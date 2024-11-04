Beş yılda 2.2 milyon fidan dikilecek

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye İş Bankası’nın 100. yı­lı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yeniden hayata geçiri­len 81 İlde 81 Orman Projesi’nin ilk dikim töreni Samsun’da gerçekleşti. Projenin yeni aşamasıyla 81 ilde beş yıl içinde 2.2 milyon fidan toprakla buluşacak. Söz konusu fidanların üç yıl boyunca düzenli bakımı yapıla­cak. Proje ile fidan dikimlerinin ya­pıldığı bölgelerde bitki örtüsünün ve canlı türlerinin de artması amaçla­narak daha fazla karbon tutulması, iklim değişikliğiyle mücadeleye kat­kı sağlanması ve orman alanlarının çoğalması hedefleniyor.

İlk olarak 2008-2017 yılları ara­sında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında ilk dikim töreni, Sam­sun’un İlkadım ilçesinde gerçekleş­ti. Fidan dikim törenine Samsun Vali Yardımcısı Kemal Yıldız, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başka­nı Deniz Ataç katıldı.

7 hektarlık alana 10 bin fidan dikilecek

Törende konuşan Türkiye İş Banka­sı Genel Müdürü Hakan Aran, “2008 yılında başlatılan ve bakımlarıyla bir­likte 2017 yılına kadar süren 81 İlde 81 Orman projesinin ilk dönemini yak­laşık bin 500 hektar alana 2 milyon 205 bin fidan dikimiyle gerçekleştir­dik.

Bankanın 100’üncü yılında Ata­türk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehir olan Samsun’da projeyi tekrar hayata geçiriyoruz. Bu dikim töreni­ni sevgili çocuklarımız için yapıyo­ruz. 7 hektarlık alana 10 bin fidan di­keceğiz. Bu fidanların dikimi kasım ve aralık aylarında tamamlanacak. Sam­sun’dan sonra da Erzincan’da fidanla­rı toprakla buluşturacağız” dedi.

Orman varlığı 23 milyon hektara ulaştı

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Baş­kanı Deniz Ataç, doğaya olan sorum­luluğun önemini vurgulayarak, pro­jenin ilk durağı olan Samsun’da, proje ortaklarıyla birlikte doğaseverler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle yer alma­nın mutluluğunu yaşadıklarını söy­ledi. Ataç, ilk aşamada Samsun’un Atakum ilçesindeki Karaoyumca kö­yünde 11 fidanın dikildiği projenin Türkiye genelindeki başarısının yüz­de 84 olduğu bilgisini paylatı.

Projeye ilişkin konuşan Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer ise ülkemizin orman varlığını artı­ran ülkeler sıralamasında dünyada 6’ncı Avrupa’da 1’inci sırada olduğu­nu belirterek, yapılan çalışmalar so­nucunda şu andaki orman varlığının yaklaşık 23 milyon hektara ulaştığı­nı aktardı.

Sanayici ve çalışan için teşvik lazım

Asgari ücret zammının %25 olacağı söylentileri hakkındaki görüşlerini aktaran Hakan Aran, "Artışı yaşanan enflasyon kadar isteyenin haklı olduğu, öteki taraftan da o artış verilirse rekabette geriye kalma ve ürünü satamama endişesi taşıyan sanayicinin haklı olduğu bir yerde hakemlik yapmak çok zor. O yüzden mutlaka buradaki uzlaşının yanında hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım.

Eğitim politikasında yapılacak belki sübvansiyonlarla, gıda, yiyecek konusundaki şeylerle sanayici konusunda da ihracat yapanı destekleyecek başka mekanizmalarla buradaki yükün iki taraf için de hafifletilmesi lazım. Mesela %40'lık asgari ücret zammı yaptınız, sanayiciyi, %25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım. Çok yönlü olarak ele alınması gereken bir konu" diye konuştu.

İndirim ocak ayına kaldı

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Hakan Aran, eylül ayı enflasyonunun yüksek olmasına şaşırmadığını ve yüksek enflasyon zaten beklediklerini ifade etti.

“Eylül ayında yüksek enflasyona şaşırılmasına şaşırıyorum” diyen Aran, “Çünkü eylül ayı, Türkiye'de yaz tatili dönüşünde okulların başladığı, servis ücretlerinden okul ücretlerine kadar pek çok şeyin fiyatının yeniden belirlendiği aydır.

Yani o ay içinde eylül enflasyonunu hepimiz yaşarız ve hissederiz. Beni eylül ayında gelen yüksek enflasyon değil, pazartesi günü (bugün) açıklanacak ekim enflasyonu daha çok ilgilendiriyor. O konuda beklentinin 2,5 olması iyi değil. Yani beklendiği gibi yüzde 2,3 ile yüzde 2,5 arasında açıklanacak aylık enflasyon, bizi yıllık yüzde 48'e getirir.

'Kasım ayında Merkez Bankası’ndan yüzde 2,5'lik bir faiz indirimi bekliyorum' demiştim ve kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım ama yüzde 2'nin üzerinde gelecek ekim ayı enflasyonu yıllık enflasyonu yüzde 48'in altına indirmediği için kasım ayında Merkez Bankası indirimi yapmaz, öteler. Kasım ayı enflasyon rakamını görerek aralıkta indirim ihtimalinin masadan kalkmadığını düşünüyorum ama temkinli olmak gerekirse ocak ayına sarkmış görünüyor" dedi.