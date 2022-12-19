Araç kiralama sektöründeki büyüme 2023'te de devam edecek

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, 2023'te hem operasyonel araç kiralama hem de kısa dönem araç kiralama sektörünün büyümeye devam edeceğini bildirdi.

TOKKDER'den yapılan açıklamada 2022 yılına ilişkin değerlendirmeleri ve 2023 beklentileri yer alan Ekici, bu yıl çip krizi nedeniyle otomotiv pazarında arz-talep dengesinin bozulduğunu, ocak-eylül döneminde araç kiralama sektörünün de bundan etkilendiğini bildirdi.

Tedarikte yaşanan aksaklıkların araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdığını vurgulayan Ekici, sektörün, büyüme potansiyeli olmasına rağmen arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadığını belirtti.

Ekici, yılın 9 ayında sektörün 22,1 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattığını, aktif büyüklüğünün 72,1 milyar TL'yi bulduğunu aktararak, sektörün 2022'yi bir miktar büyümeyle kapatacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Günlük kiralamada oldukça iyi bir yaz sezonu geçirdiklerini belirten Ekici, "Günlük araç kiralamada bu yılı 2021'e göre yüzde 15-20 seviyelerinde bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz. Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda 2023'te yüzde 10-15 büyüme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzün ilerleyecek çok yolu var"

İnan Ekici, sektör temsilcilerinin, müşterilerini araçsız bırakmamak adına çözümler ürettiğini, müşterilerinin araç kiralama kontratlarının süresini uzattığını ya da ikinci el araçlar kiraladıklarını, artan maliyetler nedeniyle müşterilerin daha ekonomik ve daha düşük donanıma sahip araçlara yöneldiğini bildirdi.

Dengeli bir ekonomi olduğu sürece hem operasyonel araç kiralama hem de kısa dönem araç kiralama sektörünün büyümeye devam edeceğini vurgulayan Ekici, "Kiralama, ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyüyor. Türkiye'de 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısı, şirketlerin araç parkı büyüklüğü ve bu parklardaki kiralama yöntemiyle edinilmiş araç sayısı da dikkate alındığında, sektörümüzün ilerleyecek çok yolu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Araç kiralam sektörü Togg'a filosunda yer verecektir"

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, Türkiye'nin mobilitede elektrifikasyona hızla hazırlandığını, Togg'un yollara çıkacak olmasının ve şarj istasyonu sayısının günden güne yaygınlaşmasının bu yolda atılan önemli adımlar arasında yer aldığını bildirdi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg'un önemli bir rolü olacağını, araç kiralama sektörünün bu araca müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini kaydeden Ekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi öncesi yaşanmaya başlanan 'sahiplik yerine kullanım' ana akımı, önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Bireyler ve kurumlar, ihtiyaçları kadar kullanma imkanı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya yönelecektir. Pandeminin bir sonucu olarak toplu taşımayı tercih etmeyen bireyler de ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ya özel araçlarını kullanacak ya da araç kiralamayı daha fazla tercih edecektir. Sektör oyuncularının hijyen kurallarına gösterdiği uyum ve hassasiyetin de etkisiyle araç kiralama sektörü büyüme çizgisini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

Ekici, kullanıma dayalı ödeme seçeneğinin Türkiye'de yeni nesi tüketiciler tarafından ciddi oranda tercih edildiğini belirterek, paylaşımlı bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter ve motorlu scooter kullanımının artmasına işaret etti.

"Araç paylaşım sektörü 10 yıldan kısa sürede 5 kat büyüyecek"

İnan Ekici, müşteri tarafında paylaşım ekonomisinde büyümeyi destekleyen ana unsurun "tasarruf" olduğunu, bu nedenle araç paylaşım sektörünün 10 yıldan kısa sürede 5 kat büyüyeceğini, 2017'de 36 milyon üyesi olan araç paylaşım pazarının üye sayısının 2026'da 60 milyonu aşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Gelecekte tasarrufun daha fazla ön planda olacağını, sürdürülebilir teknolojilere daha çok yatırım yapılacağını, kiralama sektöründe tam elektrikli ve otonom araçlar kullanılacağını aktaran Ekici, kiralama yöntemi sayesinde tüketicilerin elektrikli araçları makul aylık kira ödemeleriyle edinebileceğini kaydetti.

Ekici, 2030'da Avrupa'da yeni araç satışlarının yüzde 40'ının hibrit ve yüzde 55'inin elektrikli olmasının beklendiğini belirtti.