AVM’ler depremzedelere iş imkanı sağlayacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) 15. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı dün yapıldı. Toplantıda 2023-2025 dönem başkanlık görevine oy birliğiyle Nuri Şapkacı seçildi.

Aynı zamanda ECE Türkiye’de Genel Müdür ve CFO olarak görev yapan Şapkacı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını söyledi. Devletin gücü, milletin dayanışması ve iş dünyasının katkılarıyla depremin yaralarının en kısa sürede sarılacağına inandıklarını belirten Şapkacı, “Bu zor günlerde, AYD olarak acıları hafifletmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam ediyoruz.

Bu bağlamda, ilk aşamada deprem bölgesindeki farklı illerimizde 15 aşevi kurduk ve günde 45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdık. Üyelerimiz, ayrıca barınma, konteyner, çadır, acil ihtiyaç malzemeleri gibi ihtiyaçları karşılayarak bunun yanı sıra maddi yardımlarda da bulundular.

Türkiye genelindeki AVM’lerin önemli bir bölümü, yardım toplama merkezi ve Kızılay kan bağış merkezi olarak hizmet verdi. Önümüzdeki süreçte de şartları uygun olan AVM’lerimiz normalleşme sürecinde özellikle eğitim ve istihdam sağlamaya yönelik olarak tüm STK’lar ile iş birliği halinde etkin şekilde çalışmaya devam edecek” dedi.

Konuşmasında AYD’nin 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi de veren Şapkacı, “AVM’ler, içinde yer alan markalarla birlikte önemli bir ekosistem meydana getiriyor. Bu ekosistem; üretim, lojistik, altyapı da dahil olmak üzere birçok farklı sektörü kelebek etkisiyle besliyor.

50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan sektörümüzde AVM ekosistemi içerisinde 2,1 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Sektörümüz ayrıca Türk markalarının yurt dışına açılımlarını destekleyerek katma değer oluşturuyor” dedi.

Sektör olarak yaşanılan tüm kriz dönemlerini ortak akıl ve karşılıklı anlayışla aştıklarını ifade eden Şapkacı, “Aynı gemide bulunduğumuz perakende grupları ile de hep el ele yürüdük. Şurası da bir gerçektir ki AVM yatırımcıları olarak çoğu zaman sadece elimizi taşın altına koymadık; varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve hiçbir özveriden kaçınmadık. Bu doğrultuda, AVM sektörünün tüm paydaşlarıyla kazan-kazan ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir büyümesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.