Ayçiçek yağında fırtına durmuyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ayçiçek yağı fiyatı 300 lirayı aştı. Zincir mar­ketlerde en düşük pri­vate label (PL) markalı 5 litre­lik pet ayçiçek yağının fiyatı 305 liradan satılıyor. Marka­lı ürünlerin fiyatı ise 379,95 liraya yükseldi ve 400 lira­ya dayandı.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında DÜNYA’ya ko­nuşan sektör temsilcileri, raf­ta en düşük 5 litrelik private label ayçiçek yağın 300 lira­yı aşabileceğini belirtilmiş­ti. Bugün gelinen noktada fi­yatlar 300 lirayı da aşmış du­rumda ve daha da yükselmesi öngörülüyor.

Yurt dışında yağ fiyatı 1.200 dolara dayandı

Son dönemde yerli ve it­hal ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme­ler yaşanıyor. Türkiye’de iç pazarda çekirdeğin bitmesi, özellikle ham yağ fiyatları­nın artışı ve ithalat vergileri, raf fiyatlarında önemli deği­şimlere yol açıyor.

1 Ocak’ta 1 milyon ton ayçiçeği ithalat kotasının devreye girdiği­ni aktaran Solventum Yöne­tim Kurulu Başkanı Onat An­gı, ithalat kotası olupta kul­lanamayan firmaların kota haklarını büyük ithalatçıla­ra sattığını söyledi. İç pazar­da ayçiçek çekirdeğinin kal­mamasından dolayı bir fi­yattan bahsedilemeyeceğine dikkat çeken Angı, “İthalatta ise çekirdek fiyatları en son Marmara’ya teslim ton başı­na 638 dolar olarak yer alıyor.

Bulgaristan ve Moldova'dan çekirdek geliyor. Marmara ham yağ fiyatı ise ton başına 1.180 ile 1.190 dolar arasında yer alıyor. Son yıllarda Rus­ya'da vergi yüksek olmasın­dan dolayı çekirdek gelmiyor. Daha çok ham yağ ve küspe olarak geliyor. Bunların da vergisi var ama çekirdek ka­dar yüksek değil” dedi.

1 ton ham yağın maliyeti 53 bin lira

Türkiye’de ayçiçek yağ fi­yatlarının rafta geriden gel­diğini söyleyen Angı, şu an Türkiye’de yerinde ham yağ fiyatlarının 53 bin liradan sa­tıldığını aktardı. Yılbaşın­da gümrük vergisinin yüzde 20’ye düştüğünü hatırlatan Angı, “İthalatta verginin yanı sıra belgenin de bir maliyeti var. İthalatçı onu da satın alı­yor. Şu anda Marmara’ya tes­lim fiyatları, vergi ve kota bel­gesi maliyeti ile beraber bir ton ham yağ 53 bin 400 lira­ya geliyor. Ham yağ paketli fi­yatları ise 49 lira 50 lira ban­dından fiyatlanıyor. Ham yağ karşılığı kırıcı teslimi ton ba­şına 50 bin liraya geliyor.

Ama ham madde 56 bin 500 lira sa­tılıyor. İthal de etseniz içeri­den de alsanız şu anda 53 lira. Böyle olunca şu an raf fiyatla­rı daha ucuz. Bugün markalı ürünlerin fiyatı belki normal­dir ama zincir marketlerin fi­yatı düşük kalıyor. 5 litrelik pet şişeyi 305 liradan satan­lar elindeki stokların ucuz olmasından kaynaklanabili­yor” diye konuştu.

Sezonun ilk ayçiçek hasadının Adana’da

temmuz ayında çıktığını hatırlatan Angı, fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu yıl ekim alanlarının önceki yıla göre daha yüksek olmasını beklediğini kaydetti. Fiyatların kötü olmadığını, kota ile beraber fiyatların yükseldiğini belirten Angı, “Ben bu yüzden bu sene çiftçi eker diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ocak ayında ithalat %51,8 arttı

TÜİK’in Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre geçen yıl ham ayçiçek yağı ithalatı 1 milyon 384 bin ton ithalata karşılık, 1,3 milyar dolar ödendi. İthalat bir önceki yıla göre yüzde 22,1 geriledi. Buna karşılık ihracat ise 811 ton oldu ve 1 milyar 16 bin dolar oldu. İhracat ise yüzde 3,3 geriledi. Bu yılın ocak ayında devreye giren 1 milyon tonluk yeni kotayla beraber ham yağ ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,8 artış ile 99,1 bin ton oldu ve 121,2 milyon dolar ödendi. İhracat ise aynı dönemde yüzde 44,3 artış ile 70,7 bin tona oldu ve 103,8 milyon dolara yükseldi.