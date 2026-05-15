İstanbul’daki havalimanları Avrupa’nın zirvesine çıktı
ACI EUROPE’un 2026 mart ayı hava trafiği raporuna göre İstanbul Havalimanı yolcu sayısını yüzde 7,7 artırarak Avrupa’da ilk sıraya yerleşti. Sabiha Gökçen Havalimanı da yüzde 7,2’lik artışla ikinci sırada yer aldı.
Rapora göre, Avrupa genelindeki hava trafiği bölgesel gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 yükseldi. İstanbul’daki havalimanları ise yolcu artış performansıyla dikkat çekti.
40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip büyük havalimanları kategorisinde, İstanbul Havalimanı mart ayında yolcu trafiğini yıllık bazda yüzde 7,7 artırarak Avrupa’da en yüksek büyüme kaydeden havalimanı oldu.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yolcu sayısında yüzde 7,2’lik artış yakalayarak listede ikinci sıraya yerleşti.
İstanbul’daki havalimanlarını yolcu artışında Londra Heathrow yüzde 6,9, Barselona yüzde 5,4 ve Madrid yüzde 4,2 ile izledi.