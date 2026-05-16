Yönetim kurullarında finans, “siber”i geçti

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimler ve siber saldırı tehditleriyle sarsılırken, Türk iş dünyasında finans hâlâ en kritik başlık olmayı sürdürüyor. Şirketlerin yönetim masasında uzun vadeli stratejiler ve teknolojik riskler geri planda kalırken, ana gündem maddesini “finansal ve operasyonel performans” oluşturuyor. Yönetim kurulları ekonomik ve politik riskleri en büyük tehdit olarak değerlendirirken, siber güvenlik ve kriz yönetimi gibi yapısal dönüşüm gerektiren “yeni nesil” tehditleri gündemin son sıralarına itiyor.

EY Türkiye ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) iş birliğiyle hazırlanan “2025 Yönetim Kurulu Barometresi” sonuçlarına göre, yönetim kurullarının yüzde 93’ü en çok finansal ve operasyonel performans konusuna mesai harcadı. Bunu yüzde 75 ile strateji izledi. Geleceğin en büyük tehdidi olarak görülen siber güvenlik yüzde 25 ile gündemin son sırasında yer alırken, kriz yönetimi ise yalnızca yüzde 34’lük bir kesimin önceliği oldu.

Liderlik skoru düştü, performans skoru arttı

Araştırmanın en dikkat çekici verilerinden biri olan “Yönetim Kurulu Etkinlik Skoru”, 5 üzerinden 3,67 olarak belirlendi. Bu rakam, 2023 sonuçlarıyla benzerlik göstererek yönetim kalitesinde bir “duraklama dönemi” sinyali verdi.

2023 yılında gerçekleştirilen çalışmayla kıyaslandığında, 2025’te “değer yaratma” skorunun 4 seviyesinden 3,92 seviyesine gerilediği, “yönetim kurulu yapısı” skorunun 4,1’den 3,9’a düştüğü, “yapılanma ve süreçler” skorunun 3,9’dan 3,86’ya indiği görüldü. “Liderlik ve kültür” skoru 3,7’den 3,4’e gerilerken, “performans” skoru ise 2,8’den 3,1 seviyesine yükseldi.

Bu yıl kurumsal risk yönetimi temasına odaklanan araştırmanın sonuçlarına göre, en önemli riskler arasında ilk üç sırada “ekonomik risk”, “jeopolitik risk” ve “politik risk” yer aldı. Bu risklerin, 2023 yılında ilk üç sırada bulunan “iklim krizi ve sosyal riskler”, “finansman ve nakit yönetimi” ile “sektörel ve politik belirsizlikler” başlıklarından farklılaştığı dikkat çekti.

“Yönetim kurulları dayanıklılık kazanmalı”

Çalışmanın çıktılarının şirketler için bir navigasyon işlevi gördüğünü belirten YÜD Başkanı Mehmet Sami, yönetim kurullarında makro konulara daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi. Sami, regülasyon tarafında ise sürdürülebilirlik komitesinin zorunlu hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilirliğin bir “itibar projesi” olmaktan çıkarılıp somut bir “yönetişim maddesi” hâline gelmesi gerektiğini dile getiren YÜD Başkan Yardımcısı Özlem Özyiğit ise, “Modern yönetişimde yönetim kurulları sadece kararların onaylandığı yerler değil, farklı seslerin titizlikle değerlendirildiği birer strateji merkezi olmalı” dedi.

Jeopolitik dalgalanmalar ve siber tehditler çağında yönetim kurullarının “dayanıklılık” kazanması gerektiğini ifade eden EY Türkiye Şirket Ortağı Emre Beşli, risk yönetiminin stratejik bir bakış açısıyla yeniden ele alınmasını önerdi. Beşli, kurumsallaşmada mevzuattan önce şeffaflaşmanın gerektiğini de vurguladı.

EY Türkiye Şirket Ortağı Serhat Akmeşe ise karmaşıklaşan küresel risk ortamında yönetim kurulu yapılarının güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Barometre’den çıkan 3 acil eylem planı

Dengeyi kur: Kısa vadeli finansal odak, uzun vadeli dönüşüm başlıklarıyla dengelenmeli.

Çeşitliliği artır: Yönetim kurullarında bağımsız üye yapısı ve teknoloji/jeopolitik gibi alanlarda uzman yetkinlikler güçlendirilmeli.

Proaktif ol: Siber saldırı ve kriz senaryoları için kâğıt üzerinde kalmayan, canlı tatbikatlar ve veri odaklı izleme sistemleri kurulmalı.