“Atık malzemeleri işlevsel ürünlere dönüştürüyoruz”

Meryem KARADAĞ

Çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak ve moda dünyasında yenilikçi çözüm­ler sunmayı amaçladıklarını belirten Nomer, “İleri dönü­şüm prensiplerine dayanarak, atık malzemeleri estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürü­yoruz. Bu sayede hem çevre­ye katkı sağlıyor hem de moda sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşım benimsiyoruz” dedi.

The Junk Design'in kuruluş hikâyesinden bahseden No­mer, İtalya'nın Milano kentin­de tamamladığı mimari eğitim sırasında, malzemelerin yeni­den kullanımı ve sürdürüle­bilir tasarım konularına olan ilgisinin giderek arttığını; tır brandası, itfaiye hortumu ve emniyet kemeri gibi genellik­le atık olarak görülen malze­meleri kullanarak yüksek ka­liteli, dayanıklı ve benzersiz çantalar tasarlamaya ve üret­meye başladıklarını vurgula­dı. Nomer, “Her bir ürünümüz, üzerinde bulunan grafikler ve detaylar sayesinde tamamen benzersizdir.

Bu sayede, hızlı moda akımına karşı durarak, ürünlerimizin eskimeyen ve uzun ömürlü olmasını sağlı­yoruz. Kullanıcılarımız, hem çevreye duyarlı bir seçim yap­manın gururunu yaşıyor hem de uzun yıllar boyunca kulla­nabilecekleri kaliteli ürünlere sahip oluyorlar. Çevresel sür­dürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık yarat­mak ve moda dünyasında yeni­likçi çözümler sunmak temel amacımızdır. İleri dönüşüm prensiplerine dayanarak, atık malzemeleri estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürüyoruz. Bu sayede hem çevreye katkı sağ­lıyor hem de moda sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşım be­nimsiyoruz” diye konuştu.

Üretim sürecinde ener­ji verimliliğine ve su tasarru­funa büyük önem verdikleri­ni belirten Nomer, “Sürdürü­lebilirlik ilkelerini işimizin temelinde tutarak, çevresel ve sosyal sorumluluğumu­zu ön planda tutuyoruz” de­di. Ürünlerini üretirken çev­resel etkiyi en aza indirecek ve atık miktarını minimize ede­cek şekilde tasarım yaptıkla­rını, aynı zamanda üretim sü­recinde enerji verimliliğine ve su tasarrufuna büyük önem verdiklerine dikkat çeken No­mer, “Etik kurallara uygun olarak, adil işçilik ve sürdürü­lebilir tedarik zinciri ilkele­rine uyuyoruz. Ambalajlama konusunda da çevre dostu ve geri dönüştürülebilir malze­meler kullanıyoruz. Toplum­da sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve daha geniş bir ke­simin bu konuda farkındalık kazanmasını sağlamayı he­defliyoruz” dedi.