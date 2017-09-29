Avrasya Ambalaj Fuarı, 25 Ekim'de kapılarını açacak

29 Eylül 2017

Ambalaj sektörünün önemli firmalarını sektör profesyonelleriyle bir araya getiren Avrasya Ambalaj Fuarı, bu yıl 23. kez kapılarını açıyor. 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar; ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara yönelik çözümleri bir araya getiriyor.



Ambalaj ve gıda teknolojileri sanayisinin küresel pazarlardaki gücünü artırmak için 23 yıldır düzenlenen Avrasya Ambalaj Fuarı, ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme ekipmanlarından ambalaj baskı teknolojilerine kadar tüm ihtiyaçlara tek bir noktadan cevap veriyor.



REED TÜYAP ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği ile 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 40 ülkeden 1.150 katılımcı ve 95 ülkeden 58 bin ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturmak için gün sayıyor.



700’ü yurt içinden olmak üzere 1.150 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşecek olan Avrasya Ambalaj Fuarı, yurt dışından da 450 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla bu yıl 13 salonda sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek.



Yurt dışından yoğun bir alım heyeti de konuk etmeye hazırlanan fuar, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Makedonya, Nijerya, Tunus, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere 95 ülkeden ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.



Bu yıl konuk ülke olarak Fas ve Nijerya’yı ağırlayacak olan fuar, Türkiye ambalaj ürün ve makine–ambalaj baskı–gıda işlem ve içecek dolum başta olmak üzere gıda ve gıda dışı tüm sektörlere hizmet veren tüm firmaların yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü oluyor.



Avrasya Ambalaj ve Food-Tech Eurasia Fuarları Özel Bölümlerle daha da güçlü

Avrasya Ambalaj Fuarı, Ambalaj Baskı Teknolojileri Oluklu Mukavva–Kağıt–Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü Printpack ile fuar kapsamında katılımcılarını hedef kitleleri ile bir araya getiriyor.



Avrasya Ambalaj Fuarı, diğer bir özel bölüm olan Drinktech Eurasia İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü ile içecek ve sıvı gıda, dolum, içecek, paketleme, sterilizasyon ve içecek makine ve ekipman üreticisi katılımcılarını, sektörün hedef ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Ambalaj tasarımcılarının yaratıcılıklarını sergilemeleri için bu yıl özel bir alana da ev sahipliği yapacak olan Avrasya Ambalaj Fuarı, aynı zamanda tasarımcıları 40 ülkeden 1.150 katılımcı ve 95 ülkeden 58.000 profesyonel ile buluşturacak.



Avrasya Ambalaj Fuarı ile eş zamanlı olarak Food-Tech Eurasia, Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı kapsamında ise, Sweettech, Çikolata, Şekerleme, Bisküvi, Kuruyemiş ve Pastacılık Teknolojileri Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü, Dairytech Süt ve Süt Ürünleri Teknolojileri Özel Bölümü, Cold Chain Soğuk Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü'nün tanıtımı gerçekleştirilecek.

Öte yandan Food Safety Gıda Güvenliği, Hijyen ve Kalite Kontrol Teknolojileri Özel Bölümü ise 2017 yılında ilk defa ziyaretçileriyle buluşacak.



25-28 Ekim 2017 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da gerçekleşecek Avrasya Ambalaj Fuarı hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak ve online davetiye almak için www.packagingfair.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.