiliyor. Sigorta süresi 10 yıl olarak belirlenen bu ürün Türk lirası, Amerikan doları veya euro cinsinden birikim yapma imkânı sunuyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Herkes için Gelecek Sigortası, yüksek vergi avantajı ile birikim yapmak isteyenler için online satış kanalımıza özel olarak kurguladığımız bir ürün.

Kişi, kendisi ve ailesi için yaptığı prim ödemelerinin tamamını, primin ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahından indirebiliyor; böylece yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda vergi avantajı elde edebiliyor. Bunun yanı sıra; anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet, acil durumlarda ücretsiz kara ambulansı ve sağlık danışmanlığı hizmeti ve Anadolu Sigorta’dan satın alınacak ürünlerde indirim avantajlarına da sahip oluyor” dedi.

“Çocuğum için BES katılımcı sayısıyla sektör lideriyiz”

“350 bine ulaşan ‘Çocuğum için BES’ katılımcı sayısıyla sektörde açık ara liderliğini koruyoruz” diyen Kaygalak, şöyle konuştu: “Anadolu Hayat Emeklilik, erken yaşta birikim yapmayı teşvik eden ürün ve hizmetleriyle bu alanda da sektöre yön vermeye devam ediyor. Yenilikçi ürün gamına bir ilki daha ekleyen şirketimiz, Türkiye’nin ilk gümüşe dayalı emeklilik yatırım fonunu kurdu. Anadolu Hayat Emeklilik, başarılarla dolu 35 yıllık yolculuğunda müşteri deneyimi, dijital dönüşüm ve çok kanallı pazarlama alanlarında sektöre yön veren projeleriyle öne çıkıyor, son yıllarda aldığı ödüllerle de fark yaratıyor.