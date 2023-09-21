Ayhan Zeytinoğlu: 2005 yılındaki gibi yabancı yatırımlara odaklanmalıyız

Belma A. ÖZGEN

Toplantıda konuşan Ayhan Zeytinoğlu, Orta Vadeli Ekonomi Programı’na (OVP) değinerek şunları söyledi: “2004-2005 yıllarında başardığımız gibi başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan yabancı sermaye yatırımları çekebileceğimiz çalışmalara daha çok odaklanarak, OVP kapsamında planlanan hedeflerin kararlılıkla uygulamaya alınmasını bekliyoruz.

Fakat programda mutlaka revizeler olacaktır. Kurun hareketleri ile ilgili tahminlerin biraz olması gerekenin altında olduğunu ve bu tahminlerin yukarı yönlü revizesinin gerekeceğini düşünüyoruz” dedi. Programda yer alan lojistik altyapı ve demiryolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi ve bu kapsamda demiryolu akslarının oluşturulması planlamasını önemsediklerini belirten Zeytinoğlu, Anadolu’da yer alan işletmelerin, İstanbul ve Avrupa’ya hızlı demiryolu yük taşımacılığı ile bağlanmasının İç Anadolu’daki sanayileşmeye hız katacağına inandıklarını söyledi.

Zeytinoğlu, ayrıca OVP’de bütçe çerçevesinde, kamu cari harcamalarında rasyonelleşme hedefi kapsamında daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkânına ulaşabilmek için mali disiplinden taviz vermeden denk bütçenin sağlanması noktasında bu hedeflerin uygulanabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de ‘deprem’ oldu. Ayhan Zeytinoğlu konuşmasında, özellikle sanayi kuruluşlarının tüm çalışanları ile deprem eğitimi alma konusunda yetersiz kaldığını, bu konuda Oda olarak başlatılan girişimlere yeterince ilgi ve destek olunmadığının altını çizdi.

Zeytinoğlu, TOBB’un hayata geçirdiği ‘El verin, ev yapalım’ kampanyasına destek için çağrıda bulunurken, bu projeyi çok önemli bulduğunu, Oda olarak 10 konut için destek verdiklerini, sanayicilerden de bu konuda mutlaka destek beklediklerini söyledi. Ayhan Zeytinoğlu, bağış yapmak isteyenlerin kredi kartı imkanından yararlanabileceklerini kaydetti.