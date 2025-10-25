Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı uyardı: İthalat kontrol altına alınmazsa yok olacağız

Tekstil ve hazır giyimde­ki binden fazla firmanın kapanmasının ardından ayakkabı yan sanayicileri ayakta kalmak için kritik yol haritası ha­zırladı. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kuru­lu Başkanı Sait Salıcı, 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekle­şecek 73. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF) önce­sinde düzenlediği toplantıda, sek­törün 2025 yılı ilk altı aylık döne­mine ait ‘alarm verileri’ ile 2026- 2027 yıllarına yönelik acil eylem planını paylaştı.

Başkan Salıcı, tekstil ve hazır gi­yim sektörlerinde yalnızca yılın ilk yarısında 3 binden fazla firmanın kapandığı ve on binlerce kişinin iş­siz kaldığı bir dönemde, ayakkabı sektörünün de benzer, hatta daha kritik bir tehdit altında olduğunu söyledi. Salıcı, “Sektörümüz, itha­latın kontrol altına alınamaması ve fahiş maliyetler nedeniyle ‘Va­roluşsal’ bir döneme gir­miştir” dedi.

Ayakka­bı sektö­rünün, Türki­ye’nin köklü bir sanayisi olduğunu ifade eden Salıcı, “Önümüzdeki aylar, sek­törümüz için bir dönüm noktası olacaktır. Ya devletimizin de des­teğiyle güçlü tedbirler alarak bu krizi aşarız ya da üretim ve istih­damda geri dönülmez kayıplarla karşı karşıya kalırız. Biz, üretmek ve ihracat yapmak için AYSAF’ta gerekli iradeyi göstereceğiz” ifa­delerini kullandı.

315 milyon dolarlık açık verildi

AYSAD’ın açıkla­dığı 2025 yılı ilk altı aylık veri­leri, verile­rine göre, Türki­ye ayakkabı sektörü, bu dönemde 489,2 milyon dolar ihracat gerçek­leştirmesine rağmen, 804,3 mil­yon dolar ithalat yaparak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve 315 milyon dolarlık dev bir dış ticaret açığı verdi. Başkan Salıcı, “Türki­ye’nin ayakkabı sektörü, uzun yıl­lar dış ticaret fazlası veren bir ka­lem iken, ithalatın kontrolden çıkmasıyla ibre tamamen tersine döndü. 315 milyon dolarlık tarihi açıkla sektörümüz durma nokta­sında. Sektörümüzün baş­ta Çin (262,9 milyon dolar) ve Vietnam (225,4 milyon do­lar) gibi Uzakdo­ğu ülkelerinin yoğun ithalat baskısı altın­da nasıl zor­landığının en çarpıcı gösterge­sidir” diye konuştu

4 ana unsurdan oluşan yol haritası

AYSAD Başkanı Salıcı, sektörün bu kritik tablosuna karşı geliştirilen kısa ve orta vadeli eylem planını detaylandırırken, bu planın dört ana unsura odaklandığını belirtti. Salıcı şu önerilerde bulundu: “Öncelikle, ayakkabı yan sanayinde ithal ikamesi yaratacak, özellikle spor ayakkabı gibi yüksek ithalat oranına sahip segmentlerde yerli üretimi teşvik edecek yatırım ve teşvik modellerinin devreye alınmalı. Mevcut gümrük vergilerinin etkinliğinin artırılarak yanıltıcı menşe beyanları ve kayıt dışı ithalat yolları kesin olarak kapatılmalı. Böylece haksız rekabetle mücadele sıkılaştırılmalı. ifade etti. Üçüncü olarak, krizden çıkış için benzer sektörlerdeki sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve dayanışma içine girilmeli. Son olarak, 12-15 Kasım’da düzenlenecek AYSAF Fuarı’nda küresel alıcılarla yerli üreticileri buluşturarak ihracatı maksimize etme ve böylece dış ticaret açığını kapatacak potansiyeli harekete geçirmeliyiz.”