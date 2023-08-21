Atıl araziyi lavanta bahçesine dönüştürdü

Daha sonra merkez Hankendi köyünde dededen kalma 3 dönümlük atıl araziye 4 yıl önce lavanta eken Kaya, lavantadan yağ, sabun, krem gibi ürünler elde ederek, bu ürünlerin internette satışını gerçekleştiriyor. Köyde kullanılmayan arazilerinin olduğunu, doğal ürünler yetiştirmek için bu arazide ilk aşamada lavanta üretimine karar verdiğini belirten Gülsüm Kaya, "3 dönümlük tarlamızda lavanta ekimi gerçekleştirdim.

Bakımını her yıl düzenli bir şekilde yapıyorum" dedi. Kaya, "Lavanta bahçem her yıl daha da büyüyor. Ailemin yardımıyla lavantaları topluyorum. Geçen yıl 150 kilogram, bu yıl hasatta 260 kilogram lavanta elde ettim" ifadelerini kullandı.

Kendi adıyla marka tescil belgesi aldı

Hasadını yaptığı ürünlerin damıtma yöntemiyle de lavanta uçucu yağını çıkardığını sonra da bunları ürüne dönüştürdüğünü belirten Kaya, şunları söyledi: “Merhem, krem ve cilt bakım ürünleri yapıyorum. Ürünleri, tamamen doğal, hiçbir ilaç kullanmadan yapıyorum ayrıca doğada kendiliğinden yetişen bitkileri toplayıp ürüne dönüştürüyorum. Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurdum ve kendi adımla ürünlerim için marka tescil belgesi aldım."