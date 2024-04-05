AOSB, 5 sanayi parselini satacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sınırları dahilindeki 5 adet sanayi parselini açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkardı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, 50 yıllık geçmişi bulunan organize sanayi bölgesinin gerek Adana’nın coğrafi konumu gerekse bölgenin ulaşım başta olmak üzere bulundurduğu yatırım avantajlarının yanı sıra katılımcılarına sunduğu imkânlar sayesinde cazibesini koruduğunu, gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını ifade etti.

Türkiye ve dünyadaki konjonktürel hareketlerin önümüzdeki süreçte Adana’ya ilginin yoğunlaşacağını gösterdiğini aktaran Akpınar, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı’nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklaması, Yumurtalık ilçesinin Petrokimya Endüstri Bölgesi ilan edilip, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulması çalışmaları, Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB, Sera OSB, Karataş Su Ürünleri OSB gibi yatırımlar söz konusu. Kısaca Adana’nın doğusunda bir sanayi kümelenmesi var. Bu nedenle oluşacak talepleri karşılamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

10 yılda enerjide kapasite sorunumuz olmayacak

Elektrik, doğalgaz, atık su, kullanma suyu hatlarının oluşturulması ve yolların hazırlanması gibi çalışmaları kapsayan altyapı hizmetlerinin Türkiye’deki diğer sanayi bölgeleri açısından oldukça avantajlı olduğuna dikkat çeken Akpınar, bu çalışmaları yaparken uzun vadedeki ihtiyaçları göz önüne aldıklarını, AOSB’nin enerji konusunda ikinci trafo merkezi ile önümüzdeki 10 yılda kapasite sorunu yaşamayacağını, kullanma suyu ve atık su hizmetlerinde de en büyük tesislere sahip olduklarını aktardı.

“Yatırımcının 30 yıllık ihtiyacını karşılayabiliriz”

Akpınar, AOSB’ye ilave olarak 30-35 milyon metrekarelik bir alanı daha katma çalışmaları olduğunu hatırlatarak, “Bu alanla birlikte gelecek 20 yılın ihtiyacını karşılayabilecek bir alana sahip olacağız. Bu alanla birlikte Türkiye’nin en büyük alanına sahip OSB’si olacağız.

Buraların hazırlanmasının da ciddi bir emek ve sermaye gerektireceğinin altını çizmek isterim” diye konuştu. Akpınar, kentin dünyanın sayılı şehirleri arasında olabilecek potansiyele sahip olduğunu, tarımı, ticareti, sanayisi ile çok ciddi bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi. AOSB, 2022 yılında da 4’ncü ilave alandaki 4 adet sanayi parselini başvuru sahipleri arasında yapılan kura çekimi ile tahsis etmişti.

İhale 10 Mayıs’ta gerçekleşecek

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin 5 sanayi parselini kapsayan ihaleye başvurular 3 Mayıs 2024 Cuma günü mesai saati sonuna kadar yapılabilecek. Başvuru için gerekli belge ve bilgiler https: //www.adanaorganize. org.tr adresinden temin edilebilecek. İhale 10 Mayıs 2024 Cuma gerçekleştirilecek.