ASO Başkanı Seyit Ardıç: Aktif bir sanayi politikası izlenmesini bekliyoruz

Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Reel sektörün finansmana ulaşmasındaki zorluğun sanayi üretiminde gerilemeye neden olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle de ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin her kesime yansımasını istiyorsak KOBİ’lerimize yeterli destek sağlanmalıdır. Yatırım ortamı iyileştirilmelidir” diye konuştu.

"OVP'yi önemsiyoruz"

Seyit Ardıç, iş dünyasının kamu idaresinin hazırlayacağı orta ve uzun vadeli planları önemsediğine işaret ederek, parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformların Türkiye’nin istikrara giden yolda temel politikası olacağını söyledi.

Makroekonomik istikrarı sürdürmek, döviz ihtiyacını kalıcı olarak azaltmak için gerekli değişimin ve dönüşümün sağlanması gerektiğini belirten Ardıç, “Bu noktada hükümetten beklentimiz, ekonominin yapısal dönüşüm hedeflerine uygun aktif bir sanayi politikası izlenmesidir. Serbest piyasa ekonomisinin beşiği olan ülkelerde, hatta en ileri sanayi ülkelerinde aktif sanayi politikaları uygulanıyor, sanayi sektörü mutlaka devlet tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Yüksek enflasyon yatırım kararlarını etkiliyor”

Ekonomi politikalarının rasyonel bir çerçevede tesis edildiğini, bunun da makroekonomik istikrar hedefine güçlü bir zemin sağladığını ifade eden Ardıç, ihracat pazarlarında ise daralma yaşandığını dile getirdi. Ardıç, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığını, dolayısıyla ülke içinde yapılacak düzenlemelerin etkinliğinin bu noktada son derece önemli olduğunu bildirdi.

Enflasyonun yüksek seyrinin reel sektörün yatırım kararlarında belirsizliğe neden olmaya devam ettiğini vurgulayan Ardıç, Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime önem vermesi gerektiğini anlattı.

Vedat Işıkhan: İstişare ile istihdam güçlenecek

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) ağustos meclis toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’nın eleman ihtiyacını karşılamak için, sanayicilerle istişare içinde olarak istihdamı daha da güçlendireceklerini dile getirdi.

Işıkhan, istikrarlı yatırım ve üretim sürecinin, istikrarlı çalışma hayatını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Ankara Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve eğitim merkezi gibi organizasyonlarla ekonomimize dolayısıyla istihdama büyük destek verdi.

İş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi de önceliklerimiz arasında. İşçilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, üretkenliğimizi artırmak temel hedeflerimiz arasında.”