Ayakkabıcı, asgari ücret için destek bekliyor

Kapanan fabrikalar nedeniyle yılbaşından bu yana istihdamının yüzde 30’unu kaybeden sektörde acil önlem alınmaması durumunda hem ihracatta hem de istihdamda daralmanın önümüzdeki yıl artarak devam edeceği belirtiliyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, 2023’ün ocak-kasım döneminde ayakkabı ihracatının adet satışlarında yüzde 25, değer olarak yüzde 5 daraldığını bildirdi.

"Fiyatlarımız yurt içinde bile pahalı kalıyor"

İthalatta ise aynı dönemde yüzde 70 artış olduğuna dikkat çeken İçten, şöyle devam etti: “Yüksek maliyetler nedeniyle fiyatlarımız sadece yurtdışında değil yerli müşteri için de pahalı kalıyor. Dolayısıyla ihracatımız daralırken ithalatta yüzde 70 gibi olağanüstü bir artış var. Türkiye ayakkabıda 500 milyon dolar cari fazla veren bir ülkeydi. Ne yazık ki yeniden cari açık verir konuma geldik. 2023’ü 1 milyar 120 milyon dolar ihracata karşılık, yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar ithalatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Yani bu yıl 250 milyon doların üzerinde cari açığımız olacak. Yılbaşından bu yana onlarca fabrikanın kapısına kilit vurmak zorunda kaldığımız için istihdamımızın yüzde 30’unu kaybettik.

“Devletimizden pozitif ayrımcılık istiyoruz”

Berke İçten, ayakkabı başta olmak üzere diğer emek yoğun sektörlerde kan kaybının 2024’te daha fazla büyümemesi için acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Emek yoğun sektörlerde işçiliğin en önemli maliyet kalemi olduğunu hatırlatan İçten, “Yeni asgari ücret için görüşmeler devam ediyor. 2024 için tek asgari ücret belirleneceği, temmuzda zam yapılmayacağı konuşuluyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde biz asgari ücrete yüksek oranlı tek zam yerine çalışanı ve işvereni mağdur etmeyecek iki aşamalı bir zammın enflasyonla mücadeleye de pozitif katkı yapacağını düşünüyoruz. Asgari ücret desteğinin yükseltilmesini talep ediyoruz. Emek yoğun sektörlere özel bir ek düzenlemeye ihtiyacı var. Zor dönemi atlatana kadar devletimizden pozitif ayrımcılık bekliyoruz” diye konuştu.