Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı uyardı: İthalat kontrol altına alınmazsa yok olacağız
Bu yılın ilk 6 ayında ayakkabı sektöründe ihracat 489,2 milyon dolar, ithalat ise 804 milyon dolar oldu. AYSAD Başkanı Sait Salıcı, “Tarihi açıkla sektörümüz durma noktasında. Sektörümüz, ithalatın kontrol altına alınamaması ve fahiş maliyetler nedeniyle ‘varoluşsal’ bir döneme girmiştir” dedi.
Tekstil ve hazır giyimdeki binden fazla firmanın kapanmasının ardından ayakkabı yan sanayicileri ayakta kalmak için kritik yol haritası hazırladı. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 73. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) öncesinde düzenlediği toplantıda, sektörün 2025 yılı ilk altı aylık dönemine ait ‘alarm verileri’ ile 2026- 2027 yıllarına yönelik acil eylem planını paylaştı.
Başkan Salıcı, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yalnızca yılın ilk yarısında 3 binden fazla firmanın kapandığı ve on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde, ayakkabı sektörünün de benzer, hatta daha kritik bir tehdit altında olduğunu söyledi. Salıcı, “Sektörümüz, ithalatın kontrol altına alınamaması ve fahiş maliyetler nedeniyle ‘Varoluşsal’ bir döneme girmiştir” dedi.
Ayakkabı sektörünün, Türkiye’nin köklü bir sanayisi olduğunu ifade eden Salıcı, “Önümüzdeki aylar, sektörümüz için bir dönüm noktası olacaktır. Ya devletimizin de desteğiyle güçlü tedbirler alarak bu krizi aşarız ya da üretim ve istihdamda geri dönülmez kayıplarla karşı karşıya kalırız. Biz, üretmek ve ihracat yapmak için AYSAF’ta gerekli iradeyi göstereceğiz” ifadelerini kullandı.
315 milyon dolarlık açık verildi
AYSAD’ın açıkladığı 2025 yılı ilk altı aylık verileri, verilerine göre, Türkiye ayakkabı sektörü, bu dönemde 489,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmesine rağmen, 804,3 milyon dolar ithalat yaparak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve 315 milyon dolarlık dev bir dış ticaret açığı verdi. Başkan Salıcı, “Türkiye’nin ayakkabı sektörü, uzun yıllar dış ticaret fazlası veren bir kalem iken, ithalatın kontrolden çıkmasıyla ibre tamamen tersine döndü. 315 milyon dolarlık tarihi açıkla sektörümüz durma noktasında. Sektörümüzün başta Çin (262,9 milyon dolar) ve Vietnam (225,4 milyon dolar) gibi Uzakdoğu ülkelerinin yoğun ithalat baskısı altında nasıl zorlandığının en çarpıcı göstergesidir” diye konuştu
4 ana unsurdan oluşan yol haritası
AYSAD Başkanı Salıcı, sektörün bu kritik tablosuna karşı geliştirilen kısa ve orta vadeli eylem planını detaylandırırken, bu planın dört ana unsura odaklandığını belirtti. Salıcı şu önerilerde bulundu: “Öncelikle, ayakkabı yan sanayinde ithal ikamesi yaratacak, özellikle spor ayakkabı gibi yüksek ithalat oranına sahip segmentlerde yerli üretimi teşvik edecek yatırım ve teşvik modellerinin devreye alınmalı. Mevcut gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılarak yanıltıcı menşe beyanları ve kayıt dışı ithalat yolları kesin olarak kapatılmalı. Böylece haksız rekabetle mücadele sıkılaştırılmalı. ifade etti. Üçüncü olarak, krizden çıkış için benzer sektörlerdeki sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve dayanışma içine girilmeli. Son olarak, 12-15 Kasım’da düzenlenecek AYSAF Fuarı’nda küresel alıcılarla yerli üreticileri buluşturarak ihracatı maksimize etme ve böylece dış ticaret açığını kapatacak potansiyeli harekete geçirmeliyiz.”