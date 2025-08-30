Bakanlıktan sinemaya 7.3 milyon lira ek destek

Kültür ve Turizm Bakan­lığı, 2025 yılının ikinci döneminde Türk sine­masına önemli bir destek açık­ladı. Bakanlık, 2025’in ikinci dö­neminde 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek sağladı. Böylece bu yıl sinema sektörüne verilen destek 14 milyon 69 bin liraya ulaştı.

14 kısa filme 3.9 milyon TL

Bakanlıktan yapılan açıkla­maya göre, Sinema Destekleme Kurulunun değerlendirmeleri sonucunda, 2025’in ikinci döne­minde 7 senaryo ve diyalog ya­zım projesine 1 milyon 200 bin lira, 14 kısa kurmaca film yapım projesine 3 milyon 925 bin lira, 4 kısa animasyon film yapım pro­jesine 1 milyon 300 bin lira ve 3 uzun metrajlı sinema film geliş­tirme projesine 950 bin lira ol­mak üzere toplamda 28 projeye 7 milyon 375 bin lira destek veril­di. 2025’in ilk yarısında 40 pro­jeye 6 milyon 694 bin lira destek verilmiş, ilk kez açıklanan ikin­ci dönem destekleriyle toplam­da 68 projeye 14 milyon 69 bin li­ra destek sağlanmış oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, uzun metrajlı yapımlar da dahil olmak üzere 2025 yılı boyunca sinema sektörüne sağladığı toplam des­tek 217 milyon 24 bin liraya ulaş­tı. Bakanlık, 2024’te ise 60 pro­jeye toplam 6 milyon 621 bin lira kaynak aktarmıştı. Uzun metraj­lı sinema filmlerine yönelik ikin­ci dönem destek sonuçları ise eylül ayı sonunda açıklanacak. Bakanlığın desteklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere “sinema.ktb. gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan, Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat için Yo­la Çık Kültür ve Sanat Derne­ği işbirliğiyle başlatılan proje, 2018’den itibaren 1 milyona ya­kın seyirciye sinema keyfini ya­şattı. 21 il ve 60 ilçeyle yolculu­ğuna başlayan tır, bugüne dek 61 il ve sinema salonlarına eri­şimi olmayan 358 ilçede, 895 bin çocuğu aileleriyle birlikte sine­mayla buluşturdu.