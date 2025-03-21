Bayram şekerini enflasyon yedi

Nurdoğan A. ERGÜN

Şeker Bayramı olarak nitelendirilen Rama­zan Bayramı’nın yak­laşmasıyla şeker markaları­nın ürünleri raflara çıkmaya başladı. Bayram döneminde kişi başına tüketimin orta­lama 2,5 kg civarında olduğu şeker pazarında, raf fiyatları kilogram başına 180 TL’den 220 TL’lere çıkarken tüke­timin geçen yıl ile aynı sevi­yelerde kalması bekleniyor. Türkiye’de hediyelik ve ik­ramlık şeker pazarı büyüklü­ğü 2,5 milyar TL.

Hane başı yıllık bayram şekeri tüketi­mi ise yaklaşık 2,47 kg. Tür­kiye’de toplam bayram şeke­ri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan he­diyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor. Araş­tırmalar tüketicilerin yüzde 91’inin bayram alışverişle­rinde her zaman bayram şe­keri aldığını ve bu oranın AB sosyo-ekonomik segmentte yüzde 96 ile en yüksek oldu­ğunu gösteriyor.

Tüketimde G. Doğu Anadolu yine önde

Bölgelere göre bayram şe­keri tüketim verilerine bakıl­dığında ise 3.42 kg ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilk sı­rada yer alıyor. Onu 2.76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2.58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2.54 kg ile Marmara Bölge­si, 2.44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Böl­gesi ve 1.71 kg ile Ege Bölge­si takip ediyor.

Türkiye’de­ki 2,5 milyar TL’lik hediye­lik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısını tek başı­na Kent’in elinde bulundur­duğunu iddia eden Monde­lez International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Meh­met Karamollaoğlu, Mon­delez International Türki­ye’nin sakız kategorisinde ise pazar payını yüzde 55,3 olarak açıkladı.

Karamolla­oğlu, ferahlatıcı şekerdeki pazar payını ise yüzde 43,8 olarak aktardı. Karamollaoğ­lu, “Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategori­lerinin toplam pazar büyük­lüğü yaklaşık 103 milyar TL olurken, Mondelez Interna­tional Türkiye, büyüklüğü 7,7 milyar TL olan sakız ve 11,8 milyar TL olan şeker katego­rilerinde pazarın en önemli oyuncusu” dedi.

Kent’te bayram havası erken başladı

Türkiye’de 1967’de ilk yu­muşak şeker markası ile tü­keticiyle buluşan ve 2000 yı­lında bayram iletişimine baş­layan Kent, bu bayram için 10 bin ton şeker üretecek. Bay­ram için 8 ay öncesinden ha­zırlıklara başlayan marka­nın çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Kara­mollaoğlu, “Şeker kategori­si, Mondelez International Türkiye’nin toplam net hası­latının yüzde 30’unu oluştu­ruyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satı­şından yüzde 30 daha fazla.

Kent, uzun yıllardır açık ara lideri olduğu ‘bayram şekeri’ kategorisinde, yaklaşık yüz­de 50’lik bir pazar payına sa­hip. Bayram dönemine yöne­lik üretimin hazırlık aşaması uzun sürüyor. Yaklaşık sekiz ay öncesinde üretim başlıyor. Üç ay öncesine kadar üreti­min yüzde 80’i tamamlana­rak Türkiye’nin dört bir yanı­na dağıtıma başlanıyor” dedi.

Kent’in 2025 yılı için Türki­ye genelinde kasaba pazarla­rı da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel satış noktasında, 30 bin de modern satış nokta­sında bayram şekeri sunaca­ğını aktaran Karamollaoğlu, iki bayram döneminde top­lamda 7 bin kişiye ek istih­dam sağlanacağını açıkladı. Karamollaoğlu, Gebze’deki üretim tesisinde bayrama yö­nelik yaklaşık 10 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, şu anda 9 bin ton üretimi sağ­ladıklarını belirtti.

“Türkiye büyüyen, stratejik pazarımız”

Mondelez Grubu içerisinde Türkiye’nin stratejik bir öne­mi olduğunu ifade eden Kara­mollaoğlu, “Grup içerisinde Doğu Avrupa’nın büyümeye katkısı Türkiye’den gelecek” dedi. Son 8 yıl içinde Mondelez Türkiye’ye 570 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını hatır­latan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bu yatırımlarla Geb­ze fabrikasında sakız & şeker hatları genişletildi, tatlandırı­cı hattı kuruldu ve en son yapı­lan 54 milyon dolarlık yatırım­la da ihracatı önemli ölçüde ar­tıracak şeker hatları eklendi.

Sektörünün en büyük üreti­cilerinden biri olan ve Türki­ye’nin ilk 500 ihracatçısı içeri­sinde yer alan Mondelez Inter­national Türkiye, 2025 yılının ilk üç ayında, 3 kıtada, 9 ülkeye toplamda 10 bin tonluk sakız ve şekerleme ihracatını ger­çekleştirdi. Orta Asya ve Kaf­kaslar’dan 10 ülkenin Monde­lez International Türkiye’ye bağlanmasıyla birlikte Türki­ye, Avrupa’nın bir hub’ı haline geldi. Türkiye operasyonu iki kat büyüdü. Şirketin toplam istihdam sayısı 4 bine ulaştı.”

Kişisel bakımdan gıdaya geçti

Mondelez International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, Türkiye ve Avrasya bölgelerinde Mondelez International’ın gelecek hedeflerini gerçekleştirmesine liderlik edecek. İş hayatına Glaxo Smith Kline şirketinde adım atan Karamollaoğlu, ABD, Almanya, Tayland ve Türkiye’de Johnson and Johnson, Mars GmbH, Henkel ve L’Oréal şirketlerinde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Karamollaoğlu, son olarak L’Oréal ‘de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürü ve L’Oréal Türkiye’de, Tüketici Ürünleri Genel Müdürü pozisyonlarında yer aldı.

“Bu dönemin yıldızı Türkiye olabilir”

Türkiye’deki şekerleme üretiminin yüzde 40’ını ABD pazarına yapan Mondelez International’ın Meksika ve Kanada’da da tesisleri bulunduğunu açıklayan Mehmet Karamollaoğlu, ABD’nin bu iki gümrük vergisi uygulamasının Türkiye için avantaj doğurabileceğini söyledi. Avrupa’nın da zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, bu nedenle global firmaların Türkiye’nin büyüme potansiyelini gördüğünü belirtti.