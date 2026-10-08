ATO üyeleri 10 Ekim’de sandığa gidiyor

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ATO’dan yapılan yazılı açık­lamada, seçimlerin ilgili mev­zuat hükümleri çerçevesinde İl­çe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın gözetim ve denetiminde gerçek­leştirileceği bildirildi.

Seçim­lerde ATO’nun 68 meslek gru­bunda faaliyet gösteren üyeler, Meslek Komiteleri ile Oda Mec­lisi’nde kendilerini temsil ede­cek asıl ve yedek üyeleri belirle­yecek. Seçim gizli oy, açık tasnif esasına göre gerçekleştirilecek.

ATO Başkanı Baran’dan üyelere sandık çağrısı

ATO Yönetim Kurulu Başka­nı Gürsel Baran, oda seçimleri­nin iş dünyasının temsil gücü ve demokratik katılımı açısın­dan büyük önem taşıdığını be­lirterek, tüm ATO üyelerini oy kullanmaya davet etti. Baran, "Ankara Ticaret Odası’nın gü­cü üyelerinden, temsil kabili­yeti ise üyelerimizin iradesin­den geliyor. Tüm üyelerimizi 10 Ekim’de sandığa giderek oyları­nı kullanmaya, sektörlerinin ve Odamızın geleceğinde söz sahi­bi olmaya davet ediyorum" dedi.

"Her oy, sektörlerimizin temsil gücüne katkı sağlıyor"

Meslek Komitelerinin ATO’nun çalışmalarının teme­lini oluşturduğuna dikkat çe­ken Baran, "Üyelerimizin saha­da yaşadığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri Meslek Komi­telerimiz aracılığıyla Odamızın gündemine taşınıyor, Yönetim Kurulumuzda, Meclisimizde değerlendiriliyor ve ilgili ku­rumlar nezdinde takip ediliyor. Bu nedenle sandığa atılan her oy, yalnızca bir temsilciyi belir­lemiyor, sektörlerimizin temsil gücüne ve Ankara iş dünyasının ortak sesine de katkı sağlıyor" diye konuştu.