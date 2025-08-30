  1. Dünya Gazetesi
  2. Sektör Haberleri
Takip Et

Bakanlıktan sinemaya 7.3 milyon lira ek destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılının ikinci döneminde Türk sinemasına 7 milyon 375 bin liralık destek sağladı. Toplam destek tutarı 14 milyon lirayı aşarak, geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan sinemaya 7.3 milyon lira ek destek
Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan­lığı, 2025 yılının ikinci döneminde Türk sine­masına önemli bir destek açık­ladı. Bakanlık, 2025’in ikinci dö­neminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağladı. Böylece bu yıl sinema sektörüne verilen destek 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

14 kısa filme 3.9 milyon TL

Bakanlıktan yapılan açıkla­maya göre, Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda, 2025’in ikinci döne­minde 7 senaryo ve diyalog ya­zım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım pro­jesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliş­tirme projesine 950 bin lira ol­mak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek veril­di. 2025’in ilk yarısında 40 pro­jeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmiş, ilk kez açıklanan ikin­ci dönem destekleriyle toplam­da 68 projeye 14 milyon 69 bin li­ra destek sağlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, uzun metrajlı yapımlar da dahil olmak üzere 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam des­tek 217 milyon 24 bin liraya ulaş­tı. Bakanlık, 2024’te ise 60 pro­jeye toplam 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarmıştı. Uzun metraj­lı sinema filmlerine yönelik ikin­ci dönem destek sonuçları ise eylül ayı sonunda açıklanacak. Bakanlığın desteklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere “sinema.ktb. gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yo­la Çık Kültür ve Sanat Derne­ği işbirliğiyle başlatılan proje, 2018’den itibaren 1 milyona ya­kın seyirciye sinema keyfini ya­şattı. 21 il ve 60 ilçeyle yolculu­ğuna başlayan tır, bugüne dek 61 il ve sinema salonlarına eri­şimi olmayan 358 ilçede, 895 bin çocuğu aileleriyle birlikte sine­mayla buluşturdu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL