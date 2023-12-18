Ayhan Kızıltan, büyükşehir için aday adaylığını açıkladı

Derya ÖZGÜR

Mersin’in tüm ilçeleri ile bir bütün olarak planlanmasını sağlamak istediklerini söyleyen Kızıltan, “Mersin'in her köşesini iyi bilen bir Mersinli olarak ve MTSO çatısı altında edindiğim tüm birikimimle Mersin'e hizmet etmek arzusundayım” diye konuştu. Mersin’in en önemli sorunlarına değinerek çözüm önerilerini sunan Kızıltan, “En önemli sorun çarpık yapılaşmadır.

Kent imar planlarının tüm kente ortak fayda sağlayacak şekilde düzenlenecek, 3 ana arter yolu ile araçların kent merkezine giriş ve çıkışlar otoyola kadar kesintisiz sağlanacak. Çoklu uzman kurum ve kuruluşların raporlarına dayanarak ve kent dinamiklerine danışarak, toplu ulaşımı rahatlatacak hafif raylı sistem güzergahları yapılacak. Yeraltı metrosu ile ilgili çok iyi bir analiz ve etütten sonra hangi güzergahlarda rantabl ise oralarda yapacağız.

Mersin Limanı artalanının liman gereksinimleri, lojistik sektörü ve dış ticaret sektörünün gereksinimleri, kentin ulaşımına olumsuzluk katmayacak şekilde göz önüne alınarak ve kent dinamiklerini de işin içine katarak bir imar planı yapacağız. Bu imar planı, Türkiye’nin dış ticaret hacmini arttıracak olan Mersin Ana Konteyner Limanını da içerecek. Sel baskınlarını ortadan kaldıracak alt ve üst yapı projelerimiz de hazır” dedi.