“Atık malzemeleri işlevsel ürünlere dönüştürüyoruz”
The Junk Design Kurucusu ve Tasarımcısı Tarık Rasim Nomer, tır brandası, itfaiye hortumu ve emniyet kemeri gibi atık olarak görülen malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlayarak çanta, cüzdan ve aksesuar ürettiklerini söyledi.
Meryem KARADAĞ
Çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve moda dünyasında yenilikçi çözümler sunmayı amaçladıklarını belirten Nomer, “İleri dönüşüm prensiplerine dayanarak, atık malzemeleri estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürüyoruz. Bu sayede hem çevreye katkı sağlıyor hem de moda sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.
The Junk Design'in kuruluş hikâyesinden bahseden Nomer, İtalya'nın Milano kentinde tamamladığı mimari eğitim sırasında, malzemelerin yeniden kullanımı ve sürdürülebilir tasarım konularına olan ilgisinin giderek arttığını; tır brandası, itfaiye hortumu ve emniyet kemeri gibi genellikle atık olarak görülen malzemeleri kullanarak yüksek kaliteli, dayanıklı ve benzersiz çantalar tasarlamaya ve üretmeye başladıklarını vurguladı. Nomer, “Her bir ürünümüz, üzerinde bulunan grafikler ve detaylar sayesinde tamamen benzersizdir.
Bu sayede, hızlı moda akımına karşı durarak, ürünlerimizin eskimeyen ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Kullanıcılarımız, hem çevreye duyarlı bir seçim yapmanın gururunu yaşıyor hem de uzun yıllar boyunca kullanabilecekleri kaliteli ürünlere sahip oluyorlar. Çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve moda dünyasında yenilikçi çözümler sunmak temel amacımızdır. İleri dönüşüm prensiplerine dayanarak, atık malzemeleri estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürüyoruz. Bu sayede hem çevreye katkı sağlıyor hem de moda sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz” diye konuştu.
Üretim sürecinde enerji verimliliğine ve su tasarrufuna büyük önem verdiklerini belirten Nomer, “Sürdürülebilirlik ilkelerini işimizin temelinde tutarak, çevresel ve sosyal sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz” dedi. Ürünlerini üretirken çevresel etkiyi en aza indirecek ve atık miktarını minimize edecek şekilde tasarım yaptıklarını, aynı zamanda üretim sürecinde enerji verimliliğine ve su tasarrufuna büyük önem verdiklerine dikkat çeken Nomer, “Etik kurallara uygun olarak, adil işçilik ve sürdürülebilir tedarik zinciri ilkelerine uyuyoruz. Ambalajlama konusunda da çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Toplumda sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve daha geniş bir kesimin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.