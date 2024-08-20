Aman poliçenizi okuyun, asistans hizmetleri kaçırmayın!

Esin ÇETİNEL

Sigorta sektörü, uzun yıllardır tüm sigorta ürünlerinde zengin asistans hizmetler su­narak hem sektör­den farklılaşmak hem müşterilerine ek avantajlar sağlamak için çalışıyor. Genelde üc­retsiz olarak sunulan bu asis­tans hizmetlere her yıl yenileri de ekleniyor. Hatta sigortacı­lar son yıllarda ürünle birebir bağlantısı olmayan asistans hizmetleri de poliçelere ekle­meye başladılar.

Örneğin ko­nut sigortası satın alan bir kişi evindeki elektrik, su tesisatı sorunu, çi­lingir hizmeti, kombi veya klima bakım gibi doğrudan konutu ilgi­lendiren hasar ve arızala­rı ücretsiz yaptırırken, bazı firmalar bu hizmetlere diş pa­keti, ambulans, evcil hayvan hizmetleri gibi birebir konutla ilişkili olmayan hizmetleri de ilave etmeye başladı.

Poliçenizi mutlaka okuyun!

Ancak genel bir alışkanlık olan imzalanan sözleşmelerin detaylı okunmaması durumu sigorta poliçeleri için de geçer­li. Bu nedenle poliçenin hangi riskleri ne tutarda karşıladığı­nı, sunulan ücretsiz hizmet ve ürünlerin neler olduğunu bil­miyoruz. Bu nedenle olası bir hasar durumunda da bu hiz­metlerden yararlanamıyoruz.

Ancak sektör temsilcileri bu durumun son yıllarda bir neb­ze de olsa kırıldığı görüşünde. Hatta bazı bilinçli müşterile­rin ürünü seçerken, asistans hizmetler bölümünü incele­yip ona göre satın aldığını be­lirtiyor. Bu nedenle son yıllar­da asistans hizmet kullanımla­rında yeterli oranda olmasa da ciddi artışlar gözleniyor.

İlk tercih diş temizliği

Mevcut durum konut sigor­taları için de geçerli. Örne­ğin; Aksigorta konut sigorta­sı yaptıran müşterilerine çok sayıda ücretsiz asistans hiz­met sunan firmalardan biri… Artık konut sigortalarında asistans hizmetlerin vazge­çilmez bir unsur haline geldi­ğini söyleyen Aksigorta Ge­nel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Yalnızca bu hiz­metlerden faydalanabilmek için poliçesini yenileyen pek çok müşterimiz var. Özellik­le kombi ve klima bakımı ile diş temizliği gibi hizmetlerin yoğun şekilde kullanıldığını gözlemliyoruz” diyor.

Asistans hizmetlerin poli­çelerde açıkça belirtildiğini bunun dışında bilgi almak is­teyenlere ise müşteri hizmet­leri aracılığıyla 7/24 bilgilen­dirme yaptıklarını hatırlatan Tezbaşaran, müşterilerine sundukları ücretsiz asistans hizmetler hakkında ise şu bil­giyi veriyor; “Asistans hizmet­ler kapsamında yılda bir kez kombi veya klimaların bakım ve temizlik işlemlerini ücret­siz olarak gerçekleştiriyoruz. Evde meydana gelebilecek elektrik veya su tesisatı so­runlarına yönelik olarak an­laşmalı tesisatçılarımız ara­cılığıyla destek sağlıyoruz.

Bu hizmet ile belirli bir limi­te kadar ve müşterilerimizin hasarsızlık durumunu koru­yarak hızlı ve etkili çözüm su­nuyoruz. Evde dış cephe cam­larında oluşabilecek kırılma hasarları için, anlaşmalı cam­cılarımız tarafından camın tamir edilmesi veya yeniden takılması hizmetini müşteri­lerimizin hasarsızlık durumu­nu bozmadan belirli bir limite kadar sunuyoruz.

Bozuk kilit­lerin onarılması veya açılma­yan kapıların açılması gerek­sinimlerinde, anlaşmalı çilin­girlerimiz tarafından belirli bir limite kadar hızlıca destek sağlıyoruz. Yılda bir kez ola­rak anlaşmalı diş hekimleri­miz aracılığıyla diş muayene­si, röntgen çekimi ve diş taşı temizleme hizmetleri ile des­tek veriyoruz.”

Evcil hayvanlar da unutulmadı

Konut sigortası satın alan müşterilerine, poliçedeki ana teminatlara ek olarak 7/24 Yardım Hizmetleri, Evcil Hayvan Asistans hizmetleri ve Eşya Sabitleme hizmetleri sunduklarını söyleyen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, diğer asistans hiz­metler hakkında şu bilgiyi ve­riyor; “7/24 yardım hizmetle­ri kapsamında; konut içerisin­de meydana gelen acil elektrik, su, cam ve çilingir onarım ihti­yaçları için hizmet sunuyoruz.

Evcil hayvan asistans hizme­ti ise hayvan dostlarımız için pet konaklama hizmetinden veteriner hekim muayenesi­ne, parazit/pire damlası hiz­metinden transfer hizmetine kadar, tırnak, göz, kulak temiz­liğini de içeren ücretsiz hiz­metler sağlıyor. Eşya sabitle­me hizmeti; deprem sırasında devrilme potansiyeli olan tüm mobilya, beyaz eşya, TV, bilgi­sayar, kitaplık gibi konut içe­risinde bulunan tüm eşyaların bulundukları duvara sabitlen­mesi hizmeti sunuyor.”

Unico Sigorta, ücretsiz sun­duğu bu hizmetler için müş­terilerine herhangi bir şart da öne sürmüyor. Firma 7/24 Yar­dım Hizmetleri içerisinde bu­lunan acil durum onarım hiz­metlerinde; su tesisatı, elekt­rik ve cam hizmetleri için 2 bin TL, olay başı limitli, yılda 2 de­fa, çilingir hizmeti için ise olay başı 1.250TL limitli yılda 2 de­fa kullanım hakkı sunuyor. Ev­cil hayvan hizmetlerinin tümü içinse yılda bir kez kullanım hakkı verdiklerini açıklayan Güzeler, “Evcil hayvan konak­lama hizmeti ise anlaşmalı pansiyonlarda 7 gün ile sınır­lı. Bunlara ek olarak pet kuaför hizmeti, pet alışverişleri ve di­ğer sağlık hizmetlerinde de in­dirim hakkı var” diyor.

Camı kırılana yılda 6 bin TL

Aksigorta’nın ücretsiz asistans hizmetlerinden yararlanmanın bazı koşulları bulunduğunu söyleyen Tolga Tezbaşaran, bu şartları şöyle sıralıyor;

“Örneğin, Aksigorta’da kombi ve klima bakım hizmetleri, cihazın yaşına bağlı olarak sunuluyor; 10 yıldan eski cihazlar hizmet kapsamı dışında kalıyor. Ayrıca, aynı yıl içinde yalnızca ya kombi ya da klima bakım hizmetlerinden birine başvurulabiliyor. Evde meydana gelen elektrik veya su tesisatı sorunlarına yönelik olarak da yılda toplam 5 bin TL limit ile 3 kez kullanılabilir destek sunuyoruz. Bu destek, anlaşmalı tesisatçılar tarafından sağlanıyor. Evin dış cephe camlarında oluşabilecek kırılma hasarlarında, anlaşmalı camcılardan yılda toplam 6 bin TL limit ile 3 defa yararlanma hakkı var. Diş temizliği hizmeti ise yalnız anlaşmalı diş hekimleri aracılığıyla sağlanıyor; yılda 1 kez olmak üzere diş muayenesi, röntgen çekimi ve diş taşı temizliği yaptırılabiliyor.”