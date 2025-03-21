Bayram şekerini enflasyon yedi
Türkiye’de 2,5 milyar TL’lik bir hacme ulaşan bayramlık şeker pazarında, fiyatlar artsa da tüketimin geçen yılla aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor. Markalar, bayramlık üretimlerini tamamlarken, şeker raf fiyatlarının 180 TL’den 220 TL’ye çıktığı görülüyor. Türkiye’de yaklaşık 26 bin tonluk bayram şekeri tüketiliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Şeker Bayramı olarak nitelendirilen Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla şeker markalarının ürünleri raflara çıkmaya başladı. Bayram döneminde kişi başına tüketimin ortalama 2,5 kg civarında olduğu şeker pazarında, raf fiyatları kilogram başına 180 TL’den 220 TL’lere çıkarken tüketimin geçen yıl ile aynı seviyelerde kalması bekleniyor. Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı büyüklüğü 2,5 milyar TL.
Hane başı yıllık bayram şekeri tüketimi ise yaklaşık 2,47 kg. Türkiye’de toplam bayram şekeri tüketimi ise 24-26 bin ton. Bu dönemde satın alınan hediyelik ve ikramlık ürünlerin yüzde 81’ini bayramlık şeker ürünleri oluşturuyor. Araştırmalar tüketicilerin yüzde 91’inin bayram alışverişlerinde her zaman bayram şekeri aldığını ve bu oranın AB sosyo-ekonomik segmentte yüzde 96 ile en yüksek olduğunu gösteriyor.
Tüketimde G. Doğu Anadolu yine önde
Bölgelere göre bayram şekeri tüketim verilerine bakıldığında ise 3.42 kg ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırada yer alıyor. Onu 2.76 kg ile Karadeniz Bölgesi, 2.58 kg ile Orta Anadolu Bölgesi, 2.54 kg ile Marmara Bölgesi, 2.44 kg ile Doğu Anadolu Bölgesi, 2 kg ile Akdeniz Bölgesi ve 1.71 kg ile Ege Bölgesi takip ediyor.
Türkiye’deki 2,5 milyar TL’lik hediyelik ve ikramlık bayram şekeri pazarının yarısını tek başına Kent’in elinde bulundurduğunu iddia eden Mondelez International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu, Mondelez International Türkiye’nin sakız kategorisinde ise pazar payını yüzde 55,3 olarak açıkladı.
Karamollaoğlu, ferahlatıcı şekerdeki pazar payını ise yüzde 43,8 olarak aktardı. Karamollaoğlu, “Türkiye’de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 103 milyar TL olurken, Mondelez International Türkiye, büyüklüğü 7,7 milyar TL olan sakız ve 11,8 milyar TL olan şeker kategorilerinde pazarın en önemli oyuncusu” dedi.
Kent’te bayram havası erken başladı
Türkiye’de 1967’de ilk yumuşak şeker markası ile tüketiciyle buluşan ve 2000 yılında bayram iletişimine başlayan Kent, bu bayram için 10 bin ton şeker üretecek. Bayram için 8 ay öncesinden hazırlıklara başlayan markanın çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Karamollaoğlu, “Şeker kategorisi, Mondelez International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 30’unu oluşturuyor ve bayram için yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışından yüzde 30 daha fazla.
Kent, uzun yıllardır açık ara lideri olduğu ‘bayram şekeri’ kategorisinde, yaklaşık yüzde 50’lik bir pazar payına sahip. Bayram dönemine yönelik üretimin hazırlık aşaması uzun sürüyor. Yaklaşık sekiz ay öncesinde üretim başlıyor. Üç ay öncesine kadar üretimin yüzde 80’i tamamlanarak Türkiye’nin dört bir yanına dağıtıma başlanıyor” dedi.
Kent’in 2025 yılı için Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 10 bin geleneksel satış noktasında, 30 bin de modern satış noktasında bayram şekeri sunacağını aktaran Karamollaoğlu, iki bayram döneminde toplamda 7 bin kişiye ek istihdam sağlanacağını açıkladı. Karamollaoğlu, Gebze’deki üretim tesisinde bayrama yönelik yaklaşık 10 bin tonluk bir üretim gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydederek, şu anda 9 bin ton üretimi sağladıklarını belirtti.
“Türkiye büyüyen, stratejik pazarımız”
Mondelez Grubu içerisinde Türkiye’nin stratejik bir önemi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Grup içerisinde Doğu Avrupa’nın büyümeye katkısı Türkiye’den gelecek” dedi. Son 8 yıl içinde Mondelez Türkiye’ye 570 milyon TL’lik bir yatırım yapıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Bu yatırımlarla Gebze fabrikasında sakız & şeker hatları genişletildi, tatlandırıcı hattı kuruldu ve en son yapılan 54 milyon dolarlık yatırımla da ihracatı önemli ölçüde artıracak şeker hatları eklendi.
Sektörünün en büyük üreticilerinden biri olan ve Türkiye’nin ilk 500 ihracatçısı içerisinde yer alan Mondelez International Türkiye, 2025 yılının ilk üç ayında, 3 kıtada, 9 ülkeye toplamda 10 bin tonluk sakız ve şekerleme ihracatını gerçekleştirdi. Orta Asya ve Kafkaslar’dan 10 ülkenin Mondelez International Türkiye’ye bağlanmasıyla birlikte Türkiye, Avrupa’nın bir hub’ı haline geldi. Türkiye operasyonu iki kat büyüdü. Şirketin toplam istihdam sayısı 4 bine ulaştı.”
Kişisel bakımdan gıdaya geçti
Mondelez International Türkiye ve Avrasya Ülke Müdürü Mehmet Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, Türkiye ve Avrasya bölgelerinde Mondelez International’ın gelecek hedeflerini gerçekleştirmesine liderlik edecek. İş hayatına Glaxo Smith Kline şirketinde adım atan Karamollaoğlu, ABD, Almanya, Tayland ve Türkiye’de Johnson and Johnson, Mars GmbH, Henkel ve L’Oréal şirketlerinde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Karamollaoğlu, son olarak L’Oréal ‘de Tüketici Ürünleri Bölümü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Genel Müdürü ve L’Oréal Türkiye’de, Tüketici Ürünleri Genel Müdürü pozisyonlarında yer aldı.
“Bu dönemin yıldızı Türkiye olabilir”
Türkiye’deki şekerleme üretiminin yüzde 40’ını ABD pazarına yapan Mondelez International’ın Meksika ve Kanada’da da tesisleri bulunduğunu açıklayan Mehmet Karamollaoğlu, ABD’nin bu iki gümrük vergisi uygulamasının Türkiye için avantaj doğurabileceğini söyledi. Avrupa’nın da zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, bu nedenle global firmaların Türkiye’nin büyüme potansiyelini gördüğünü belirtti.