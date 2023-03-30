Bataryalı elektrikli araçlarda % 70 artış

PwC ve strateji danışmanlığı grubu Strategy&, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde dünya çapındaki bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarına ilişkin raporunu paylaştı. Rapor; ABD, Avrupa, Çin, Japonya, Güney Kore ve Türkiye gibi pazarlardan derlenen verileri yansıtıyor.

Elektrikli dönüşüme yönelik tüketici ilgisinin sürdüğünü gösteren rapora göre, jeopolitik gerginlikler ve yüksek enerji fiyatları bile bu eğilimi değiştirmedi, 2022 yılında bataryalı elektrikli araç satışları dünya çapında yıllık bazda %70 arttı. Toplam sahip olma maliyeti bakımından elektrikli araçlar, güncel elektrik fiyatlarıyla bile, içten yanmalı araçları geride bıraktı.

Toplam pazarın %8’ini oluşturuyor

Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu’nun verdiği bilgilere göre Türkiye’de 2022 genelinde 7.743 adet bataryalı elektrikli araç satıldı. Karamanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Miktar az görülse de Türkiye’de satışlarda bir önceki yıla göre %172 artış kaydedildi. Fişli hibrit araç satışları (PHEV) ise yıllık bazda %15 artarak 1.000 adede ulaştı. Türkiye’de hibrit araçlar (HEV) yıl boyunca elektrikli araçlar içinde en büyük paya sahip olmaya devam etti ve toplam pazarın %8’ini oluşturdu”.

Elektrikli araç pazarını ülkeler bazında inceleyen rapora göre ABD dikkat çekici bir yükselişte. Daha önce Çin ve Avrupa’nın büyük bölümünde görülen gelişimin gerisinde kalan ABD’de, bataryalı elektrikli araç pazarında beklenen canlanma 2022’de gerçekleşti. Bir önceki yıla göre %88 oranında bir artışla incelenen tüm pazarlar arasında elektrikli araç satışlarında en yüksek yıllık büyümeye ulaştı. Bu yükselişte orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) yeni ve cazip modellere yaptığı yatırımlar, devlet teşvikleri ve gelişen şarj altyapısı etkili oldu.

Satışları ikiye katlandı

ABD’deki BEV satışları 2022 yılının dördüncü çeyreğinde %92’lik bir artışla bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı. Müşterilerin zorlayıcı ekonomik koşullar karşısında kemer sıkması nedeniyle, ABD’de güç aktarım mekanizması satışlarının 2022 yılında %8 azalmasına karşılık böyle bir artış kaydedilmesi, tüketicideki eğilimi göstermesi açısından dikkat çekici.

ABD’nin hemen ardından Çin geliyor. Son yıllardaki etkileyici büyümesini sürdüren ülkede bataryalı elektrikli araç satışları 2022 yılında %85 arttı. Bataryalı, fişli (şarj edilebilir) ve hibrit elektrikli araç satışlarının toplamına bakıldığında da satışların bir önceki yıla göre %87 arttığı görüldü. Bu artış, incelenen pazarlardaki açık ara en yüksek orana işaret ediyor.

Üçüncü büyük odak grup olan Avrupa’daki büyüme, ABD ve Çin’e göre daha mütevazı ancak yine de kayda değer bir düzeyde gerçekleşti.

Avrupa’daki en büyük beş pazar olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere bir önceki yıla kıyasla %28 büyüdü. Bataryalı elektrikli araç satışları, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %39 arttı.

İki ülke ön planda

Bu artışta iki ülke öne çıktı: Almanya ve İngiltere. İngiltere, %40 yıllık büyüme oranıyla en yüksek ivmeyi yakalayan ülke olurken Almanya’da ise satışlar, sadece 2022 yılının dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla %66 arttı. Almanya’daki bu durum “en yüksek bataryalı elektrikli araç büyümesi” olarak nitelendirildi. Almanya’daki tüketiciler 2023 yılının başında devlet teşviklerinde yapılacak kesintiden önce hızla harekete geçerek 2022’nin dördüncü çeyreğinde ilk defa içten yanmalı motorlu (ICE) araçlardan daha fazla hibrit ve bataryalı elektrikli araç satın aldı.

Avrupa’nın diğer pazarlarında, bataryalı elektrikli araçlara olan ilgi gözle görülür bir farkla İsveç ve Norveç’te kaydedildi. Satışlar, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsveç’te %84, Norveç’te %76 arttı. Ayrıca İsveç, diğer Avrupa pazarları grubunda 2022 yılı genelinde %66 ile en yüksek artış oranına ulaştı.

Satışlar 1 milyonu geçti

Asya pazarlarından Japonya ve Güney Kore’de de tüketicilerin yeni nesil, çevre dostu araçlara olan ilgisi giderek artıyor. Güney Kore’deki bataryalı elektrikli araç satışları, 2022’nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 arttı. 2022 yılında 2021’e göre %62 artışın kaydedildiği düşünülürse, son çeyrekteki bu oran bir hayli belirgin olarak gözlemleniyor.

Japonya’da ise hibrit araçlara olan eğilim ağırlığını korudu. Elektrikli araç pazarının neredeyse tamamını domine eden hibrit araç satışları 2022 genelinde 1 milyonu geçti. Bataryalı elektrikli araç satışı ise 32 bin adette kaldı.