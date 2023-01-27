Alarko Holding’den 650 milyon dolarlık yatırım! 4000 kişi istihdam edilecek

Alarko Holding, tarım ve gıda sektörüne yatırım yapma kararı aldı. Şirket bu kapsamda jeotermal destekli seracılık, açık alan tarımı, organomineral gübrecilik, gıda işleme ve satış ile tarımsal Ar-Ge- teknoloji alanlarına yatırım yapacak.

4000 kişi istihdam edilecek

650 milyon dolarlık bir yatırımla 4000 kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen şirketin bu yatırımla yılda 600 milyon dolar ciro 175 milyon dolar FAVÖK hedefi var. 2022 yeni kar beklentisini 11-12 milyar TL olarak açıklayan Alarko Holding, 2023 kar beklentisini 8,5-9,5 milyar TL olarak belirledi. Yatırımcı bilgilendirme toplantısı yapan şirketin hisseleri haberin duyulmasının ardından yüzde 10 yükseliş kaydetti.

Tarım ve Gıda Sanayi sektörlerine yeni yatırım

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Alarko Holding için 2030 yılına kadar olan dönemde yol haritası şirketin köklü ve güçlü yapısını geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşımak üzere gözden geçirilmiştir.

Alarko Holding A.Ş. mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirlemiş ve bu alanlardaki çalışmalarını hızlandırmıştır.

Çok önemli bir değer zinciri

Alarko bu iki sektörü birbirini bütünleyen çok önemli bir değer zinciri olarak tanımlamış ve stratejik konumlandırmasını bu alandaki tüm değer zincirlerinde yer alabilmek üzerine kurgulamış bulunmaktadır” denildi.