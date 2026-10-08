ATO üyeleri 10 Ekim’de sandığa gidiyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi’nde kendilerini temsil edecek organ üyelerini belirlemek üzere 10 Ekim tarihinde sandığa gidecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerini oy kullanmaya davet etti.
ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın gözetim ve denetiminde gerçekleştirileceği bildirildi.
Seçimlerde ATO’nun 68 meslek grubunda faaliyet gösteren üyeler, Meslek Komiteleri ile Oda Meclisi’nde kendilerini temsil edecek asıl ve yedek üyeleri belirleyecek. Seçim gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.
ATO Başkanı Baran’dan üyelere sandık çağrısı
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda seçimlerinin iş dünyasının temsil gücü ve demokratik katılımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm ATO üyelerini oy kullanmaya davet etti. Baran, "Ankara Ticaret Odası’nın gücü üyelerinden, temsil kabiliyeti ise üyelerimizin iradesinden geliyor. Tüm üyelerimizi 10 Ekim’de sandığa giderek oylarını kullanmaya, sektörlerinin ve Odamızın geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyorum" dedi.
"Her oy, sektörlerimizin temsil gücüne katkı sağlıyor"
Meslek Komitelerinin ATO’nun çalışmalarının temelini oluşturduğuna dikkat çeken Baran, "Üyelerimizin sahada yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri Meslek Komitelerimiz aracılığıyla Odamızın gündemine taşınıyor, Yönetim Kurulumuzda, Meclisimizde değerlendiriliyor ve ilgili kurumlar nezdinde takip ediliyor. Bu nedenle sandığa atılan her oy, yalnızca bir temsilciyi belirlemiyor, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine de katkı sağlıyor" diye konuştu.