Beyaz eşya satışı taksit azalacak endişesi ile arttı

Hamide HANGÜL

Enflasyonist ortamda fiyat artışları ve kredi kartında taksit sayısında olası düşüş beklentisi, beyaz eşya satışlarında tüketici talebinin öne çekti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta yüzde 4 düşüş yaşanırken, iç piyasa satışlarının yüzde 14 arttığını söyledi.

Sığın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Enflasyon ve fiyata göre talebini öne çekerek yapıyor. Taksit sayısında, hala düşürülmesi yönünde bir tüketici kaygısı olduğu için tüketici imkanı varken, satın almaya devam ediyor. İhtiyaç ürünü sattığımız için tüketiciler, ürün ihtiyaçlarını mümkün olduğunda seçimlerden önce alacaklar.

O noktada farklı bir beklentide değiliz.” Diğer taraftan kredi kartında taksit aynı kalırken, faizlerin yüzde 40’ların üzerinde olmasının, maliyeti tutarını artırdığına işaret eden Sığın, “Bunun fiyatlara yukarı yönde etkisi oldu. Ürünler daha pahalı hale geldi” dedi. Talebi karşılayacak güçteyiz Dayanıklı tüketim ürünlerinde fiyat artışlarının, enflasyonun altında kaldığına işaret eden Sığın, maliyetin düşürülmeye ve bunun tüketiciye yansıtılmamaya çalışıldığına işaret etti. Sığın, “Sadece yurt için değil, yurt dışı içinde böyle.

Çünkü pazar payı kaybetmeye neden olabiliyor. Dayanıklı tüketim enflasyonu, yıllık enflasyonun altında oldu. Bunlar fiyat artışlarının devam edeceğini ortaya koyuyor” dedi. Sığın, 2024’de tedarik sıkıntısı olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine, “Büyümenin devam etmesi durumunda, bu talebi karşılayacak kapasitemiz var” cevabını verdi. Sektörün, 2023 yılı sonuçlarını düzenlenen basın toplantısında açıklayan Sığın, 2023 yılında altı ana üründe yurt içi satışların geçen yıla göre yüzde 14 arttığını, TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatlarının ise yüzde 10 düşüş gösterdiğini duyurdu.

Sığın’a göre, 2023 yılında altı ana üründe ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yaklaşık 33 milyon adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre yüzde 4 azaldı. Üretim miktarı da yüzde 1 azaldı. Sektör, 60 bini doğrudan olmak üzere, toplamda 600 bin kişiye istihdam sağlarken, yıllık 32.3 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük, dünyada 2’nci sırada yer alarak, üretim üssü konumuyla öne çıkıyor.

Keban Barajı kadar tasarruf mümkün

Dış pazardaki daralanın ihracattaki düşüşün en önemli nedeni olduğuna işaret eden Sığın, bu düşüşün iç satışlarla büyük oranda dengelendiğini vurguladı. Sığın, “2024 yılında küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğunu biliyoruz. Üretim ve istihdam seviyelerimizin korunması yine iç pazardan alınan güçle mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Enerji tasarrufunun önemine de vurgu yapan Sığın, “Enerji verimli ürünlere geçişle 2030 yılına kadar buzdolaplarından yıllık yaklaşık 2.7 TWH, çamaşır makinelerinden yıllık 2,1 TWh bulaşık makinelerinden yıllık 1,2 TWh tasarruf bekleniyor. Yaptığımız hesaplamalara göre piyasada enerji verimli ürünlerin hakim olması durumunda Keban Barajı’nın 1 yıllık üretimine denk şekilde toplam 6 TWh’lık bir enerji tasarruf edilebilir” diye konuştu.

İhracat teşvikleri kritik önemde

Toplantıda ihracat pazarlarında sanayicilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKBESD Yönetim Yardımcısı Fatih Özkadı da AB ve bağlantılı birçok pazarda ihracatçıların özellikle Uzakdoğulu rakiplerine karşı çetin bir rekabet ortamı ile karşı karşıya olduğunu söyledi Özkadı, “Bu bağlamda, ihracat teşviklerinin geliştirilerek devam etmesi son derece kritiktir” açıklaması yaptı. Fatih Özkadı ayrıca, sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) kapsamında ilk raporlamanın 31 Ocak’ta olacağını hatırlatarak, ilerleyen süreçte SKDM’den muaf olmak için Türkiye’de de AB ile uyumlu bir Emisyon Ticaret Sistemi’nin…

Anti-damping soruşturması istihdamı etkiler

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, sektörün önemli temel girdilerinden yassı çelik ürünleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yavuz şunları söyledi: “Sektörümüzde kullanılan soğuk sac, sıcak yassı çelikten üretilmekte ve bu nedenle, sıcak yassı çelik ürünlerindeki herhangi bir değişim, sektörümüzü doğrudan etkilemektedir.

Yakın tarihte Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli yassı sıcak çelik ürünlerine yönelik bir anti damping soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın olası sonucunun; nihai ürün maliyetine, istihdam ve ihracat kayıplarına etkisini takip ediyoruz. TÜRKBESD olarak soruşturma sonucunun ihracat ve istihdam gibi önemli faktörler üzerinde etkili olabileceğini ve bu etkilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”