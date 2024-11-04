Beş yılda 2.2 milyon fidan dikilecek
Türkiye İş Bankası ve TEMA iş birliğiyle 81 İlde 81 Orman Projesi ikinci kez Samsun’da başladı. Projenin ikinci aşamasında beş yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşacak ve üç yıl boyunca bakımları yapılacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Türkiye İş Bankası’nın 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçirilen 81 İlde 81 Orman Projesi’nin ilk dikim töreni Samsun’da gerçekleşti. Projenin yeni aşamasıyla 81 ilde beş yıl içinde 2.2 milyon fidan toprakla buluşacak. Söz konusu fidanların üç yıl boyunca düzenli bakımı yapılacak. Proje ile fidan dikimlerinin yapıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artması amaçlanarak daha fazla karbon tutulması, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması ve orman alanlarının çoğalması hedefleniyor.
İlk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında ilk dikim töreni, Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleşti. Fidan dikim törenine Samsun Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç katıldı.
7 hektarlık alana 10 bin fidan dikilecek
Törende konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “2008 yılında başlatılan ve bakımlarıyla birlikte 2017 yılına kadar süren 81 İlde 81 Orman projesinin ilk dönemini yaklaşık bin 500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikimiyle gerçekleştirdik.
Bankanın 100’üncü yılında Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehir olan Samsun’da projeyi tekrar hayata geçiriyoruz. Bu dikim törenini sevgili çocuklarımız için yapıyoruz. 7 hektarlık alana 10 bin fidan dikeceğiz. Bu fidanların dikimi kasım ve aralık aylarında tamamlanacak. Samsun’dan sonra da Erzincan’da fidanları toprakla buluşturacağız” dedi.
Orman varlığı 23 milyon hektara ulaştı
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, doğaya olan sorumluluğun önemini vurgulayarak, projenin ilk durağı olan Samsun’da, proje ortaklarıyla birlikte doğaseverler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ataç, ilk aşamada Samsun’un Atakum ilçesindeki Karaoyumca köyünde 11 fidanın dikildiği projenin Türkiye genelindeki başarısının yüzde 84 olduğu bilgisini paylatı.
Projeye ilişkin konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise ülkemizin orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında dünyada 6’ncı Avrupa’da 1’inci sırada olduğunu belirterek, yapılan çalışmalar sonucunda şu andaki orman varlığının yaklaşık 23 milyon hektara ulaştığını aktardı.
Sanayici ve çalışan için teşvik lazım
Asgari ücret zammının %25 olacağı söylentileri hakkındaki görüşlerini aktaran Hakan Aran, "Artışı yaşanan enflasyon kadar isteyenin haklı olduğu, öteki taraftan da o artış verilirse rekabette geriye kalma ve ürünü satamama endişesi taşıyan sanayicinin haklı olduğu bir yerde hakemlik yapmak çok zor. O yüzden mutlaka buradaki uzlaşının yanında hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım.
Eğitim politikasında yapılacak belki sübvansiyonlarla, gıda, yiyecek konusundaki şeylerle sanayici konusunda da ihracat yapanı destekleyecek başka mekanizmalarla buradaki yükün iki taraf için de hafifletilmesi lazım. Mesela %40'lık asgari ücret zammı yaptınız, sanayiciyi, %25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım. Çok yönlü olarak ele alınması gereken bir konu" diye konuştu.
İndirim ocak ayına kaldı
Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Hakan Aran, eylül ayı enflasyonunun yüksek olmasına şaşırmadığını ve yüksek enflasyon zaten beklediklerini ifade etti.
“Eylül ayında yüksek enflasyona şaşırılmasına şaşırıyorum” diyen Aran, “Çünkü eylül ayı, Türkiye'de yaz tatili dönüşünde okulların başladığı, servis ücretlerinden okul ücretlerine kadar pek çok şeyin fiyatının yeniden belirlendiği aydır.
Yani o ay içinde eylül enflasyonunu hepimiz yaşarız ve hissederiz. Beni eylül ayında gelen yüksek enflasyon değil, pazartesi günü (bugün) açıklanacak ekim enflasyonu daha çok ilgilendiriyor. O konuda beklentinin 2,5 olması iyi değil. Yani beklendiği gibi yüzde 2,3 ile yüzde 2,5 arasında açıklanacak aylık enflasyon, bizi yıllık yüzde 48'e getirir.
'Kasım ayında Merkez Bankası’ndan yüzde 2,5'lik bir faiz indirimi bekliyorum' demiştim ve kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım ama yüzde 2'nin üzerinde gelecek ekim ayı enflasyonu yıllık enflasyonu yüzde 48'in altına indirmediği için kasım ayında Merkez Bankası indirimi yapmaz, öteler. Kasım ayı enflasyon rakamını görerek aralıkta indirim ihtimalinin masadan kalkmadığını düşünüyorum ama temkinli olmak gerekirse ocak ayına sarkmış görünüyor" dedi.