Tatar: Keşke ovaların içerisine binalar inşa etmeseydik

Sevilay ÇOBAN

Başta inşaat mühendisi adayları olmak üzere üniversite öğrencilerinin deprem bilincini ve depreme dayanıklı yapı tasarımı konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, bu yıl farklı ülkelerden üniversitelerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazandı.

Yarışma kapsamında düzenlenen “Deprem Risk Yönetiminde Entegre Yaklaşım: Kurumlar Arası İş Birliği ve Gelecek Perspektifi” konulu panelde konuşan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat deprem felaketinin boyutlarının ülke için bir milat özelliği taşıdığını kaydetti.

Tatar, “Aslında milat bizim için 17 Ağustos’tu, ama geçen süre içerisinde fazla bir şey yapmadığımız ve depreme hazır olmadığımız ortaya çıktı. 6 Şubat depremine gelirsek… Keşke zamanında birtakım önlemler alabilseydik. Keşke zamanında oralarda doğru kentleşmeyi, doğru yapılaşmayı, doğru zemini seçebilseydik. Ovaların içerisine binalar inşa etmeseydik. Yönetmeliklerimizi doğru bir şekilde uygulayabilseydik. Belki de çok sınırlı sayıda bir can kaybıyla bu iki büyük depremi atlatabilecektik” dedi.

Afet sonrası geçen 3 yıllık süreci “dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu” olarak nitelendiren Tatar, bunun da şimdiye kadar toplam 455 bin konut üreten devletin büyüklüğünü gösterdiğini söyledi. Devlet bütçesinden 1 trilyon 610 milyar TL harcama yapıldığını hatırlatan Tatar, özellikle İstanbul ve Marmara Bölgesi’ndeki deprem gerçeği nedeniyle kentsel dönüşümün kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kriz anında birlikte hareket edilmeli

Türk Reasürans Genel Müdürü Vekili Özgür Bülent Koç, yarışmanın artık sadece yapı modellerinin değerlendirildiği teknik bir süreç olmaktan çıktığını belirterek, uluslararası üniversitelerin katılımının önemine dikkat çekti.

DASK’ın 12 milyon poliçesi ve yaklaşık 24 milyar TL’lik fon büyüklüğü ile Türkiye’nin afetlere dayanıklılığı alanındaki en önemli kurumlarından biri olduğuna işaret eden Koç, “Türk Reasürans, DASK’ın teknik işleticiliğini üstlendiği son 6 yılda ülkenin risk taşıma kapasitesini güçlendirmeye, dışa bağımlılığı azaltmaya ve stratejik riskleri sürdürülebilir bir çerçevede yönetmeye odaklanmıştır” diye konuştu.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın ise afet sonrası operasyonel süreçlerin ötesine geçilerek, riskleri önceden analiz edebilen, senaryolara hazırlıklı ve kriz anında birlikte hareket edebilen istikrarlı sistemler oluşturmanın önemini vurguladı.