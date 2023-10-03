Assara, üretiminin %40’ını ihraç ediyor

Adana’da 1985 yılında küçük bir atölye olarak başlayan bugün 15 bin metrekare kapalı, 5 bin metrekare açık olmak üzere toplamda 20 bin metrekare alanda, 120 kişilik ekibiyle ayda 400 koltuk, 200 yatak ve yemek odası takımı üretimi yapan Assara Mobilya, önümüzdeki yıl yapacakları yeni makine yatırımıyla ihracatını yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyor.

Assara Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güldiker, toplam üretimlerinin yüzde 40’ını Belçika, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, İsrail, Irak ve Kosova’ya ihraç ettiklerini, hedef pazarlarının ise, Amerika, Kanada, Almanya, Makedonya ve Gürcistan olduğunu kaydetti.

Kalite ve özgünlük anlayışından hareketle değişen dekorasyon trendlerini de göz önünde bulundurarak kararlılıkla yaşam alanlarına güçlü konseptler kattıklarını dile getiren Güldiker, “Yatak odası, yemek odası, duvar üniteleri, koltuk takımlarıyla birlikte tüm yaşam alanlarına uygun sehpa ve aksesuar tasarımlarını, tüm dünyanın beğenisine sunmaktayız.

Güven, kalite ve estetiği belirleyici unsur olarak kurum kültürüne entegre eden Assara, gelişmiş teknolojileri ve güncel trendleri harmanladığı üretim felsefesiyle birlikte dünya markası olma yolunda emin adımlar atmaktadır” dedi.

Verimliliği artırma çalışmaları sürüyor

İyileştirme yaklaşımı doğrultusunda imalat sürecindeki verimliliği artırma çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Güldiker, amaçlarının başladıkları her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle istenen kalite sınırları içerisinde eksiksiz tamamlamak olduğunu bildirdi. Satış öncesi ve sonrasındaki hizmetlerde müşteri memnuniyetini, mutluluğunu ve huzurunu ön planda tutuklarına da değinen Güldiker, ürünlerini Türkiye ve dünya mobilya pazarlarında da daha fazla yer alması için yoğun şekilde çaba gösterdiklerini kaydetti.