Allianz Trade: Demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat düştü

Allianz Trade’in düzenli olarak hazırladığı sektör raporlarından Metal Sektörü raporunda, dünyada metal sektörünün güçlü yönleri arasında; metal fiyatlarının tarihi ortalamaların üzerinde kalması, 2024 başı itibarıyla üretim ve ihracatta artış, sektörü desteklemek için kritik hammadde ve minerallere odaklanan kamu politikaları ve firmaların güçlü likidite pozisyonlarının yer aldığı belirtiliyor.

Metale talep artacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) belirttiği politikalar senaryosuna (STEPS) göre de metal talebi iki katına çıkabilir. Hükümetlerin tüm ilan edilen hedeflere ulaşacağını varsayan “İlan Edilen Taahhütler Senaryosu (APS)” ile bu üç katına bile çıkabilir. Bakır’ın 2 kat ve lityumun 7 kat ile en çok talep gören metaller olması ve bunun da sektörde daha yüksek fiyatlar görülmesine yol açabileceği raporda verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Metal sektörü sürdürülebilirlik baskısı altında

Rapora göre metal şirketleri üzerinde, su kullanımı, kirlilik ve biyolojik çeşitlilik etkileri ile ilgili ESG düzenlemelerine yönelik baskılar artıyor. Dolayısıyla sektördeki firmaların bu doğrultuda büyük sermaye harcamaları yapmaları gerektiği sektörün zayıf noktalarından biri olarak gösteriliyor. Türk metal üreticilerinin de bu trende ayak uydurarak tedarik zinciri risklerini azaltmak ve mevcut sorunları gidermek için yenilikçi ve sofistike yaklaşımlar geliştirmesi gerektiği öne çıkıyor.