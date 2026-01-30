ChatGPT’de kullananlar dikkat: Kullanıma kapatılacak

Yapay zeka alanında faaliyet gösteren OpenAI, önümüzdeki ay ChatGPT’de yer alan bazı modelleri kullanımdan kaldıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında özellikle sıcak sohbet diliyle öne çıkan GPT-4o da emekliye ayrılacak modeller arasında bulunuyor. Şirket, günlük kullanım verilerine göre GPT-4o’nun tercih edilme oranının yalnızca yüzde 0,1 seviyesinde kaldığını açıkladı.

Bazı modeller sohbet botundan çıkarılacak

OpenAI’nin paylaştığı bilgilere göre GPT-4o’nun yanı sıra GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve OpenAI o4-mini modelleri de sohbet botundan çıkarılacak. Daha önce açıklanan takvim kapsamında GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking modellerinin de ChatGPT’den kaldırılacağı belirtilmişti.

Şirket, perşembe günü yaptığı değerlendirmede, “GPT-4o’ya erişimin kaybedilmesi bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratacak; ancak bu karar kolay alınmadı. Modelleri emekliye ayırmak, bugün çoğunluğun kullandığı modelleri geliştirmeye odaklanmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.