Av yasağı kalkıyor: Hamsinin kilosu 50 liradan başlayacak

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü iple çeken Poyrazköy Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden havaya rağmen bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Balıkçıların bazıları eskimiş ağları elleriyle tek tek dikerek onarırken, bazıları da teknelerinin boyalarını imece usulü yeniliyor, motor, ışık ve halatların bakımlarını yapıyor.

Tekne sahibi balıkçı Poyrazköy Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Davut Toker, sezon açılmadan hummalı bir çalışma içine girdiklerini söyledi.

Balık ağlarını tekrar dizayn ettiklerini belirten Toker, ağların hazırlık sürecinin en az bir hafta sürdüğünü kaydetti.

Toker, sezona yetişebilmek için teknelerde 25'er kişilik ekiplerle çalışacaklarını ifade ederek, "O ekiplerle biz sezona başlıyoruz. Sezon bitene kadar bizimle beraber çalışıyorlar. Artık denizin bereketinin ne olacağı belli değil ama denizin gerçek profesörü balıkçılardır." diye konuştu.

Hamsi, istavrit ve çinekop bol olacak

Toker, kooperatife kayıtlı 220 üyenin yanı sıra 17 gırgır, 10 trol ve çok sayıda küçük tekneli balıkçı olduğunu kaydetti.

Geçen yıl palamudun çok olduğunu aktaran Toker, bu sene hamsi, istavrit ve çinekop bolluğu yaşanacağını, bunların yanı sıra lüferin de sofralarda yerini alacağını ifade etti.

Toker, eylül ve ekim aylarında Poyrazköy civarında balık potansiyelinin çok büyük olduğunu belirterek, bu yılın bereketinin ne olacağının ise denize çıktıktan sonra görüleceğini söyledi.

Hamsi 50 liradan başlayacak

Yakıt fiyatlarının yüksekliğine ve artan masraflara dikkati çeken Toker, kasa balığına enflasyona göre taban fiyat verilmesi ve kotaya geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toker, hamsinin kilogram fiyatının 50 ila 70 lira arasında başlayacağını, sonrasında balığın bolluğuna göre de fiyatın düşebileceğini sözlerine ekledi.