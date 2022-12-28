Barış Dillioğlu: İşten çıkarmalar artarak devam edebilir

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dillioğlu, 2023’de durağanlık, enflasyon, iş gücü sıkıntısı, akaryakıt fiyatlarındaki belirsizlik gibi riskler olduğunu söyledi.

Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulunan Dillioğlu “Durgunluk ve enflasyonu bir araya koyduğunuzda bir stagflasyon durumu söz konusu oluyor. Bu da işsizliğin düşmesi ve bir taraftan da maliyetlerin yükselmesi demek. Taleplerde azalma var ama maliyetler devamlı yükseliyor. Bununla birlikte daha verimli projelerde yer almak gerekecektir. Sektörde pandemiden önce otomasyona geçen çok fazla firma var. Şu anda otomasyona geçmek isteyen firmalar ise hem zamanla ilgili hem de maliyetlerin yüksekliği dolayısıyla çok fazla sıkıntı yaşayabilirler. Pandemiden önce otomasyonu sağlayan firmalar 2023’te çok daha rahat edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

"Lojistikte 2023’te yüzde 0,7 gibi bir büyüme bekleniyor"

te yandan ihracatçının artan maliyetler karşısında ve Dövizin sabit tutulması ile ilgili problem yaşayacağını düşündüklerini kaydeden Dillioğlu “Lojistikte 2023’te yüzde 0,7 gibi bir büyüme bekleniyor. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşının belirsizliği var. Çin’in Kovid politikası bu süreci iyice yavaşlatıyor. Söylendiği gibi Çin bu politikadan vazgeçerse biraz daha hareketlenme bekliyoruz. Çin büyük bir risk” dedi.

Dillioğlu “Yıllık bütçe yapmak zorunda da olsak da kendi şirketimde 3 aylık kontrollerle gitmeyi planlıyorum. Bir yandan seçim durumu, bir taraftan da doların çok uzun zamandır sabit kalması, bir yandan da doların ortalama kurunun ön görülememesi söz konusu. Tekstilde işten çıkarmalar başlamıştı. Bu artarak diğer sektörlerde de devam edebilir" diye konuştu.