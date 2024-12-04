Alışan Lojistik yeni dijital çözümlere odaklandı

Tuğçe İNCE

Bilgi teknolojile­rinde fiziksel altyapı yenile­mesi yolu ile teknoloji ve di­jitalizasyon anlamında çağın gereklerine uygun yeni çalış­ma ve iş yapış modülleri ta­sarladıklarını anlatan Alışan, “Oluşturduğumuz portal sa­yesinde müşterilerin lojistik süreçlerini takip etmelerini sağlıyoruz. Online standart ya da müşteriye özel rapor­ların ve yük takip sisteminin müşteri erişimine açık olma­sı, bunların müşteri tarafın­da global olarak paylaşılabil­mesi gibi çevik iş süreçleri ile üretkenliği artırıyoruz” dedi.

“Küresel sertifikalı üst düzey güvenlik sağlıyoruz”

2023 yılında PSA Inter­national ile kurdukları or­taklık ile müşterilerine ge­lişmiş, uçtan uca izlenebilir hizmet verir hale geldikleri­ni ifade eden Alışan, bu bir­leşmenin hizmet portföyle­rini ve müşteri tabanlarını, PSA BDP’nin kapsamlı kar­go çözümleri uzmanlığı ile buluşturduğunu dile getir­di. Ulusal ve uluslararası bir­çok derneğin, yerel ve küresel birçok meslek örgütü ile sivil toplum programlarının ödül­lü üyesi olduklarını söyleyen Alışan, “Böylelikle müşteri­lerimize küresel sertifikalı üst düzey emniyet ve güven­lik önlemleri ile hizmet sunu­yoruz” diye konuştu.

“150 çekiciyi filoya kattık”

2022 yılından bu yana bü­yüme trendleri doğrultusun­da filo yatırımlarına devam ettikleri bilgisini de veren Alışan, 2023 yılında yaptık­ları 70 adet Renault Trucks T480 araçlar alımlarının ar­dından 2024 yılında 150 çe­kiciyi daha filolarına kat­tıklarını dile getirdi. Alışan, Turbo Compound motor tek­nolojisinin bir yandan sür­dürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması açısından önemli bir fark yarattığını di­ğer yandan daha düşük ya­kıt tüketimi sayesinde kısa ve uzun vadeli işletme mali­yetlerini düşürdüğünü ifade etti.

Bugün gelinen noktada 300’ün üzerinde özmal ve bi­ne yakın kira sözleşmeli araç filosuna sahip oldukları bil­gisini veren Damla Alışan ay­rıca, son 2 senedir depo ka­pasitelerini artırdıklarından söz etti. Alışan Lojistik CE­O’su Damla Alışan , Bugün ağırlıklı olarak Kocaeli bölge­si olmak üzere, Konya, Gazi­antep, İskenderun, Eskişehir, İzmir, Ankara, Antalya, Muğ­la, Bursa’da toplam 32 depo, 29 nakliye ofisi, 400 bin palet kapasitesi ile hizmet verdik­lerini sözlerine ekledi.