Alışan Lojistik yeni dijital çözümlere odaklandı
Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, kullanıcıların ve ulaşım araçlarının birbirleriyle iletişime geçtiği, süreçlerin hatasız ve daha verimli işlendiği bir çalışma sistemine odaklandıklarını dile getirdi.
Tuğçe İNCE
Bilgi teknolojilerinde fiziksel altyapı yenilemesi yolu ile teknoloji ve dijitalizasyon anlamında çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri tasarladıklarını anlatan Alışan, “Oluşturduğumuz portal sayesinde müşterilerin lojistik süreçlerini takip etmelerini sağlıyoruz. Online standart ya da müşteriye özel raporların ve yük takip sisteminin müşteri erişimine açık olması, bunların müşteri tarafında global olarak paylaşılabilmesi gibi çevik iş süreçleri ile üretkenliği artırıyoruz” dedi.
“Küresel sertifikalı üst düzey güvenlik sağlıyoruz”
2023 yılında PSA International ile kurdukları ortaklık ile müşterilerine gelişmiş, uçtan uca izlenebilir hizmet verir hale geldiklerini ifade eden Alışan, bu birleşmenin hizmet portföylerini ve müşteri tabanlarını, PSA BDP’nin kapsamlı kargo çözümleri uzmanlığı ile buluşturduğunu dile getirdi. Ulusal ve uluslararası birçok derneğin, yerel ve küresel birçok meslek örgütü ile sivil toplum programlarının ödüllü üyesi olduklarını söyleyen Alışan, “Böylelikle müşterilerimize küresel sertifikalı üst düzey emniyet ve güvenlik önlemleri ile hizmet sunuyoruz” diye konuştu.
“150 çekiciyi filoya kattık”
2022 yılından bu yana büyüme trendleri doğrultusunda filo yatırımlarına devam ettikleri bilgisini de veren Alışan, 2023 yılında yaptıkları 70 adet Renault Trucks T480 araçlar alımlarının ardından 2024 yılında 150 çekiciyi daha filolarına kattıklarını dile getirdi. Alışan, Turbo Compound motor teknolojisinin bir yandan sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması açısından önemli bir fark yarattığını diğer yandan daha düşük yakıt tüketimi sayesinde kısa ve uzun vadeli işletme maliyetlerini düşürdüğünü ifade etti.
Bugün gelinen noktada 300’ün üzerinde özmal ve bine yakın kira sözleşmeli araç filosuna sahip oldukları bilgisini veren Damla Alışan ayrıca, son 2 senedir depo kapasitelerini artırdıklarından söz etti. Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan , Bugün ağırlıklı olarak Kocaeli bölgesi olmak üzere, Konya, Gaziantep, İskenderun, Eskişehir, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa’da toplam 32 depo, 29 nakliye ofisi, 400 bin palet kapasitesi ile hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.