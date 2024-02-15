Derya ÖZGÜR

Son 35 yılda dünya bakliyat üretiminin yüzde 70 artarak 96 milyon tona ulaştığına dikkat çekken Özdemir, “Yaklaşık 35 yıl önce 2,5 milyon ton bakliyat üreten ve bunun yarısını yurtdışına ihraç eden, Dünya bakliyat ihracatında lider bir Türkiye vardı.

Şimdi ise 2007 yılından bu yana üretim hacmimiz 1 milyon ile 1,3 milyon ton arasında dalgalanıyor. 774 bin ton ihracatımız, 1 milyon ton ithalatımız var. Hem miktar hem değer olarak net ithalatçıyız. 774 bin tonluk ihracatımızın yüzde 80'i DİR kapsamında ithal edilen kırmızı mercimekten oluşuyor. Anavatanı Türkiye olan bakliyatta üretimi ve tüketimi artırmalıyız. Türkiye bir bakliyat ülkesi. Üretim, ticaret, tüketim kültürümüz var.

Bu zenginliğimizi kaybetmemeliyiz” dedi. Mersin’de 1,4 milyon ton kırmızı mercimek işleme ve 2 milyon ton eleme, boylama ve paketleme kapasitesinin bulunduğuna dikkat çeken Özdemir, “Son yıllarda sektörümüzde güzel bir slogan oluşturduk. ‘Geleceğin Gıdası Bakliyat’, Vegan, vejetaryen ve glutensiz beslenme eğilimi artıyor. Bakliyat ise değişen bu tüketim alışkanlıklarının en önemli parçası. Mersin Ticaret Borsası olarak, bakliyat tohumculuğunda olduğu gibi elimizi taşın altına koyarak bakliyat Ar-Ge merkezimiz faaliyetlerini sürdürüyor, inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler geliştiriyoruz” diye konuştu.

‘’Mersin, bakliyat ticaretinde önemli bir merkez’’

Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, 2016'dan bu yana Türkiye'de bakliyat üretimini yüzde 15 arttığını ve Türkiye’nin dünya genelinde önemli bir bakliyat üreticisi olduğunu belirterek, “Türkiye, dünya mercimek ihracatında 3’üncü, kırmızı mercimek ihracatında ise 4’üncü sırada yer alıyor.

Mersin, Türkiye'nin bakliyat ticaretinde önemli bir merkez konumunda. Mersin, ülkemizde bakliyat ürünlerinin işlenmesinde yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 80’i de Mersin üzerinden gerçekleşiyor. Bu alanda 250'den fazla firma, sektöre önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca, Mersin'de faaliyet gösteren 11 büyük sanayi kuruluşunun 6'sı bakliyat sektöründe faaliyet gösterirken, Türkiye'nin en büyük ihracatçı firmalarından 15'inin 9'u da bakliyat ihracatı yapıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Türkiye'nin bakliyat işleme ve pazarlama ihracatında öncü konumda olan Mersin'in coğrafi avantajları, liman olanakları ve ticaret kent statüsü sayesinde, Doğu Akdeniz çanağından dünya pazarlarına açılma imkanına sahip bir kent olduğunu dile getirdi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise gıda arz güvenliğine vurgu yaparak, bu kavramın temelinde yaşamsal besin maddelerinin kesintisiz üretimi ve güvenli tedarik zincirleri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 12. Kalkınma Programı çerçevesinde gıda arz güvenliğine odaklandığını ifade eden Vali Pehlivan, Mersin'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmelikleriyle bu hedefe ulaşmak için çalışmalar başlatıldığını kaydetti. Toplantının sonunda, 20 aşçı tarafından hazırlanan geleneksel yemeklerin yanı sıra, dünya mutfağından örneklerin de bulunduğu, 120 çeşit bakliyat ürünlerinden oluşan inovatif yemekler sergilendi.