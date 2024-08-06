ARTA Tekstil, makine yatırımları ile üretim hacmini artırıyor

Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere akta­rılması için tüm üretim süreçle­rinde kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguladıklarını söyleyen Karasu, hazır giyim sektörü için dokuma ve örme kumaş alanında, boyama, dijital ve rotasyon bas­kı, kaplama ve özel apre işlemle­ri konularında uzmanlaştıkla­rından söz etti.

Karasu, gerçek­leştirdikleri makine yatırımları sayesinde üretim hacimlerini do­kuma kumaşta ayda 4 milyon metreye, örme kumaşta da 900 tona çıkardıklarını aktardı.

“Kazandığımızı üretime yatırıyoruz”

“Kazandığını tekrar üretime yatıran bir markayız” diyen Tun­cay Karasu, düzenli olarak hem iş gücü hem makine parkı hem de sürdürülebilirlik özelinde yatı­rımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Her yıl gerçekleştirdik­leri ihracat rakamlarıyla “İhra­cata Değer Katanlar” ödülüne la­yık görüldüklerinden de söz eden Karasu, geçen yıl 16 milyon do­larlık ihracat yaptıklarını kaydet­ti. Karasu, “Şu anda makine par­kımızda yer alan dokuma üretim hattına özel 45, örgüye özel 30 ve her iki hat için de uygun 9 makine olmak üzere toplamda 84 maki­neyle müşterilerimize hızlı ve ka­liteli hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge’nin kendileri için önem­li kalemlerden biri olduğuna dik­kat çeken Tuncay Karasu, küresel gelişmeleri takip ederek üretim hatlarında bulunan makineleri, gelişen teknolojiler odağında op­timize ettiklerini aktardı. Üret­tikleri ürünler konusunda da ge­lecek süreçte özellikle endüst­riyel tekstil konusunda önemli fırsatlar çıkmasını öngördükle­rini belirten Karasu, bu anlam­da Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Öte yandan sektörün yaşadığı sorunlardan da söz eden Tuncay Karasu, şöyle devam etti: “En bü­yük sorun, küresel ekonomide ya­şanan dalgalanmalardan kaynak­lı ortaya çıkan yüksek enflasyon ve döviz kurunda yaşanan artış. Bu artışlar, bir yandan şirketle­rin maliyetlerini artırırken diğer yandan da yatırım yapmalarının önüne geçiyor. Maliyetlerin arttı­ğı bir noktada hem üretmek hem de bunu ister iç ister dış piyasada satmak zor oluyor elbette. Bu ne­denle üreticiler yatırım yapmak­ta ya da büyümekte oldukça zor­lanıyor.”

“Öğrenen algoritmalar sistemi ile verimliliğimizi artırdık”

Yatırımlarının yanında GES’i de devreye aldıklarını aktaran Tuncay Karasu, gelecek süreçte de ihtiyaç duydukları noktalar­da yatırımlarını gerçekleştirme­ye devam edeceklerini ifade et­ti. Teknolojinin varlığını ve sek­törlere sağladığı faydanın asla ikinci plana atılmaması gerekti­ğini vurgulayan Karasu, özellik­le öğrenen algoritmalar sistemi ile verimliliği arttırdıklarını di­le getirdi.

Sektörlere özel geliş­tirilmiş robot sistemler ve yazı­lımlar olduğundan söz eden Ka­rasu, “Sıfır hata için bunlardan faydalanmak gerekiyor. Bizler, iş­leyişimize uygun tüm teknoloji­leri yakından takip ederek üretim hattımıza kazandırmaya odakla­nıyoruz. Teknolojik gücümüzle sektöre yenilikçi ve fonksiyonel ürünler sunmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Üretimde global pazardaki 5 büyük arasında yer alacağız”

En büyük hedeflerinin global pazardaki 5 büyük üreticisinden birisi olmak olduğunu vurgulayan Tuncay Karasu, bu hedef kapsamında istikrarlı bir şekilde makine parklarına ve Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yaptıklarını vurguladı. Karasu, “2022 yılında 15 milyon 697 bin dolar, 2023 yılında ise 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise son iki yıldaki ortalamayı geçmek istiyoruz” diye konuştu.

Sektördeki yenilikleri takip ederek müşterilerine üst kalite ürünler sunduklarını söyleyen Karasu, son zamanlarda özellikle savunma sanayiinin talep ettiği özel karışımlı, yüksek dayanıklılığa sahip kamuflaj ürünlerinin ön plana çıktığını belirtti. Aynı zamanda gece görünmeyi engelleyen, özel IRR kaplama ve baskılı kumaşlarının da dikkat çektiğini aktaran Karasu, “Ayrıca casual giyim için kullanılan kumaşlar, örme kumaşlar, üst grup (gömlek-bluz vs.) kullanımına yönelik kumaşlarda da sektörümüze dinamizm katmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.