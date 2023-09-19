Balıkçılar mazotu yarı fiyatına istiyor

Ziya İpek

Akdeniz’de de yeni av sezonu açıldı, ancak balıkçılar artan mazot maliyetleriyle bereketli bir sezon geçiremeyeceklerinden endişe ediyor.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, mazot fiyatları karşısında balıkçıları korumak için çözüm önerisinde bulundu. Safsoylu, daha önce 2004 yılında uygulanan ve “devrim” olarak nitelendirilen pompa fiyatının yarısına denk gelen fiyata akaryakıt tedariki sağlanmasını istedi. Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta 2023 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılışı gerçekleştirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hazırlanan ve kentin su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili potansiyelinin tanıtıldığı filmin ardından konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, şehrin sosyolojisi, coğrafyası, yetiştirilen ürünleri ve iklimiyle Türkiye’nin bir minyatürü olduğunu belirterek, bu potansiyeli hep birlikte daha iyi değerlendirmek gerektiğini, elele, kol kola ekmeği ve aşı büyütmek, geleceği daha iyi hale getirmek gerektiğini söyledi.

Denizlerin temizlenmesi amacıyla geri dönüşüm merkezi kurduklarını kaydeden Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, başta hayalet ağlar olmak üzere birçok atık maddeyi geri dönüşümle kazandıklarını bildirdi. Topuz, sürdürülebilir bir deniz yaşamı için 4 farklı noktaya resif bıraktıklarını bu sayede deniz altında yaşama katkı sağladıklarını bildirdi.

Karataş’ta 6 bin 500 dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi, AK Parti Adana milletvekili Abdullah Doğru, “Bu proje Karataş’ı birkaç kez büyütecek. Burada su ürünleri üretiminin yanı sıra depolanması ve işlenmesine yönelik yatırımlar da gerçekleştirilecek” dedi.

“Sürdürülebilir balıkçılık için destek gerekiyor”

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da balıkçılara ucuz mazot sağlanmasını istedi. Safsoylu, daha sonra DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, balıkçılara verilen indirimli mazotun girdi maliyetlerinin artmasından dolayı cazibesinin kalmadığını, hükümetin daha önce 2004 yılında uyguladığı neredeyse pompa fiyatının yarısına denk gelen fiyata akaryakıt tedariki sağlamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

O dönem balıkçıya ucuz mazot desteği ile “devrim” niteliğinde bir uygulamaya imza atan hükümetten yine benzeri bir uygulamayı hayata geçirmesini tavsiye eden Safsoylu, “Bugün mazot 40 lira seviyesinde balıkçı ise 34 liradan mazot alıyor. Sürdürülebilir bir balıkçılık için pompa fiyatının yarısı olan 20-21 liradan yakıt verilmesi, böyle bir destekleme sektöre umut olur, rahat bir nefes aldırır” dedi.