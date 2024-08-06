ARTA Tekstil, makine yatırımları ile üretim hacmini artırıyor
ARTA Tekstil Yurtdışı Pazarlama Direktörü Tuncay Karasu, ileri teknoloji makine hatları ve kontrol sistemleri ile yüksek kaliteli mamul dokuma ve örme kumaşların hem üreticisi hem de ihracatçısı olarak sektöre hizmet verdiklerini dile getirdi.
Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için tüm üretim süreçlerinde kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguladıklarını söyleyen Karasu, hazır giyim sektörü için dokuma ve örme kumaş alanında, boyama, dijital ve rotasyon baskı, kaplama ve özel apre işlemleri konularında uzmanlaştıklarından söz etti.
Karasu, gerçekleştirdikleri makine yatırımları sayesinde üretim hacimlerini dokuma kumaşta ayda 4 milyon metreye, örme kumaşta da 900 tona çıkardıklarını aktardı.
“Kazandığımızı üretime yatırıyoruz”
“Kazandığını tekrar üretime yatıran bir markayız” diyen Tuncay Karasu, düzenli olarak hem iş gücü hem makine parkı hem de sürdürülebilirlik özelinde yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Her yıl gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarıyla “İhracata Değer Katanlar” ödülüne layık görüldüklerinden de söz eden Karasu, geçen yıl 16 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. Karasu, “Şu anda makine parkımızda yer alan dokuma üretim hattına özel 45, örgüye özel 30 ve her iki hat için de uygun 9 makine olmak üzere toplamda 84 makineyle müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Ar-Ge’nin kendileri için önemli kalemlerden biri olduğuna dikkat çeken Tuncay Karasu, küresel gelişmeleri takip ederek üretim hatlarında bulunan makineleri, gelişen teknolojiler odağında optimize ettiklerini aktardı. Ürettikleri ürünler konusunda da gelecek süreçte özellikle endüstriyel tekstil konusunda önemli fırsatlar çıkmasını öngördüklerini belirten Karasu, bu anlamda Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.
Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlardan da söz eden Tuncay Karasu, şöyle devam etti: “En büyük sorun, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalardan kaynaklı ortaya çıkan yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış. Bu artışlar, bir yandan şirketlerin maliyetlerini artırırken diğer yandan da yatırım yapmalarının önüne geçiyor. Maliyetlerin arttığı bir noktada hem üretmek hem de bunu ister iç ister dış piyasada satmak zor oluyor elbette. Bu nedenle üreticiler yatırım yapmakta ya da büyümekte oldukça zorlanıyor.”
“Öğrenen algoritmalar sistemi ile verimliliğimizi artırdık”
Yatırımlarının yanında GES’i de devreye aldıklarını aktaran Tuncay Karasu, gelecek süreçte de ihtiyaç duydukları noktalarda yatırımlarını gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Teknolojinin varlığını ve sektörlere sağladığı faydanın asla ikinci plana atılmaması gerektiğini vurgulayan Karasu, özellikle öğrenen algoritmalar sistemi ile verimliliği arttırdıklarını dile getirdi.
Sektörlere özel geliştirilmiş robot sistemler ve yazılımlar olduğundan söz eden Karasu, “Sıfır hata için bunlardan faydalanmak gerekiyor. Bizler, işleyişimize uygun tüm teknolojileri yakından takip ederek üretim hattımıza kazandırmaya odaklanıyoruz. Teknolojik gücümüzle sektöre yenilikçi ve fonksiyonel ürünler sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
“Üretimde global pazardaki 5 büyük arasında yer alacağız”
En büyük hedeflerinin global pazardaki 5 büyük üreticisinden birisi olmak olduğunu vurgulayan Tuncay Karasu, bu hedef kapsamında istikrarlı bir şekilde makine parklarına ve Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaptıklarını vurguladı. Karasu, “2022 yılında 15 milyon 697 bin dolar, 2023 yılında ise 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise son iki yıldaki ortalamayı geçmek istiyoruz” diye konuştu.
Sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerine üst kalite ürünler sunduklarını söyleyen Karasu, son zamanlarda özellikle savunma sanayiinin talep ettiği özel karışımlı, yüksek dayanıklılığa sahip kamuflaj ürünlerinin ön plana çıktığını belirtti. Aynı zamanda gece görünmeyi engelleyen, özel IRR kaplama ve baskılı kumaşlarının da dikkat çektiğini aktaran Karasu, “Ayrıca casual giyim için kullanılan kumaşlar, örme kumaşlar, üst grup (gömlek-bluz vs.) kullanımına yönelik kumaşlarda da sektörümüze dinamizm katmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.