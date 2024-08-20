Aman poliçenizi okuyun, asistans hizmetleri kaçırmayın!
Sigorta şirketleri, tüm sigorta ürünlerinde olduğu gibi konut sigorta-sında da çok sayıda ücretsiz asistans hizmeti sunuyor. Konut sigortası yaptıranlar, poliçe süresince kombi ve klima bakımı, elektrik, su tesisatı tamiri, hatta diş bakımı, evcil hayvan paketi gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabiliyor… Poliçenizi detaylı okursanız siz de bu ücretsiz sunulan ek hizmetlerden faydalanabilirsiniz…
Esin ÇETİNEL
Sigorta sektörü, uzun yıllardır tüm sigorta ürünlerinde zengin asistans hizmetler sunarak hem sektörden farklılaşmak hem müşterilerine ek avantajlar sağlamak için çalışıyor. Genelde ücretsiz olarak sunulan bu asistans hizmetlere her yıl yenileri de ekleniyor. Hatta sigortacılar son yıllarda ürünle birebir bağlantısı olmayan asistans hizmetleri de poliçelere eklemeye başladılar.
Örneğin konut sigortası satın alan bir kişi evindeki elektrik, su tesisatı sorunu, çilingir hizmeti, kombi veya klima bakım gibi doğrudan konutu ilgilendiren hasar ve arızaları ücretsiz yaptırırken, bazı firmalar bu hizmetlere diş paketi, ambulans, evcil hayvan hizmetleri gibi birebir konutla ilişkili olmayan hizmetleri de ilave etmeye başladı.
Poliçenizi mutlaka okuyun!
Ancak genel bir alışkanlık olan imzalanan sözleşmelerin detaylı okunmaması durumu sigorta poliçeleri için de geçerli. Bu nedenle poliçenin hangi riskleri ne tutarda karşıladığını, sunulan ücretsiz hizmet ve ürünlerin neler olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle olası bir hasar durumunda da bu hizmetlerden yararlanamıyoruz.
Ancak sektör temsilcileri bu durumun son yıllarda bir nebze de olsa kırıldığı görüşünde. Hatta bazı bilinçli müşterilerin ürünü seçerken, asistans hizmetler bölümünü inceleyip ona göre satın aldığını belirtiyor. Bu nedenle son yıllarda asistans hizmet kullanımlarında yeterli oranda olmasa da ciddi artışlar gözleniyor.
İlk tercih diş temizliği
Mevcut durum konut sigortaları için de geçerli. Örneğin; Aksigorta konut sigortası yaptıran müşterilerine çok sayıda ücretsiz asistans hizmet sunan firmalardan biri… Artık konut sigortalarında asistans hizmetlerin vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini söyleyen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Yalnızca bu hizmetlerden faydalanabilmek için poliçesini yenileyen pek çok müşterimiz var. Özellikle kombi ve klima bakımı ile diş temizliği gibi hizmetlerin yoğun şekilde kullanıldığını gözlemliyoruz” diyor.
Asistans hizmetlerin poliçelerde açıkça belirtildiğini bunun dışında bilgi almak isteyenlere ise müşteri hizmetleri aracılığıyla 7/24 bilgilendirme yaptıklarını hatırlatan Tezbaşaran, müşterilerine sundukları ücretsiz asistans hizmetler hakkında ise şu bilgiyi veriyor; “Asistans hizmetler kapsamında yılda bir kez kombi veya klimaların bakım ve temizlik işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Evde meydana gelebilecek elektrik veya su tesisatı sorunlarına yönelik olarak anlaşmalı tesisatçılarımız aracılığıyla destek sağlıyoruz.
Bu hizmet ile belirli bir limite kadar ve müşterilerimizin hasarsızlık durumunu koruyarak hızlı ve etkili çözüm sunuyoruz. Evde dış cephe camlarında oluşabilecek kırılma hasarları için, anlaşmalı camcılarımız tarafından camın tamir edilmesi veya yeniden takılması hizmetini müşterilerimizin hasarsızlık durumunu bozmadan belirli bir limite kadar sunuyoruz.
Bozuk kilitlerin onarılması veya açılmayan kapıların açılması gereksinimlerinde, anlaşmalı çilingirlerimiz tarafından belirli bir limite kadar hızlıca destek sağlıyoruz. Yılda bir kez olarak anlaşmalı diş hekimlerimiz aracılığıyla diş muayenesi, röntgen çekimi ve diş taşı temizleme hizmetleri ile destek veriyoruz.”
Evcil hayvanlar da unutulmadı
Konut sigortası satın alan müşterilerine, poliçedeki ana teminatlara ek olarak 7/24 Yardım Hizmetleri, Evcil Hayvan Asistans hizmetleri ve Eşya Sabitleme hizmetleri sunduklarını söyleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, diğer asistans hizmetler hakkında şu bilgiyi veriyor; “7/24 yardım hizmetleri kapsamında; konut içerisinde meydana gelen acil elektrik, su, cam ve çilingir onarım ihtiyaçları için hizmet sunuyoruz.
Evcil hayvan asistans hizmeti ise hayvan dostlarımız için pet konaklama hizmetinden veteriner hekim muayenesine, parazit/pire damlası hizmetinden transfer hizmetine kadar, tırnak, göz, kulak temizliğini de içeren ücretsiz hizmetler sağlıyor. Eşya sabitleme hizmeti; deprem sırasında devrilme potansiyeli olan tüm mobilya, beyaz eşya, TV, bilgisayar, kitaplık gibi konut içerisinde bulunan tüm eşyaların bulundukları duvara sabitlenmesi hizmeti sunuyor.”
Unico Sigorta, ücretsiz sunduğu bu hizmetler için müşterilerine herhangi bir şart da öne sürmüyor. Firma 7/24 Yardım Hizmetleri içerisinde bulunan acil durum onarım hizmetlerinde; su tesisatı, elektrik ve cam hizmetleri için 2 bin TL, olay başı limitli, yılda 2 defa, çilingir hizmeti için ise olay başı 1.250TL limitli yılda 2 defa kullanım hakkı sunuyor. Evcil hayvan hizmetlerinin tümü içinse yılda bir kez kullanım hakkı verdiklerini açıklayan Güzeler, “Evcil hayvan konaklama hizmeti ise anlaşmalı pansiyonlarda 7 gün ile sınırlı. Bunlara ek olarak pet kuaför hizmeti, pet alışverişleri ve diğer sağlık hizmetlerinde de indirim hakkı var” diyor.
Camı kırılana yılda 6 bin TL
Aksigorta’nın ücretsiz asistans hizmetlerinden yararlanmanın bazı koşulları bulunduğunu söyleyen Tolga Tezbaşaran, bu şartları şöyle sıralıyor;
“Örneğin, Aksigorta’da kombi ve klima bakım hizmetleri, cihazın yaşına bağlı olarak sunuluyor; 10 yıldan eski cihazlar hizmet kapsamı dışında kalıyor. Ayrıca, aynı yıl içinde yalnızca ya kombi ya da klima bakım hizmetlerinden birine başvurulabiliyor. Evde meydana gelen elektrik veya su tesisatı sorunlarına yönelik olarak da yılda toplam 5 bin TL limit ile 3 kez kullanılabilir destek sunuyoruz. Bu destek, anlaşmalı tesisatçılar tarafından sağlanıyor. Evin dış cephe camlarında oluşabilecek kırılma hasarlarında, anlaşmalı camcılardan yılda toplam 6 bin TL limit ile 3 defa yararlanma hakkı var. Diş temizliği hizmeti ise yalnız anlaşmalı diş hekimleri aracılığıyla sağlanıyor; yılda 1 kez olmak üzere diş muayenesi, röntgen çekimi ve diş taşı temizliği yaptırılabiliyor.”