Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytin hasadı gerçekleşti

Balıkesir Ayvalık'ta yılın ilk zeytinyağı hasadı gerçekleşti. Hasat etkinliğinde zeytin ağacından zeytin toplayan ve el makineleriyle hasat yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, üreticilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Balıkesir genelinde 13 milyon zeytin ağacının bulunduğunu hatırlatan Vali Ustaoğlu, "Türkiye'de zeytin üretiminde dördüncü sıradayız. Ülke genelinde zeytin üretiminin yüzde 17'sini karşılıyoruz. Ama bizi ayrıcalıklı kılan, bizim zeytinimiz; bir tarafta Kazdağları, diğer tarafta Madra Dağı'nın oksijeniyle beslenmektedir. Bundan dolayı da aromasıyla da marka değeri yüksek zeytinyağı elde edilmektedir" dedi.