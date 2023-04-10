Arçelik'ten global ölçekte başarı
Arçelik, dünya çapında 30 Ar-Ge merkezi, 2300 ar-ge çalışanı ve 3000’den fazla uluslararası patent başvurusuyla Ar-Ge ve teknoloji alanında uluslararası ölçekte başarılı şirketler arasında yer alıyor.
Arçelik, dünya çapında 30 Ar-Ge merkezi, 2300 ar-ge çalışanı ve 3000’den fazla uluslararası patent başvurusuyla Ar-Ge ve teknoloji alanında uluslararası ölçekte başarılı şirketler arasında yer alıyor. Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda patentli teknolojilere sahip olan Arçelik, yenilikçi ürünlerinin fikir aşamasından üretimine kadar kapsayıcı Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.
Arçelik ar-ge faaliyetleri kapsamında; sürdürülebilir, çevreci teknolojiler ile enerji ve su tüketiminin, gürültü ve titreşimin azaltılmasına yönelik çalışmalar, sensör teknolojileri, nesnelerin interneti, akıllı ev teknolojileri, polimerler, metal ve yüzey kaplama teknolojileri, hijyen, su ve hava filtrasyonu, hava kalitesi, motor sürüş teknolojileri alanında çalışmalar yapıyor.
Arçelik’in Türkiye’de 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kanunu ile desteklenen 13 ar-ge ve 1 tasarım merkezi bulunuyor.
Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi’nde Birinci
Arçelik, 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, büyük ölçekli ar-ge merkezlerinin değerlendirildiği Performans Endeksi’nde Birincilik Ödülünün sahibi oldu.
Arçelik, Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) en fazla uluslararası patent başvurusu yapan şirketler listesinde ilk 200’de yer alan tek Türk şirketi konumunda.
Türk Patent verilerine göre 2022 yılında 229 patent başvurusuyla en çok patent başvurusu yapan ikinci şirket oldu.
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, şirketin Teknoloji Yol Haritası sürecine ilişkin çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Ar-Ge Direktörlüğümüz her yıl Teknoloji Yol Haritası süreci
ile Arçelik’in faaliyet gösterdiği teknoloji alanlarında kapsamlı literatür ve patent tarama faaliyetleri yapıyor, bir çok farklı üniversite ve araştırma enstitüsü ile yürüttüğü işbirliklerini değerlendiriyor ve Arçelik ürünlerinin temel fonksiyonları için en yeni teknolojiler dahil olmak üzere tüm alternatif teknolojiler taranıyor. Teknoloji Yol Haritası süreci sonucunda Arçelik Ar-Ge bünyesinde kısa, orta ve uzun vadede çalışılacak olan konular belirlenerek projeler hayata geçiriliyor.”
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bayız’a göre şirketin bugün 53 ülkede 83 iştiraki 9 ülkede 30 üretim tesisi 45 bin çalışanıyla faaliyet gösteren başarılı bir şirket olmasında Ar-Ge ve teknoloji yetkinliklerinin büyük bir rolü bulunuyor. Arçelik Ar-Ge’sinin geliştirdiği yenilikçi ürün ve teknolojilerin global ölçekte önemli ödüller aldığını vurgulayan Bayız, “Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizle hem insanlığa hem gezegenimize yarar sağlayacak sürdürülebilir ve akıllı yaşam alanları için yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni izolasyon teknolojileri, kompresör ve beyaz eşya motoru teknolojilerinde gelişmeye devam ediyor, gıda saklamada yenilikçi çözümler üretiyoruz. Isı pompalı bulaşık makinesi projemiz ile sürdürülebilir teknoloji kapsamında önemli bir adım attık. Biyomalzemeler kullandığımız buzdolapları, kazanlarında geri dönüştürülmüş pet şişe kullandığımız çamaşır ve kurutma makinelerimiz ile geri dönüştürülmüş atık balık ağlarından elde edilen plastikleri de beyaz eşya üretiminde kullanıyoruz. Yıkama sırasında çıkan mikrofiber plastiklerin denizlere ulaşmasını engelleyen mikrofiber filtreli çamaşır makinesi ürettik. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu Ar-Ge yetkinliklerimizle birleştirerek enerji ve su tasarruflu çevre dostu teknolojileri tüketicilerle buluşturuyoruz. Son dönemde dijital teknolojileri kullanarak internete bağlanabilen ürünlerimizin enerji tüketimlerini uzaktan izleyebilecek, gerektiğinde bu ürünlerimizin yazılımlarını da uzaktan güncelleyebilecek noktaya ulaştık. Sensör tabanlı yapay zeka teknolojilerimiz ile kullanıcılarımızı odağına alan otonom ürünler geliştirmeye odaklandık” dedi.
Açık inovasyon yaklaşımıyla 450’den fazla iş birliği
1991 yılında ar-ge çalışmalarına başlayan Arçelik’in Türkiye, İngiltere, Çin, Tayvan, Romanya, Tayland, Hindistan, Güney Afrika, Pakistan ve Rusya’da 30 ar-ge ve tasarım ofisi bulunuyor.
Arçelik, açık inovasyon yaklaşımıyla 20’den fazla ülkeden 450’nin üzerinde üniversite, araştırma enstitüsü ve şirketle iş birliği içerisinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene Türkiye’deki üniversiteler ile pek çok alanda farklı mekanizmalar çerçevesinde iş birlikleri yürütüldü. TÜBİTAK 2244 Sanayide Doktora programında kabul alan 16 projesi ile en fazla proje ve doktora öğrencisine TÜBİTAK ile birlikte fon sağlayan kuruluş olan Arçelik 2022’de Yıldız Teknik Üniversitesinin işletmede mesleki eğitim kapsamında devreye aldığı YTÜ KOOP programına dahil oldu. Ayrıca İTÜ’nün Sanayi/Sektör odaklı bütünleşik lisans-yüksek lisans programına da destek veren kurumlar arasında yerini aldı. Bilkent Üniversitesi ile sanayi odaklı bitirme projeleri kapsamındaki iş birliğini yıllardır sürdüren Arçelik bu sene de programda çok sayıda bitirme projesinin sanayi danışmanlığı görevini üstlenerek lisans öğrencilerinin tez çalışmalarına destek oldu.
TÜBİTAK 1004 kapsamında SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) liderliğinde kabul edilmiş olan “Tümleşik, Ölçeklenebilir, İşlevsel Nanoyapılar ve Sistemler” projesinde, araştırma programı yürütücü kuruluşu olarak görev alan Arçelik, Aeresol ve Gaz Fazında Kontaminasyon Uyarısı Verebilen Nanoteknolojik Sensörlerin Geliştirilmesi Araştırma Programı’na liderlik ediyor.
TÜBİTAK’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesindeki Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Programı’na Arçelik de dahil olarak TÜBİTAK desteğiyle Çayırova’daki kampüsünde "İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı" kurdu. Arçelik’in Öncül Araştırma Laboratuvarının, yurtiçi ve yurtdışı doktoralı araştırmacıları Ar-Ge ekosistemine kazandıracak bir çekim merkezi olması ve Türkiye’nin teknoloji yol haritalarına ve stratejik eylem planlarına destek olması hedefleniyor. Arçelik’in Konsorsiyum liderliğini üstlendiği SAYEM projesi ile ise Türkiye’deki akıllı ev aletleri ekosistemini genişletmek ve daha büyük ekonomik etki yaratabilmek amacıyla yenilikçi ve ticarileşebilir ürünlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek Akıllı Ev Platformu ile evlerde güvenlik, enerji ve konfor, yaşlı takibi ve sağlık alanlarında çözümler üretilmesi hedefleniyor.
Ufuk 2020’de en fazla projeye sahip Türk şirket
Arçelik dünyanın en büyük sivil araştırma, geliştirme ve inovasyon programı olan Ufuk 2020’de hibe almaya hak kazanan 25 projesi ile Türkiye'de en fazla projeye sahip özel sektör kuruluşu oldu. Ayrıca tüm Avrupalı sektörel rakiplerinin hem proje adedi hem de alınan Avrupa Birliği fonu olarak önünde programı performans lideri olarak tamamladı. 2021 yılında başlayan ve Ufuk 2020 programının devamı niteliğindeki Ufuk Avrupa programında ise Mart 2023 sonu itibarıyla desteklenmeye hak kazanan 16 projesi ile yine en fazla projeye sahip Türk şirketi konumunda bulunuyor.
Arçelik’in çekirdek yetkinlik alanı dışındaki alanlarda yeni iş modelleri ve teknolojiler geliştiren, girişimcilik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu inovasyon birimi olan, Garage Innovation Hub ise, 2018 yılından beri TUBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)’nın resmi program paydaşları arasında yer alıyor. 2020-2022 döneminde BiGG3 adıyla ODTÜ Teknokent ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi (KWorks) ile kurulan konsorsiyum ile kuluçka faaliyetleri tamamlandı. 2023 itibariyle 12 Koç Grup şirketi ile birlikte ortak program yürütülmektedir.
Arçelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB, TÜBİTAK, TÜSSİDE desteğinde Nokia ve Türk Telekom iş birliği ile 5G@Endtech programını hayata geçirdi. 5G@Endtech hızlandırma programıyla Türkiye’de 5G altyapısı ile çözüm geliştiren yerli teknoloji şirketlerinin Üretim Sektörü Uygulamaları destekleniyor. Garage Innovation Hub’ın koordinasyonunda yürütülen programa 15 yerli teknoloji firması dahil oldu.
Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, “Ülkemizin dijitalleşme ve teknoloji alanında ilerlemesi, uluslararası rekabet gücünü daha da artırabilmesi açısından kamu, özel sektör ve üniversite iş birliklerini çok kıymetli buluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile hem yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanları için bir çekim merkezi haline getirmeyi ve tersine beyin göçüne katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.
Tersine Beyin Göçü Programları
Arçelik ar-ge ve teknoloji alanında gençlere gelişim fırsatı yaratmak ve beyin göçünü önlemek için A Ticket for Your Future programını da sürdürüyor. Bu yıl iki hafta süren programa mühendislik ağırlıklı eğitim gören 19 öğrenci katıldı.
Arçelik Ar-Ge ve teknoloji alanında kadınların kariyer gelişimlerine destek olabilmek için “WE-inTech” programını sürdürüyor. 2019’da Türkiye’de başlattığı projeyi Romanya, Güney Afrika ve Pakistan’ı da dahil ederek global ölçeğe taşıdı. Mühendislik alanında eğitim alan kadınların katıldığı programda teknik eğitimin yanı sıra 1 yıl mentorluk sağlanıyor.
Arçelik Üretim ve Teknoloji'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız (sol başta) ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer (en sağda), büyük ölçekte Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği performans endeksinde, birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan aldılar.