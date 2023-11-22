AKY Technology'den, bakliyat işleme tesisinde Avustralya’ya ilk ihracat

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan AKY Technology, Avustralya’nın Adeliad şehrinde kurduğu tesis sayesinde bugün itibariyle 6 kıtada, 76 ülkede varlık gösterir oldu.

Mersin-Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde, 55 bin metrekarelik fabrikasında 450 çalışanıyla üretim yapan AKY Technology, günümüzde 400 çeşide ulaşan ürün gamı ve yeni fabrika yatırımıyla, bakliyatın dışında hububat, yağlı tohumlar ve kuruyemiş sektörlerine özel eleme, temizleme, paketleme ve taşıma makineleri üretiyor.

Excell serisiyle bakliyat sektöründe büyüyor

Geliştirdiği kapalı eleme makinesi serisi Excell ile bakliyat sektöründeki büyümesini sürdüren AKY Technology, yılda 200 fabrikayı anahtar teslim şekilde kurabiliyor. Tarım makineleri alanında birçok pazarın önemli markalarından biri haline geldiklerini söyleyen AKY Technology İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, yenilikçi Ar-Ge ekibi ile dünya kuru gıda piyasasına mekanizasyon alanında Türk imzası attıklarını belirtti.

Akyürek, Afrika kıtasındaki Mısır, Etiyopya, Cezayir, Fas, Kenya, Sierra Leon, Kamerun gibi ülkelerde önemli bir marka değeri oluşturduklarını ifade etti. Benin’i de hizmet ağına dahil ettiklerini aktaran Akyürek, şöyle devam etti: “2022 yılının son çeyreğinde ise Avustralya kıtasına ilk adımımızı attık. Adeliad kentinde, ülkenin en büyük protein tozu üreticilerinden biri için kurduğumuz saatte 10 ton ürün işleme kapasiteli mercimek-bakla kırma, soyma ve temizleme tesisini devreye aldık.

Bu proje sayesinde kıtanın sektör temsilcilerine ulaştık. Bağlantılarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.” Gökmen Akyürek ayrıca, 2022’nin son çeyreğinde kabul ettikleri proje kapsamında, Özbekistan’da yıllık 5 bin ton kapasiteli ceviz işleme tesisi kurulumunun sürdüğünü, çalışmaların sona ermesiyle beraber banda giren taze yeşil cevizlerin kabuklu şekilde paketlenerek tüketime hazır hale getirileceğini söyledi.

Dağıtım ve servis ağını güçlendiriyor

Geçtiğimiz günlerde Slovakya’da temsilcilik kurarak, Avrupa pazarındaki etkinliklerini sürdürebilmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Gökmen Akyürek, en önemli hedef pazarlarının Akdeniz’e kıyısı bulunan ülkeler olduğunu kaydetti. Akyürek, “İhracat pazarlarındaki en önemli rekabet gücümüz, sahip olduğumuz ürün kalitesi ve satış sonrası hizmetlerimizdir.

Bu gücümüzle Amerikalı, Kanadalı ve Alman makine markalarına karşı, Türk makinelerinin daha verimli olduğu algısını yerleştirmek üzere girişimlerimiz sürüyor. Orta vadedeki en büyük hedefimiz olan Avrupa’nın en önemli makine markaları arasında yer almak için dünya genelinde dağıtım ve servis ağımızı güçlendiriyoruz. Özbekistan, İspanya, Irak ve Bulgaristan’da şube yatırımlarımızı tamamlayarak iş ortaklarımıza satış sonrası servis ve lojistik hizmeti vermeye başladık” dedi.