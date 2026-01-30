ChatGPT’de kullananlar dikkat: Kullanıma kapatılacak
OpenAI, ChatGPT’de yer alan bazı yapay zeka modellerini önümüzdeki ay kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Kullanıcılar arasında popüler olan GPT-4o’nun günlük kullanım oranının yalnızca yüzde 0,1 olduğu belirtildi.
Yapay zeka alanında faaliyet gösteren OpenAI, önümüzdeki ay ChatGPT’de yer alan bazı modelleri kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında özellikle sıcak sohbet diliyle öne çıkan GPT-4o da emekliye ayrılacak modeller arasında bulunuyor. Şirket, günlük kullanım verilerine göre GPT-4o’nun tercih edilme oranının yalnızca yüzde 0,1 seviyesinde kaldığını açıkladı.
Bazı modeller sohbet botundan çıkarılacak
OpenAI’nin paylaştığı bilgilere göre GPT-4o’nun yanı sıra GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve OpenAI o4-mini modelleri de sohbet botundan çıkarılacak. Daha önce açıklanan takvim kapsamında GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking modellerinin de ChatGPT’den kaldırılacağı belirtilmişti.
Şirket, perşembe günü yaptığı değerlendirmede, “GPT-4o’ya erişimin kaybedilmesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratacak; ancak bu karar kolay alınmadı. Modelleri emekliye ayırmak, bugün çoğunluğun kullandığı modelleri geliştirmeye odaklanmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.