Armis, 5 yılda sektörde ilk 3’te olmayı hedefliyor

Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Baltalı, holding bünyesinde 20 bin metrekarelik alana kurulan fabrikada Armis markalı ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Baltalı, Armis Yatak için 2023 yılında hedefledikleri 500 milyon TL cironun yüzde 60’nı yılın ilk 9 ayında tamamladıklarını belirtti.

İhracat yapılan ülke sayısı 40’a çıkacak

Hali hazırda yatak sektöründe ilk 10 marka içinde olduklarını, beş yıl içinde ilk üç marka arasında olmayı hedeflediklerini belirten Baltalı, “2022 yılında inşa ettiğimiz Kayseri’deki üretim tesisimiz ile üretim parkuru ve depolama alanımızı üç kat artırdık. Üretim tesisimizde ergonomik, konforlu ve sağlıklı bir uyku için dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyoruz.

Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde satış noktalarımızı güçlendirmek için 150 yeni showroom ve 200 corner noktası açarak toplam mağaza sayımızı 750’ye çıkaracağız. 2023 yılında güçlü üretim altyapı ve son teknolojiyi kullanarak ürün gamımına 5 yeni yatak modeli ekledik.

Renkli ev tekstili ve döşemelik ürün gruplarımız da yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi gördü” diye konuştu. Küresel arenada büyümeyi de hedefleri arasına aldıklarını söyleyen Baltalı, global arenada daha fazla faaliyet göstererek yenilikçi, sürdürülebilir ve toplum odaklı bir yaklaşım benimseyerek Türkiye ve dünyaya değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu hedef doğrultusunda sürekli gelişim ve büyüme yolunda kararlı adımlar atacaklarını ifade eden Baltalı, “2023 yılının ilk 9 ayında 34 ülkeyi ihracat ağımıza ekledik. Yıl sonuna kadar hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkararak, ihracattan elde ettiğimiz ciroyu yüzde 35 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hedeflediğimiz ülkeler arasında Balkanlar, BEA ve Orta Avrupa ilk sıralarda yer alıyor” dedi.