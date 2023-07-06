ASKON: Deprem yaraları vergi artışlarıyla sarılmalı

Askon Genel Başkanı Orhan Aydın, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin akabinde genel seçim geçiren Türkiye’nin ekonomik olarak ağır sorumluluklar yüklendiğini bu nedenle vergi artışları ile karşılaştıklarını belirtti.

Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti: “Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz çok ağır bir depremi yaşadık. Akabinde seçim ekonomisinin yürütüldüğü iki aşamalı tarihi seçimleri geride bıraktık. Bütün bunların öncesinde pandemiden yıpranarak çıkmış bir küresel ekonominin tesiri altında idik.

Üst üste koyduğumuzda gerçekten de ekonomik ağır sorumluluklar oluştu. Pandeminin yaraları sarılsın derken, buna asrın felaketinden etkilenen deprem bölgelerimizin yarası eklendi. Ve bütün bunlar seçim ekonomisi uygulanan bir süreçte yaşandı.

Kısa vadede bazı şeyleri toparlamak zor. Bu süreçte ağır sorumlulukları halkımızla birlikte yükleneceğiz. Umarız uzun vadede kalıcı çözümleri getirir. Bu kalıcı çözümlerden beklentilerimiz asrın felaketinin yaralarını sarması, olası beklenen büyük deprem öncesi gerekli kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasıdır.”