Anti-damping vergisi gelirse üretim biter

Nurdoğan A. ERGÜN

Paslanmaz çelikten ma­mul üreten sektörlerin gözü, paslanmaz çelik ithalatına yönelik olarak baş­latılan anti-damping soruştur­masında. Gümrük vergisi ora­nının yılbaşında yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmasıyla başlayan ve ardından Posco Assan TST’nin anti-damping soruşturması talebiyle devam eden tartışmalara, Kahraman­maraşlı mutfak eşyası üretici­leri de dahil oldu.

Türkiye pas­lanmaz çelikten mutfak eşyası üretiminin yüzde 70’ini ger­çekleştiren Kahramanmaraş­lı sanayiciler, “Kahramanma­raş’ta ana hammaddesi pas­lanmaz çelik olan 50’den fazla mutfak eşyaları üreticisi var. Bu üreticiler 3 binden fazla ki­şiye istihdam sağlıyor.

Eğer so­ruşturma sonucu yeni ek ver­giler gelirse, sadece bölgede değil Türkiye’de üretim biter, sadece hammaddede değil ta­mamen ithalatçı oluruz. Çalı­şanların yüzde 70’i işsiz kalır” uyarısı yaptı. 6 Şubat deprem­lerinin merkez üssü olan Kah­ramanmaraş’ta bunun ikinci afet olacağını söyleyen sanayi­cilere göre, zaten piyasa daralı­yor, büyük bir Çin rekabeti var. Ana pazar Mısır, üretim üssü olmaya başlıyor. Sanayiciler, üretimin bitmesinin Posco As­san’a da olumsuz yansıyacağı­nı düşünüyor. Çünkü alım ya­pacak firma kalmaz.

Murat GÖRGEL: Daha ötesine giderse altından kalkamayız

Başta tencere, çaydanlık ol­mak üzere günlük 15 bin par­ça üretim yapan ve 200 kişi­ye istihdam sağlayan Kahra­manmaraş merkezli Görgel Metal’in Yönetim Kurulu Baş­kanı Murat Görgel, hammad­de sorunu nedeniyle rekabet­te zorlanacaklarına dikkat çekti. Yüzde 30 ihracata, yüz­de 70 iç pazara çalıştıklarını açıklayan Görgel, “Anti-dam­ping soruşturması sonucun­da yeni vergiler gelirse iç piya­sa biter.

Türkiye’de böyle bir tesise de ihtiyaç var ama çö­züm bu olmamalı. Biz de Biz Çin’den 100 TL’ye değil, Posco Assan TST’den 110 TL’ye pas­lanmaz çelik almaya razıyız. Türkiye’deki bir firma kazan­sın diye hareket ederiz. Ancak fiyatlar daha ötesine giderse altından kalkamayız. Ürün sattığımız markalar, daha uy­gun fiyata ithal getirmeye baş­lar. Bir firma istedi diye yüz­lerce firma batma noktasına gelecek” ifadelerini kullandı.

“Artış raflara % 30 zam olarak yansır”

Bölgedeki firmaların dep­rem nedeniyle zaten sıkıntı­lı bir süreç yaşadığını dile ge­tiren Görgel, şöyle devam et­ti: “Maliyetlerimiz arttı, işçi bulamadığımız için kapasite kullanım oranlarımız düştü. Yılbaşından bu yana iç pazar yüzde 25 daraldı. Dünyada re­kabet şartları zorlaşıyor. Ör­neğin ihracat pazarımız olan Mısır üretim yapmaya başla­dı. Onlarda işçilik maliyetle­ri 200 dolar, bizde bin dolar. Bir de ana hammaddemiz olan paslanmaz çeliğe ek vergi ge­lirse biz nasıl rekabet edece­ğiz?

Posco Assan tarafı bize ‘DİR kapsamında ürün alıp, ihraç edebilirsiniz’ diyor. Bu o kadar kolay olmuyor. Bu­rası çözülse dahi iç pazar ne olacak? Eğer gümrük vergisi yüzde 25’e çıkarsa ürettiğimiz ürünlerin üretim maliyeti en az yüzde 10 artar. Bu da etiket fiyatlarına yüzde 25-30 ola­rak yansır. Enflasyonun düşü­rülmeye çalışıldığı bir ortam­da, vatandaşların alım gücü­nün düştüğü bir dönemde bir de bu ürünlere zam gelirse ne olacak? Yeni evlenecek çiftler, ürünlerini yenilemek isteyen­ler nasıl alacak?”

Cenk Toktay: Sektör bunu kaldıramaz, ikinci afet olur

Bölgede çelik mutfak eşya­ları üretimi yapan ve 50 kişiye istihdam sağlayan Nef Made­ni Eşya’nın ortağı Cenk Tok­tay, yüzde 70 paslanmaz çelik kullandıklarını belirterek, ola­sı ek verginin üründe yüzde 25 fiyat artışı anlamına geleceği­ne işaret etti.

Toktay, “Deprem döneminde üretim merkezimiz yıkıldı. Yeni üretim binamız yakın zamanda devreye gir­di. Cezve, çaydanlık, baharat­lık üretimi gerçekleştiriyoruz. Böylesine zorlu bir dönemden çıkmaya çalışırken, paslan­maz çelikteki ek vergiler ve an­ti-damping soruşturmalarıy­la uğraşıyoruz. Anti-damping vergisi gelirse sektör bunu kal­dıramaz, ikinci afet olur” dedi. Paslanmaz çeliğin ham fiyatı­nın Türkiye’de 2 bin 600 dolar seviyelerinde olduğunu kayde­den Toktay, “Çin’de aynı ürün bin 700 dolar.

Buna rağmen ih­racatta rekabet etmeye çalışır­ken, konuşulan ek vergiler ge­tirilirse paslanmaz çeliğin ton fiyatı 3 bin 200 dolar seviyeleri­ne gelecek. Hem ihracat pazar­larımızı kaybedeceğiz hem de iç piyasada ürünlerimiz zam­lanacak. Bu durum yaşanırsa üretme şansımız kalmayacak. Anti-damping soruşturması bir firmanın isteğine bırakıl­mamalı. Biz üreticiyiz, alıp sat­mıyoruz, servis merkezleriyle üretici ayrımı yapılmalı” dedi.

“Mısır pazarı yüzde 80 bitti”

Özellikle Kahramanmaraş bölgesinin çelik mutfak eşyasında önceden yüzde 90 Mısır pazarına çalıştığını söyleyen bölge sanayicisi, şu anki ihracatın 100 birimden 15 birime düştüğüne dikkat çekiyor. Eleman sorunu ve artan maliyetler nedeniyle bölgedeki çoğu makinenin Mısır’a satıldığını kaydeden sanayici, “Burada üretimini durduran makinesini Mısır’a sattı. Pazarımız olan ülkeler üretici oldu, Mısır pazarı sektör için yüzde 80 bitti. Artık onlar üretiyor çünkü üretim maliyeti daha düşük. Rekabet şansımız kalmıyor” açıklamasını yaptı.