Aptulika ve Vecdi Yücalan ile Türk Rock'ında akustik gezinti

Günay DEMİRBAĞ

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden, Objektif grubunun solisti Vecdi Yücalan ve ünlü karikatürist ve müzik eleştirmeni Aptulika (Aptulkadir Elçioğlu) akustik söyleşileriyle yeniden hayranlarıyla buluşuyor. İkili, 29 Mayıs 2024 tarihinde Oldies Taksim'de sahne alarak, on yıl aradan sonra yeniden izleyicileriyle bir araya gelecek.

Rock tarihine yolculuk

Özel etkinlik, sadece müzik severler için değil, rock müzik tarihine ilgi duyan herkes için büyük bir fırsat sunuyor. Vecdi Yücalan, Türk rock müziğinin başlangıcında önemli bir yer tutan Objektif grubunun solisti, bestecisi ve söz yazarı. 36 yıldır müzik sahnesinde olan grup, bugüne kadar yedi albüm yayınladı. Yücalan, söyleşi boyunca hem severek dinlediği şarkıları hem de kendi yazdığı parçaların akustik yorumlarını paylaşacak.

Aptulika ise Türkiye'nin en değerli karikatüristlerinden ve müzik eleştirmenlerinden biri. Resim bölümü mezunu olan Aptulika, güncel olana olan ilgisi nedeniyle karikatüre yöneldi. Mizah dergilerinde ve gazetelerde uzun yıllar yazıp çizen Aptulika, şu sıralar sosyal medya üzerinde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Ayrıca sergiler ve farklı projelerle de sanat hayatını sürdürüyor.

Kırk yıllık dostluk ve yeniden buluşma

Aptulika ve Vecdi Yücalan’ın dostluğu, 40 yıl öncesine dayanıyor. Bu iki dost, birlikte geçirdikleri yıllar boyunca birçok değerli anıyı biriktirdi ve Türkiye müzik tarihine dair derin bir bilgi ve tecrübe kazandı. Bu deneyimlerini izleyicilerle paylaşmak amacıyla farklı illerde gerçekleştirdikleri akustik söyleşiler büyük beğeni topladı.

Sanata ve müziğe dair farklı bir bakış açısı sunuyorlar

On yıllık bir aradan sonra, bu keyifli projeyi Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin ardından İstanbul'da, Oldies Taksim'de hayata geçiriyorlar. Bu etkinlik, sadece müziğin değil, sanat ve politikanın kesişim noktasında gerçekleşecek önemli bir buluşma olacak. Yücalan ve Aptulika, hem Türk rock müziğinin kilometre taşlarını hem de kendi kariyerlerinde önemli anları izleyicilerle paylaşacak. Etkinlik, geçmişle günümüzü harmanlayan, sanata ve müziğe dair farklı bakış açıları sunan eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

Yılların birikimini paylaşıyorlar

DÜNYA Gazetesi'ne özel açıklamada bulunan Vecdi Yücalan akustik söyleşiler yapma fikri nasıl ortaya çıktığı konusunda: “15-16 yıl evvel başlattığımız bir projeydi. Uzun süre diğer işlerimizden dolayı ara vermiştik. Bu yıl yeniden yapmaya karar verdik. Yılların birikimlerini seyircimizle paylaşıyoruz. Onlardan gelen sorular olduğu gibi bizim de onlara sorduğumuz ödüllü sorular oluyor.

Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Ben hem objektif grubuna yaptığım besteleri hem de sevdiğim ve benim için anlamı olan Rock, Bozlak, Türkü formatındaki parçaları kendime has yorumumla seslendiriyorum” dedi. Ayrıca söyleşilerde en çok hangi konular üzerine yoğunlaşacaklarını şöyle açıkladı: “Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. 4 saat süren programlar oldu. Finalde hem benim Hem de Aptulika'nın seyircimizle kavuşma anı. Albümler, karikatürler, afişler imzalanıyor, fotoğraflar çekilip, bir dahaki buluşmaya kadar veda edip, ayrılıyoruz.”