Baymak, enerji verimli ürünleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor

Yüksek verimliliğe sahip güneş kolektörü paket sistemleri gerekse ısı pompası ve yeni lanse ettiğimiz Baymak Green House konsepti ile sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Baymak, iklimlendirme sektöründeki 55 yıllık tecrübesiyle, sürdürülebilir ve çevre dostu bir enerji geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi stratejik bir öncelik olarak görüyor. Türkiye’nin, güneş enerjisi potansiyeli açısından oldukça zengin bir ülke olduğunu dile getiren Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, günlük ortalama 7,5 saat güneşlenme süresine sahip olan Türkiye’nin yılda ortalama 2 bin 640 saat güneş ışığı aldığını, buradan hareketle yaklaşık 380 milyar kilowatt/saat güneş enerjisi potansiyelinin bulunduğu bilgisini verdi.

“Modern ve temiz enerji teknolojileri oldukça önemli”

380 milyar kilowatt/saatlik bu rakamın Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu karşılayabilecek düzeyde olmasının Türkiye’yi yenilenebilir enerji kaynaklarında oldukça avantajlı bir konuma taşıdığını söyleyen Pınar Canlı, “Gerek yüksek verimliliğe sahip güneş kolektörü paket sistemleri gerekse ısı pompası ve yeni lanse ettiğimiz Baymak Green House konsepti ile bu alanda sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.

Temiz enerji teknolojilerinin, 2030 itibarıyla dünya enerji sisteminde daha etkin bir rol oynayacağı öngörülüyor. Bu bağlamda enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, modern ve temiz enerji teknolojilerine yönelmek, enerji dönüşümünün olmazsa olmazları diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Enerji verimli ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz”

Baymak olarak alternatif yakıtlara ve enerji verimliliğine odaklanan yenilikçi çözümlere, geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçirmeye odaklandıklarını dile getiren Pınar Canlı, enerji verimli ürünler geliştirmek için yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerinden söz etti. Bu ürünlerle kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlayarak çevresel etkiyi azaltmayı hedeflediklerini belirten Canlı, “Bunlara örnek olarak; enerji dönüşümünü temel alan vizyonumuzla, yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sağladığımız ısı pompasını ve yüksek verimliliğe sahip güneş kolektörü paket sistemlerini verebiliriz” dedi.

“Yeni boyler hattı için 8,2 milyon euro yatırım yaptık”

2023'ü klimada yüzde 30, kombide yüzde 20, ısı pompasında yüzde 50 ve su ısıtıcıları grubunda yüzde 80'in üzerinde bir büyüme ile tamamladıklarını paylaşan Pınar Canlı, yeni dönem stratejilerinde ise kapasite artışı olduğunu kaydetti. Kombi ve klima satışlarında yüzde 20, ısı pompasında da yüzde 100 büyüme hedeflediklerini dile getiren Canlı, üretim tesisinde yeni boyler hattı için 8.2 milyon euro yatırım yaptıklarını aktardı.

Yeni yatırımlarını 2025 yılı içerisinde devreye alacaklarını açıklayan Canlı, “Böylece mevcut üretim kapasitemize 175 bin adeti eklemeyi planlıyoruz. Bununla birlikte 138 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamında hatlarımızın bir kısmında doğalgaz yerine elektrik kullanacağız, böylelikle daha az karbon ayak izi bırakacağız. Ayrıca bizim için çok önemli olan bayi yapılanmamızda bayi segmentasyonu için de özel bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Geçen yılı yaklaşık yüzde 65 oranında büyüme ile kapattık”

Diğer yandan geçen yıl fosil yakıtlı enerji maliyetlerinin yükselmesi neticesinde yoğuşmalı merkezi sisteme dönüşüm projelerinin de hızlandığını anlatan Pınar Canlı, 2023 yılında klima satışlarının pandemi öncesi dönemin iki katına çıktığını aktardı. Küresel anlamda yaşanan iklim değişikliğiyle uzayan yaz sezonlarının klimalara olan talebi artırdığını belirten Canlı, “Konut tarafında yaşanan yenileme yatırımları da klima pazarını büyütmeye devam ediyor. Bu çerçevede Baymak geçen yılı yaklaşık yüzde 65 oranında bir büyüme ile kapattı” diye konuştu.

Kendi ürettiği enerjiyle 216 kW elektrik üretiyor

Enerji verimliliğine odaklı çözümler konusundaki faaliyetlerini sadece ürünlerinde değil, aynı zamanda üretim süreçlerinde de gösterdiklerini belirten Pınar Canlı, şunları kaydetti: “Şirket olarak, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürekli geliştirerek sürdürülebilir bir geleceği destekliyoruz. Fabrikamızda PV hattımız sayesinde elde ettiğimiz enerjiyle 216 kW elektrik üretiyoruz.”

Baymak Green House ile çevreci ev sayısı artırılacak

Yeşil enerji kullanımı ile sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak ve ilk kez Solarex Fuarı’nda lanse ettikleri ‘Green House’ konsepti hakkında da bilgiler veren Pınar Canlı, burada ısı pompası, güneş kolektörü, pv panel, şarj istasyonu ve boyler ürünlerinin hepsi ya da sadece biri kullanılarak, havadan ve güneşten gelen enerjiyle evde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlama gibi alternatiflerin kullanılacağını bildirdi.

Canlı, “Bu ev konsepti günümüzde ‘akıllı ev’ veya ‘enerji verimli ev’ olarak adlandırılıyor” dedi. Paket veya bireysel alımlarda sunacakları hizmeti ve kapsamı yeni projeleri olan ‘Baymak Green House’ olarak adlandırdıklarını ifade eden Pınar Canlı, “Bu ürün gamı ile bir evin enerji tüketimini neredeyse ‘sıfır’ durumuna getirip evin çevreci bir konuma getirilmesini amaçlıyoruz. Bu yıl, ülke genelinde dört adet Green House Bayisi görevlendireceğiz ve 2025 yılı sonunda ise bu sayıyı her bölgede olacak şekilde 20 bayiye çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.