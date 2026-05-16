Bayram öncesi otobüs sektörü hareketlendi: Ek seferler de dolmaya başladı

Otobüs işletmecisi Mustafa Özcan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektörde ciddi bir yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Ramazan Bayramı döneminde okulların açık olması nedeniyle beklenen yolcu hareketliliğinin oluşmadığını belirten Özcan, Kurban Bayramı için ise tüm sefer listelerinin dolduğunu ifade etti.

Özcan, ek sefer satışlarının başladığını belirterek, "Bu Kurban Bayramı'nda bütün listelerimiz dolu, ek seferlerin satışına başladık. Ulaştırma Bakanlığına teşekkür ediyorum. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek sefer müsaadesi verdi." dedi.

Geçen bayram döneminde sefer sayılarının 1200-1300 seviyelerine ulaşamadığını dile getiren Özcan, bu bayramda ise 1800 sefer seviyesinin hedeflendiğini kaydetti. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sektörün daha da canlanacağını belirten Özcan, vatandaşların tatil ve memleket ziyaretleri için yola çıkacağını söyledi.

Bilet fiyatlarındaki artışa açıklık getirdi

Bilet fiyatlarına ilişkin tartışmalara da değinen Özcan, vatandaşların fiyat değişimlerini yanlış yorumladığını ifade etti. Özcan, "Diyelim ki İstanbul-Ankara hattına 1000 lira fiyat alındıysa, firma bunun yüzde 30 aşağısına bilet kesebilir ama üstüne çıkamaz. Yolcu yoğunluğu az olduğunda 700 liraya satılan bilet, yoğunluk olunca 800-900 liraya çıkınca vatandaş zam yapıldı sanıyor. Halbuki ana fiyat zaten 1000 lira. Eğer firma belirlenen fiyatın üstüne çıkarsa Ulaştırma Bakanlığı ciddi ceza yazar. Bu bayramda da günü dolan firmalar Ulaştırma Bakanlığına müracaat edip fiyat teklifi aldı. Ulaştırma Bakanı'na da teşekkür ediyoruz. Yüzde 30 zam verdi. 1000 liraya giden Ankara yolcusu bundan sonra 1300 liraya gidecek. Bu yüzde 30'luk artış 3 ayda bir alınan fiyat tarifesidir, bayramla ilgisi yoktur." diye konuştu.

Korsan taşımacılık uyarısı yaptı

Korsan taşımacılık konusunda vatandaşları uyaran Özcan, yolcuların yalnızca otogarlarda faaliyet gösteren belgeli firmalardan bilet alması gerektiğini vurguladı. Özcan, bazı kişilerin kahvehane ve benzeri noktalardan korsan taşımacılık yaptığını belirterek, "Tek şoförle gidiyorlar, minibüslerle taşımacılık yapıyorlar. Kazaların önemli kısmı bunlardan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Denetimlerin artırılması gerektiğini dile getiren Özcan, trafik kontrollerinde sürücülerin SRC belgeleri ile taşıma evraklarının detaylı incelenmesini istedi. Ayrıca "T1 belgeli" otobüslerin belirlenen güzergah dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.

Çevrim içi komisyonlar sektörün gündeminde

Çevrim içi bilet satış platformlarının uyguladığı yüksek komisyon oranlarının da sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Özcan, geçmişte yazıhanelerin yüzde 20 komisyonla giderlerini karşılayabildiğini anlattı. Dijital platformlarda ise yüzde 10-15 arasında komisyon kesildiğini ifade eden Özcan, "Bir telefondan bilet satılıyor ama büyük komisyon kesiliyor. Yazıhaneler bu yüzden kapanıyor." dedi.

Komisyon oranlarının yüzde 5-6 seviyelerine düşürülmesi gerektiğini savunan Özcan, bu düzenlemenin sektör için daha sürdürülebilir olacağını ifade etti.

Otogar ve köprü düzenlemesi talebi

Özcan ayrıca, gece saatlerinde otobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilmesine izin verilmesini talep ettiklerini belirtti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün zorunlu kullanımının araçlara yüzlerce kilometrelik ek yük getirdiğini söyledi.

Anadolu Yakası’nda büyük bir otogara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özcan, Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda servis sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne servislerin kaldırılması yönündeki taleplerini ilettiklerini belirten Özcan, raylı sistem bulunan bölgelerde ortak toplu taşıma modeline geçilmesini önerdiklerini anlattı.

Havalimanlarında kullanılan "HAVAİST" benzeri bir model önerdiklerini aktaran Özcan, yolcuların ilçelerde oluşturulacak toplama merkezlerinden taşınabileceğini ancak firmalar arasında ortak karar alınamadığı için sistemin hayata geçirilemediğini sözlerine ekledi.