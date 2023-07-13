Armatür sektörünün ihracat hedefi 5 milyar $

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektör olarak, katma değerli ihracat gerçekleştirme ve her yıl ihracatı artırma hedefine ulaşmak için büyük çaba sarf etiklerini ve 2023 yılı için 5 milyar dolar hedef koyduklarını kaydetti.

Turhan, "Küresel ekonomide yaşanan üretim ve dış ticaretteki zayıflamanın yansımalarını ülkemizde de hissediyoruz. Küresel ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen, ihracatımızda ilk altı ayda önemli bir düşüş yaşanmaması için çok çalıştık. İhracatçılar açısından yılın ikinci yarısından umutluyuz" dedi. Bu dönemde ihracat birim fiyatının 5,48 dolardan 6,01 dolar seviyelerine yükseldiğini ifadede eden Turhan, “Yüzde 10’a yakın bir artış gerçekleşti.

Sektörümüz açısında birim fiyatı yüksek ürünler ihraç etmemiz, ülkemizin toplam ihracatına katkı açısından oldukça olumlu. 2023 yılı Haziran ayında 45,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz Almanya ihracat ülkeleri sıralamasında ilk sırada” diye konuştu.