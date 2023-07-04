Bayramda en çok satılan teknolojik ürünler belli oldu

Teknosa, yazılı açıklamayla 24 Haziran - 2 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı döneminde tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünleri duyurdu.

Buna göre, Kurban Bayramı’ndaki teknoloji alışverişlerinde özellikle uzun tatilin de etkisiyle bluetooth hoparlöre olan rağbet arttı.

Her renk ve özellikteki bluetooth hoparlörler tüketici tercihlerinde ilk sıraya yerleşti.

Bluetooth hoparlörlerin ardından tabletler ve notebooklar yoğun ilgi gören teknoloji ürünleri oldu.

Tablet ve notebookların tamamlayıcısı olan mouse, notebook çantası, mousepad gibi ürünlere olan talep de arttı.

Airfryer ve şarjlı süpürgeler de alışverişin gözdesi

Her dönem liste başı olan akıllı telefonlar, Kurban Bayramı döneminde de ilgi odağı olmayı sürdürdü.

Son dönemin "popüler" ürünlerinden ve işlevselliğiyle ön plana çıkan airfryerlar da bayramın en çok tercih edilen ürünleri arasındaki yerini aldı.

Zamandan tasarruf sağlaması, pratikliği ve performansı nedeniyle tercih edilen şarjlı dikey süpürgeler ve robot süpürgeler de yükselişini sürdürdü.

Bayram süresince oyun bilgisayarlarına ve büyük ekranlı TV’lere olan ilgi de devam etti.