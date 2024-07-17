ATO Congresium eylül ayında Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nı ağırlayacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) yetkilileri, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda hazır giyim ve tekstil sektörünün temsilcilerinin bir araya geleceğini belirtti.

4-7 Eylül tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilecek olan etkinlikte, alanında uzman konuşmacılarla söyleşi, defile, workshop ve B2B görüşmeleri de yapılacak. Fuara, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Mısır, Lübnan, Katar, Bulgaristan ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden katılımın olması bekleniyor.

Sektörün potansiyeli dünya vitrinine çıkacak

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın tekstil ve hazır giyim konusunda yüksek potansiyeli olduğunu bildirerek, şunları kaydetti: "Hazır giyim ve tekstil, bugüne kadar üretimde, ihracatta, istihdamda ekonomimizin taşıyıcı kolonlarından birisi oldu. Yüksek katma değere sahip sektörün ilerlemesinin yolu markalaşmadan, dünyaya kendimizi tanıtmaktan geçiyor. Ankara, tekstil ve hazır giyim konusunda dünya modasında söz sahibi olacak üretim kabiliyeti ve kültürel birikime sahip. Fuar, sektörün potansiyelinin dünya vitrinine çıkacağı önemli bir organizasyon olacak."